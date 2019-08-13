CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de agosto de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.00 POR EL MUNDO
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 POR EL MUNDO (CONTINUACIÓN)
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PEREGRINOS DE LA FE
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
22.00 DALE FERRO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.21 NO PUEDES COMPRAR MI AMOR
08.11 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
10.33 17 OTRA VEZ
12.28 NACIDA AYER
14.26 MALAS MADRES
16.19 BELLEZA INESPERADA
18.11 17 OTRA VEZ
20.07 MALAS MADRES
22.00 TED
23.59 MI ABUELO ES UN PELIGRO
TCM
07.25 LOST - T. 4 - EP. 4 - EGGTOWN
10.22 LOST - T. 4 - EP. 8 - MEET KEVIN JOHNSON
11.06 LOST - T. 4 - EP. 9 - THE SHAPE OF
THINGS TO COME
16.15 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
18.00 EL GUARDIÁN
19.59 TERRENO SALVAJE
22.00 MAREA ROJA
TNT
06.00 LA MEJOR DE MIS BODAS
07.36 VOLANDO A CASA
09.21 IDENTIDAD SUSTITUTA
10.52 CAPITÁN PHILLIPS
13.13 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA
15.00 UN SUEÑO POSIBLE
17.21 SON COMO NIÑOS 2
19.07 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
22.00 DJANGO, SIN CADENAS
SPACE
06.00 LA ERA DEL CANELO
06.24 POLICÍA DEL TIEMPO
08.02 FIREWALL
09.57 DETECTIVE POR ERROR
11.29 SHERLOCK HOLMES
13.47 SUPERAGENTE 86
15.47 AGENTES SECRETOS
17.26 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA
MUERTE
20.08 AGENTE SALT
22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 11 - OBSESIÓN
23.45 EN LA BOCA DEL MIEDO
CINECANAL
11.35 UN BUEN AÑO
13.35 REYES DE LAS OLAS
15.15 EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS
17.35 AMOR A LA DERIVA
19.45 LOS MILAGROS DEL CIELO
22.00 DE AMOR Y OTRAS ADICCIONES
23.40 REVENANT. EL RENACIDO
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*JUEVES 15, EN EL CICLO DE COMEDIAS
SUBIRÁ A ESCENA “LA FOTO”.
ENTRADA GRATUITA.
CLUB SAN CARLOS
(ALBERDI Y SAN JUAN, LA BANDA)
*VIERNES 16, A LAS 21, “LAYQANY”,
ENCUENTRO CULTURAL
CON ROXANA CARABAJAL, PABLO
CARABAJAL, LA PESADA SANTIAGUEÑA,
DANZA ASÍ, KALAMA TROPICAL,
LA GRAMILLA (DESDE LA
PLATA), WARMIS DEL SOL, ENTRE
OTROS
EL QUINCHO DE PEPE
PEZZINI
(CDTE. CÓRDOBA 456)
*DOMINGO 18, A PARTIR DE LAS
18,”LA PEÑA DEL RANCHO” CON
LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA,
MARTÍN LÓPEZ, LOS DEL CORAZÓN,
EL LEÓN SANTIAGUEÑO, DANI
CAMPOS Y RODY LÓPEZ (EL DUELO
DEL RECUERDO), RODO GEREZ
(TRIBUTO A LEO DAN), LOS ALBARRACÍN,
EL CHANGO MORENO,
LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y TATIANA
Y SALOMÓN.
CAYOCOCO
(AUT. SANTIAGO- LA BANDA)
*DOMINGO 18, A PARTIR DE LA
MEDIANOCHE, VALDÉS & TELESCOPIOS,
EN EL PRIMER ANIVERSARIO
DE SANTIAGO INDIE. ADEMÁS,
SALTAMONTES Y FIESTA MACUMBERA
A CARGO DE NAXXIRA
Y MAGDA.
CINE
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14 /08 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)
22:00 hs (Cast)
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
14/08 -16:30 hs (Cast) 19:00 hs (Cast
ANNABELLE 3 : REGRESA A
CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
14/08 - 22:20 hs (Subt
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14/08 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
MEJOR QUE NUNCA (2D)
COMEDIA (ATP)
14/ 08 -22:15 hs (Subt)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14/08 -16:00 hs (Cast) 17:50 hs (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE
CASA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14 /08 - 19:40 hs (Cast)
MI AMIGO ENZO (2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
14/08 22:15 hs (Subt
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14/08 -17:30 hs
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14 /08 19:35 hs (Cast) 21:45 hs (Subt)
HÍPER LIBERTAD
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D
17:30
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D
15:30
BTS: BRING THE SOUL ATP
SUBTITULADA 2D 16:00 (SÓLO SÁ-
BADO) -
18:00 (JUEVES Y VIERNES) - 20:00
(SÓLO DOMINGO).
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS
LA ODISEA DE LOS GILES
CASTELLANO 17:30 - 20:00 - 22:30