Chacareras y guarachas para olvidar las penas de la dura realidad de la Argentina

13/08/2019 - 22:07 Pura Vida

Una gran descripción realizas, en esa guaracha, lo que representa esa fiesta popular en La Banda.

Pienso en esos momentos que he vivido, desde niña, en ese lugar y, verdaderamente, es una renovación del espíritu que todos necesitamos, de estar un año terrible que se ha tenido, de un mal gobierno, del hambre, de toda la desolación que estamos viviendo en estos últimos años. Entonces, yo siento cómo la gente va a disfrutar y olvidarse de tantos problemas y a renovar su alma y su espíritu para volver otra vez a enfrentarse con una realidad. Lo que nosotros proponemos en la fiesta es que vengan a renovar su espíritu para seguir adelante en la lucha.

La guaracha es sinónimo de alegría y de baile. ¿Cuánto tiene de esas características tu disco “Autóctona”?

Tiene mucho. Hay una mixtura tremenda de composiciones en donde repuntamos siempre la alegría del corazón de la gente. La gente no ve la hora de escuchar una chacarera y una guaracha santiagueñas para bailar. Se salen de la vaina por levantarse a bailar. A esto lo disfrutamos porque lo vemos como un objetivo cumplido. “Autóctona” tiene mucho de eso. Este viernes 16 voy a presentar los temas de mi disco y también la guaracha dedicada a la fiesta de la Abuela María Luisa. Allí, también homenajearé a mi “Mami” Zita (Correa de Carabajal, esposa de Carlos). Estarán La Repercuta, Los Lugones, El Perfil y Los Arcanos del Desierto.

¿Consideras también que esa renovación del espíritu y de la alegría renace a partir de los resultados logrados en las PASO por Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Yo creo que vamos a ir con otro espíritu. Sí, yo creo que ha sido un momento de reflexión, de conciencia, de saber los argentinos que siempre se puede volver a empezar y que de los errores también aprendemos mucho. Yo creo que aprendemos más de los errores que de los aciertos. Lo que pasó con las PASO es un reflejo de que los argentinos somos un pueblo y que el pueblo necesita volver a creer. El pueblo necesita volver a hermanarse, cosa que no estaba pasando con este gobierno. A este gobierno siempre lo he notado como un gobierno muy frío, con una carencia total de hermandad. Yo creo que vamos a volver y vamos a volver a tener lo más importante, lo más esencial en nuestras vidas que es el pan de cada día, que no le falte a ningún hogar de nuestro pueblo argentino. l