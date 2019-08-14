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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de agosto de 2019

- 20:41 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO FOOD TRUCKS

20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

20.30 DALE FERRO

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.50 EL LÓRAX EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDA

09.31 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS

11.53 YO MATO GIGANTES

13.51 EL LÓRAX EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDA

15.32 PADDINGTON

17.20 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS

19.42 CRIMEN PERFECTO

22.00 ZONA DE MIEDO

TCM

07.52 LOST - T. 4 - EP. 10 - SOMETHING NICE BACK HOME

15.56 LOST - T. 1 - EP. 7 - THE MOTH

16.40 TERRENO SALVAJE

18.31 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN

20.23 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

22.00 LA LEYENDA DEL INDOMABLE

TNT

06.00 VOLANDO A CASA

07.40 IDENTIDAD SUSTITUTA

09.13 TRON. EL LEGADO

11.26 LA TORMENTA PERFECTA

13.48 EL AVISPÓN VERDE

15.56 SON COMO NIÑOS 2

17.42 VENGANZA LETAL

19.32 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

22.00 FURIA DE TITANES

23.55 FURIA DE TITANES 2

SPACE

06.00 FIREWALL

07.51 SHERLOCK HOLMES

09.53 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE

12.29 LA ISLA DE NIM

14.20 REGRESO A LA ISLA DE NIM

16.00 JACK, EL CAZAGIGANTES

18.04 AGENTE SALT

19.52 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.

22.00 HOMBRES DE NEGRO

23.51 MIEDO PROFUNDO

CINECANAL

11.05 BAILARINA

12.40 SALÓN DE BELLEZA

14.30 MATILDA

16.15 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA

18.20 SECUESTRO

20.20 DESPUÉS DE LA TIERRA

22.00 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

23.55 MORGAN

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 SIGNOS

23.00 MUJERES ASESINAS


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 376)

*HOY, EN EL CICLO DE COMEDIAS SUBIRÁ A ESCENA “LA FOTO”. ENTRADA GRATUITA.

*SÁBADO 17, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 16, A LAS 23, “PEÑA DE LOS RÍOS MILENARIOS” CON EL DÚO NAZAR CHAZAMPI, NACHO CARRIZO Y SUS MÚSICOS, JORGE CASTILLO, BELCO QUIROGA Y SUENAN VOCES.

*SABADO 17, A LAS 23, LUISA GALVÁN, CARLOS TAPIA, CUCHO GARCÍA, TRIO ZURDO LÓPEZ Y TRÍO SANTIAGUEÑO.

ENCUENTRO’S (REP. DEL LÍBANO (S) 244, LA BANDA)

*VIERNES 16, A LAS 22.30, SHOW EN VIVO “LOS LUGONES”, Y KARAOKE.

*SÁBADO 17, A LAS 22.30, SHOW EN VIVO DE VIRGINIA FERNÁNDEZ.

*DOMINGO 18, AL MEDIODÍA,”LA SACHAFUGA”,GANADORES DE COSQUÍN EN EL RUBRO, CONJUNTO INSTRUMENTAL.

EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI (CDTE. CÓRDOBA 456)

*DOMINGO 18, A PARTIR DE LAS 18,”LA PEÑA DEL RANCHO” CON LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, MARTÍN LÓPEZ, LOS DEL CORAZÓN, EL LEÓN SANTIAGUEÑO, DANI CAMPOS Y RODY LÓPEZ (EL DUELO DEL RECUERDO), RODO GEREZ (TRIBUTO A LEO DAN), LOS ALBARRACÍN, EL CHANGO MORENO, LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y TATIANA Y SALOMÓN.


CINE

SUNSTAR

ANGRY BIRDS (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

15,16/08 -17:00 hs

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

15 /08 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

15 AL 21,/08 - 19:30 hs (Cast)

ANNA: EL PELIGRO TIENE NOMBRE (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

15/08 -22:00 hs (Subt)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15, 16/08 -16:40 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

TRILLER (+ 13 AÑOS)

15 /08 17:00 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15,16/08 -16:50 hs

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15 AL 21/08 -19:00 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

15 /08 21:45 hs (Subt)

16,17,18/08 21:45 hs (Subt) 00:30 hs (Subt

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 20:10

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 15:40 (sábado, domingo y lunes)

LA ODISEA DE LOS GILES ESTRENO

CASTELL. 2D 17:30 - 20:00 - 22:30

CASTELLANO 2D 15:00 (sábado, domingo y lunes)

ANGRY BIRDS 2 ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:30 - 21:40

CASTELLANO 3D 17:20

CASTELLANO 2D 15:10 (sábado, domingo, lunes)

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días.

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