García dijo que pasó dos años espectaculares

14/08/2019 - 01:44 Deportivo

Diego García estuvo dos años en Quimsa, a los que definió como “espectaculares”.

“Me han tratado muy bien. He estado dos años espectaculares. Por supuesto que me hubiese gustado seguir, porque estaba identificado con la ciudad, con el equipo, con el club, pero las cosas son así, somos profesionales y es un juego. Que me hayan invitado estoy realmente contento”, comentó el escolta santafesino en diálogo con EL LIBERAL.

Diego demostró su calidad como jugador, pero además se fue con un título. “La verdad que hemos dejado una huella. Y a mí, Quimsa y Santiago me han dejado una huella también. No podía faltar. Hice un esfuerzo para venir, porque tenía bastantes cosas que hacer, pero la verdad que valió la pena y estoy muy contento de estar”, señaló el tirador, que jugará la Liga Argentina en Unión de Santa Fe.

Por último, indicó: “Quimsa es una institución joven, tuvo muchas cosas buenas en su recorrido y hay un gran esfuerzo de los dirigentes”.l