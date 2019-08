Citan a docentes y a responsables de instituciones

13/08/2019 - 23:56 Santiago

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones a notificarse del estado de sus respectivos trámites de lunes a viernes, de 8 a 12, en Avda. Belgrano (S) 1940. Ellos son Figueroa, Rita M. y Benavídez N.; As. Nº 7878/19; Dir. Esc. Nº 513; As. Nº 12715/19; Dir. Esc. Nº 459; As. Nº 21579/19; Dir. Esc. Nº 600; As. Nº 11263/19; Dir. Esc. Nº 432; As. Nº 17352/19; Cáceres, Marcela; As. Nº 52535/17; Coseano, Sandra M.; As. Nº 1811/19; Matos Silvetti, Rubén; As. Nº 8283/18; Ledesma, Liliana; As. Nº 4828/18; Paladea, Yolanda N.; As. Nº 15960/18; Yñíguez, Angélica G.; As. Nº 15439/19; Abregú, Julio C.; As. Nº 23207/19; Villalba, Claudia I.; As. Nº 25551/19; Simese, As. Nº 23886/19; Simese; As. Nº 22354/19; Herrera, Rodolfo F.; As. Nº 15712/19; Córdoba, Silvana P.; As. Nº 40785/18; Díaz, Sandra M.; As. Nº 22698/18; Véliz, Patricia; As. Nº 15496/19; Sneidenit, Fernando A.; As. Nº 23350/19; Serda, Néstor O.; As. Nº 24498/18; Gómez Elizabeth D.; As. Nº 34408/15; Gómez, Cecilia; As. Nº 35679/16; Díaz, Georgina M.; As. Nº 39884/18; Moreno, Mónica; As. Nº 10629/19; Navarro, Mónica M.; As. Nº 13353/18; Maldonado de Santillán, Lis; As. Nº 52586/18; Romano, Verónica A.; As. Nº 15773/19; Cuello, Mirta J.; As. Nº 33511/18; Cárdenas, Patricia A.; As. Nº 8622/19; Fecha, Julia L.; As. Nº 17736/19; Paz Espíndola, Laura N.; As. Nº 12194/18; Farías, Miguel O.; As. Nº 2103/19; Díaz, María L.; As. Nº 40111/18; Fernández, Rita; As. Nº 6268/ 18; Calderón, Delia A.; As. Nº 49711/18; Dir. Esc. Nº 22; As. Nº 6132/17; Dir. Esc. Nº 799; As. Nº 23760/18; Dir. Esc. Nº 1216; As. Nº 54577/17; Dir. Esc. Nº 340; As. Nº 17370/19; Barrientos, María R.; As. Nº 18413/17; Correa, Carmen A.; As. Nº 37368/17; Pistan, Nilda.; y As. Nº 8021/18.l