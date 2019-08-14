CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de agosto de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE FE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RODANDO FOOD TRUCKS
20.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
20.30 DALE FERRO
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.50 EL LÓRAX EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDA
09.31 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS
11.53 YO MATO GIGANTES
13.51 EL LÓRAX EN BUSCA DE LA TRÚFULA PERDIDA
15.32 PADDINGTON
17.20 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS
19.42 CRIMEN PERFECTO
22.00 ZONA DE MIEDO
TCM
07.52 LOST - T. 4 - EP. 10 - SOMETHING NICE BACK HOME
15.56 LOST - T. 1 - EP. 7 - THE MOTH
16.40 TERRENO SALVAJE
18.31 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN
20.23 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO
22.00 LA LEYENDA DEL INDOMABLE
TNT
06.00 VOLANDO A CASA
07.40 IDENTIDAD SUSTITUTA
09.13 TRON. EL LEGADO
11.26 LA TORMENTA PERFECTA
13.48 EL AVISPÓN VERDE
15.56 SON COMO NIÑOS 2
17.42 VENGANZA LETAL
19.32 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
22.00 FURIA DE TITANES
23.55 FURIA DE TITANES 2
SPACE
06.00 FIREWALL
07.51 SHERLOCK HOLMES
09.53 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE
12.29 LA ISLA DE NIM
14.20 REGRESO A LA ISLA DE NIM
16.00 JACK, EL CAZAGIGANTES
18.04 AGENTE SALT
19.52 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
22.00 HOMBRES DE NEGRO
23.51 MIEDO PROFUNDO
CINECANAL
11.05 BAILARINA
12.40 SALÓN DE BELLEZA
14.30 MATILDA
16.15 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA
18.20 SECUESTRO
20.20 DESPUÉS DE LA TIERRA
22.00 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO
23.55 MORGAN
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 SIGNOS
23.00 MUJERES ASESINAS
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 376)
*HOY, EN EL CICLO DE COMEDIAS SUBIRÁ A ESCENA “LA FOTO”. ENTRADA GRATUITA.
*SÁBADO 17, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
*VIERNES 16, A LAS 23, “PEÑA DE LOS RÍOS MILENARIOS” CON EL DÚO NAZAR CHAZAMPI, NACHO CARRIZO Y SUS MÚSICOS, JORGE CASTILLO, BELCO QUIROGA Y SUENAN VOCES.
*SABADO 17, A LAS 23, LUISA GALVÁN, CARLOS TAPIA, CUCHO GARCÍA, TRIO ZURDO LÓPEZ Y TRÍO SANTIAGUEÑO.
ENCUENTRO’S (REP. DEL LÍBANO (S) 244, LA BANDA)
*VIERNES 16, A LAS 22.30, SHOW EN VIVO “LOS LUGONES”, Y KARAOKE.
*SÁBADO 17, A LAS 22.30, SHOW EN VIVO DE VIRGINIA FERNÁNDEZ.
*DOMINGO 18, AL MEDIODÍA,”LA SACHAFUGA”,GANADORES DE COSQUÍN EN EL RUBRO, CONJUNTO INSTRUMENTAL.
EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI (CDTE. CÓRDOBA 456)
*DOMINGO 18, A PARTIR DE LAS 18,”LA PEÑA DEL RANCHO” CON LOS SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, MARTÍN LÓPEZ, LOS DEL CORAZÓN, EL LEÓN SANTIAGUEÑO, DANI CAMPOS Y RODY LÓPEZ (EL DUELO DEL RECUERDO), RODO GEREZ (TRIBUTO A LEO DAN), LOS ALBARRACÍN, EL CHANGO MORENO, LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y TATIANA Y SALOMÓN.
CINE
SUNSTAR
ANGRY BIRDS (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
15,16/08 -17:00 hs
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
15 /08 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
15 AL 21,/08 - 19:30 hs (Cast)
ANNA: EL PELIGRO TIENE NOMBRE (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
15/08 -22:00 hs (Subt)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
15, 16/08 -16:40 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
TRILLER (+ 13 AÑOS)
15 /08 17:00 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
15,16/08 -16:50 hs
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
15 AL 21/08 -19:00 hs (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
15 /08 21:45 hs (Subt)
16,17,18/08 21:45 hs (Subt) 00:30 hs (Subt
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 20:10
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 15:40 (sábado, domingo y lunes)
LA ODISEA DE LOS GILES ESTRENO
CASTELL. 2D 17:30 - 20:00 - 22:30
CASTELLANO 2D 15:00 (sábado, domingo y lunes)
ANGRY BIRDS 2 ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:30 - 21:40
CASTELLANO 3D 17:20
CASTELLANO 2D 15:10 (sábado, domingo, lunes)
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $180 todos los días.