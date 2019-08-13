×

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de agosto de 2019

A LAS 22.00 POR EL MUNDO

- 22:41 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.00 POR EL MUNDO

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 POR EL MUNDO (CONTINUACIÓN)

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PEREGRINOS DE LA FE

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

22.00 DALE FERRO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

06.21 NO PUEDES COMPRAR MI AMOR

08.11 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

10.33 17 OTRA VEZ

12.28 NACIDA AYER

14.26 MALAS MADRES

16.19 BELLEZA INESPERADA

18.11 17 OTRA VEZ

20.07 MALAS MADRES

22.00 TED

23.59 MI ABUELO ES UN PELIGRO

TCM

07.25 LOST - T. 4 - EP. 4 - EGGTOWN

10.22 LOST - T. 4 - EP. 8 - MEET KEVIN JOHNSON

11.06 LOST - T. 4 - EP. 9 - THE SHAPE OF

THINGS TO COME

16.15 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

18.00 EL GUARDIÁN

19.59 TERRENO SALVAJE

22.00 MAREA ROJA

TNT

06.00 LA MEJOR DE MIS BODAS

07.36 VOLANDO A CASA

09.21 IDENTIDAD SUSTITUTA

10.52 CAPITÁN PHILLIPS

13.13 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

15.00 UN SUEÑO POSIBLE

17.21 SON COMO NIÑOS 2

19.07 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

22.00 DJANGO, SIN CADENAS

SPACE

06.00 LA ERA DEL CANELO

06.24 POLICÍA DEL TIEMPO

08.02 FIREWALL

09.57 DETECTIVE POR ERROR

11.29 SHERLOCK HOLMES

13.47 SUPERAGENTE 86

15.47 AGENTES SECRETOS

17.26 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

20.08 AGENTE SALT

22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 11 - OBSESIÓN

23.45 EN LA BOCA DEL MIEDO

CINECANAL

11.35 UN BUEN AÑO

13.35 REYES DE LAS OLAS

15.15 EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS

17.35 AMOR A LA DERIVA

19.45 LOS MILAGROS DEL CIELO

22.00 DE AMOR Y OTRAS ADICCIONES

23.40 REVENANT. EL RENACIDO

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 15, EN EL CICLO DE COMEDIAS

SUBIRÁ A ESCENA “LA FOTO”.

ENTRADA GRATUITA.

CLUB SAN CARLOS

(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)

*VIERNES 16, A LAS 21, “LAYQANY”,

ENCUENTRO CULTURAL

CON ROXANA CARABAJAL, PABLO

CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA,

DANZA ASÍ, KALAMA TROPICAL,

LA GRAMILLA (DESDE LA

PLATA), WARMIS DEL SOL, ENTRE

OTROS

EL QUINCHO DE PEPE

PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

*DOMINGO 18, A PARTIR DE LAS

18,”LA PEÑA DEL RANCHO” CON

LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA,

MARTÍN LÓPEZ, LOS DEL CORAZÓN,

EL LEÓN SANTIAGUEÑO, DANI

CAMPOS Y RODY LÓPEZ (EL DUELO

DEL RECUERDO), RODO GEREZ

(TRIBUTO A LEO DAN), LOS ALBARRACÍN,

EL CHANGO MORENO,

LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y TATIANA

Y SALOMÓN.

CAYOCOCO

(AUT. SANTIAGO- LA BANDA)

*DOMINGO 18, A PARTIR DE LA

MEDIANOCHE, VALDÉS & TELESCOPIOS,

EN EL PRIMER ANIVERSARIO

DE SANTIAGO INDIE. ADEMÁS,

SALTAMONTES Y FIESTA MACUMBERA

A CARGO DE NAXXIRA

Y MAGDA.


CINE

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14 /08 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)

22:00 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/08 -16:30 hs (Cast) 19:00 hs (Cast

ANNABELLE 3 : REGRESA A

CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

14/08 - 22:20 hs (Subt

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/08 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

MEJOR QUE NUNCA (2D)

COMEDIA (ATP)

14/ 08 -22:15 hs (Subt)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/08 -16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14 /08 - 19:40 hs (Cast)

MI AMIGO ENZO (2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

14/08 22:15 hs (Subt

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14/08 -17:30 hs

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14 /08 19:35 hs (Cast) 21:45 hs (Subt)


HÍPER LIBERTAD

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D

17:30

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D

15:30

BTS: BRING THE SOUL ATP

SUBTITULADA 2D 16:00 (SÓLO SÁ-

BADO) -

18:00 (JUEVES Y VIERNES) - 20:00

(SÓLO DOMINGO).

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS

LA ODISEA DE LOS GILES

CASTELLANO 17:30 - 20:00 - 22:30

Más noticias de hoy

Lo último de Política

Dolor en el peronismo bandeño por la muerte del...

Mauricio Macri anunciará mañana nuevas medidas económicas

Desde la CGT le piden a Macri “que gobierne hasta el 10 de diciembre”

Confirman procesamiento de empresario tucumano por cometer delitos...

La durísima respuesta de Alberto Fernández a Jair Bolsonaro

Lo último de Economía

Aumenta el precio del pollo desde este miércoles

Siufi: “Estamos con angustia y desazón, no sabemos cómo seguir”

Los productos de limpieza subieron entre un 20 y 30% en los comercios...

El BCRA vendió u$s150 millones y el dólar cerró a más de 58 pesos

Mirá cómo está el precio del fernet, la Coca y la cerveza tras...

Lo último de Policiales

La Banda: detuvieron a un albañil acusado de...

Las Termas: motochorro fue registrado por las cámaras de seguridad...

Choque frontal de motocicletas se cobró la vida de un hombre

Juzgan a hermana y ex cuñado de estudiante hallada muerta en la habitación

Un motociclista herido tras un violento derrape

Lo último de Deportivo

La cargada de un jugador de Almagro a Boca

VIDEO | Reviví los penales que clasificaron a Almagro a los octavos...

Independiente busca sellar su pasaje a las semifinales en la altura...

Estos son los ganadores de las camisetas de Quimsa

Brandon Robinson es el nuevo refuerzo de Quimsa