Indican que hay sectores que padecen desabastecimiento

13/08/2019 - 23:27 Economía

El ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria e integrante de la comisión directiva de la institución Miguel Siufi, señaló que en el escenario devaluatorio que se vive desde el lunes, ‘hay desabastecimiento, hay proveedores que tienen frenada la venta o han aplicado aumentos de hasta el 25 o 30% y otros que han suspendido las ventas’.

El directivo expresó por ejemplo que ‘los molinos no entregan harinas, las cementeras no entregan cemento, los hormigoneros no quieren vender, hay que esperar 2 ó 3 días que se despeje el panorama, pero esta situación crea angustia. Nosotros estamos vendiendo porque los negocios no pueden dejar de vender porque ahí sí se afectaría más la cadena de pagos pero la situación es de incertidumbre absoluta’.

Puntualizó que el comercio y las pymes locales ‘estamos viviendo este momento con suma angustia y desazón. Venimos desde hace mucho tiempo con caída pero estamos en un momento de pico de incertidumbre, donde uno no sabe por dónde seguir’.

Advirtió: ‘Estamos pagando las consecuencias del descuido que ha hecho el Gobierno nacional al consumo, porque ha abandonado al que consume y ha matado a las pymes, al trabajador, porque el sector que consume es el sector de la clase media para abajo, que cuando tiene trabajo, obviamente se vuelca al consumo, al progreso, eso ha sido descuidado’.

Además, señaló que ‘se ha deteriorado a todas las pymes sin dejar de tener presiones impositivas, previsionales, que la hemos hablado ya varias veces, pero hasta la semana pasada seguían los embargos como si estuviéramos en un país próspero. Este golpe a los precios se escapa, no se vende, no sabemos cómo seguir, con corte de provisión de materia prima y con la gente que no sabe cómo actuar ante esta situación, no sabe qué comprar, qué no comprar’.

Destacó el dirigente que ‘esto es un castigo para el que trabaja, es un premio al que especula, al que se volcó al dólar, pero los que seguimos comprando e invirtiendo estamos muy mal, es un momento de incertidumbre y de desánimo’.l