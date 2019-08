Añatuya | Rubén Bonafede: "Es un shock muy grande lo que produjo en el comercio"

13/08/2019 - 11:09 Interior

El titular de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la ciudad de Añatuya, Rubén Bonafede se refirió a la situación de estos últimos dos días, y al incremento en los precios de distintos productos por la suba del dólar. Consultado por EL LIBERAL, indicó "nos estaremos reuniendo con la comisión directiva en las próximas horas, pero en realidad es poco lo que podemos hacer, solamente acompañar la situación de los comerciantes que están en total incertidumbre, y llevar tranquilidad a la población de que la situación pueda controlarse esta semana".

Añadió que: "podemos asegurar que no habrá desabastecimiento. Lo que sí, y en esto entendemos a los comerciantes, especialmente a aquellos que están vendiendo solamente un producto por persona en los supermercados, y aquellos que incluso ayer cerraron sus puertas y no atendieron al público, porque están cuidando lo suyo. No se puede vender indiscriminadamente sin saber cómo reaccionará el mercado en los próximos días" enfatizó Bonafede.