Este viernes 16, empieza a grabar para una nueva miniserie de Pol-ka

13/08/2019 - 21:53 Pura Vida

Daniel Ramírez tenía pensado regresar esta semana a Santiago, pero tuvo que devolver los pasajes porque este viernes 16 tiene que empezar a grabar para otra tira de Pol-ka que, como todos los productos de esta empresa, tienen proyección internacional.

‘Este lunes (por anteayer) iba a viajar a Santiago, pero devolví los pasajes porque justo me pusieron filmación este viernes 16 para una nueva producción de Pol-ka para la que también hice casting. No puedo decir el nombre de la serie y demás porque, por una cuestión de contrato, no puedes decir nada hasta que se la ve en pantalla a la producción’, especificó Daniel quien en Santiago ha descollado en obras que representó, mayoritariamente, con el elenco del Teatro de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Tunse).

De todos modos, anticipó que se trata de “una miniserie, de cuatro capítulos, con producción de Pol-ka. Así que va a estar bueno también”, resaltó.l