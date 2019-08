14/08/2019 - 01:45 Deportivo

Carlos Romano volvió al Ciudad y anoche se mostró feliz por las muestras de afecto.

“Siento mucha alegría cuando voy a Santiago, cuando vuelvo a un lugar donde con mi familia me he sentido muy bien, fuera de que uno ha conseguido títulos que para el club a nivel nacional e internacional. Tengo muchísimos amigos, tengo mucha gente conocida. Ésta es una institución para felicitarla porque es una fusión de 30 años, que va creciendo año tras año”, comentó el “Negro”, campeón de la Copa Argentina 2008 y de la Liga Sudamericana 2009.

“Quimsa es un ejemplo para todo el norte, por cómo se propone crecer y no descuida su plantel de básquet. Me enorgullece haber sido parte de esta institución”, agregó el entrenador tucumano.

Romano destacó a la provincia como cuna de cracks. “Antes de un Miguel Cortijo, hubo cracks y no me olvido de ninguno, porque ésta es una tierra que siempre ha sado fenómenos y hoy lo tiene a Tortuga (Gabriel Deck) en el Real Madrid. Todavía me acuerdo cuando lo puse a jugar con 14 años. Y Nicolás (Aguirre) fue repartiado cuando yo estaba como entrenador y después salió campeón. Son muchas historias que me ponen enormemente feliz”, aseguró el entrenador en exclusiva para EL LIBERAL.l