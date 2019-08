Fernando Small, reconfortado por la presencia de ex compañeros y amigos

14/08/2019 - 01:43 Deportivo

Fernando Daniel Small vivió una noche inolvidable en el estadio Ciudad, donde se mostró reconfortado por la presencia de ex compañeros y amigos.

“Estoy muy feliz por este momento, orgulloso de compartir con ex compañeros y amigos este partido. La verdad que es algo hermoso y por toda la fiesta que se está viviendo aquí en el club”, comentó el “Frente” en diálogo con EL LIBERAL.

Fernando destacó el buen marco de público que presentó el estadio Ciudad. “Invité a muchos amigos que compartieron muchas cosas conmigo y muchos se hicieron presentes”, declaró el ahora ex jugador.

Sobre el encuentro disputado entre las glorias del club, comentó: “Fue un lindo partido. Por el solo hecho de compartir con ellos una cancha es algo hermoso, es algo que nos gusta a todos”.

También se mostró agradecido a la dirigencia de Quimsa por haber retirado la camiseta Nº 8, lo cual es un privilegio que pocos deportistas tienen en la historia del club.

Miguel Cortijo

Una de las leyendas que estuvo anoche en el Ciudad fue Miguel Alberto Cortijo.

“Un nuevo aniversario es muy importante, porque es un club que ya está en la historia del básquet nacional, en este caso de la liga, y además me parece también algo destacable venir a acompañar a Fernando, porque no deja de ser importante lo que le pasa a él esta noche. Y Gaby (Deck) que no puede estar por el compromiso que todos sabemos”, le comentó Miguel a EL LIBERAL.

“Siempre hemos tratado de tener una buena comunión con la institución, hemos estado en contacto más allá de lo deportivo y desde otro lugar también. Esperemos que podamos festejar muchos aniversarios más”, cerró.l