“Penka”, feliz por haber podido ser parte de la fiesta

Nicolás “Penka” Aguirre hizo un esfuerzo para poder estar presente y vivió un momento reconfortante anoche en el Ciudad.

En diálogo con EL LIBERAL, el base declaró: “Quimsa es una gran institución, que te da todo cuando formas parte de ella. Siempre es importante estos reconocimientos. Eso quiere decir que uno hizo bien las cosas en su paso por el club. Estoy muy feliz de poder estar aquí”.

“Penka” ya tiene cinco títulos consecutivos en Liga Nacional, pero el primero tuvo un sabor especial. “Haber conseguido con Quimsa el primer título de Liga Nacional tanto para la institución como para mí ha sido algo increíble y más en Santiago con todos mis seres queridos. Obviamente que nunca nos vamos a olvidar”, indicó.

Además, agradeció la predisposición de la dirigencia de San Lorenzo. “Hace un par de días que hemos comenzado la preteporada, pero he hablado con los dirigentes del club y me han dado permiso. No querían que falte a este evento. Por suerte han cedido, me han dejado venir para poder ser parte de esta fiesta. Estoy feliz”, señaló.

Por último, habló de lo que se viene. “Tenemos un año muy largo por delante, con un hexagonal en Montevideo, un partido con Cleveland en octubre, el comienzo del Súper 20, la Liga Nacional, el Mundial de Clubes, la Liga de las Américas. Tenemos que prepararnos de la mejor manera en esta pretemporada”, concluyó.l