Coleoni, obligado a un cambio para enfrentar a Talleres

14/08/2019 - 23:25 Deportivo

La duda que tenía el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, para definir el equipo que mañana visitará a Talleres de Córdoba, se despejó ayer al conocerse que el defensor Ismael Quilez sufrió un desgarro de 4 milímetros en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que lo dejará al margen del duelo ante la “T”.

El “Sapo” tenía en mente repetir el equipo que venció a Atlético Tucumán (1 a 0 en el estadio Alfredo Terrera) y eso venía probando en las prácticas semanales. Pero con el desgarro de Quilez se vio obligado a realizar una variante para el cotejo que se jugará mañana desde las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Cristian Díaz será el reemplazante de Quilez mañana. El “Kichu”, uno de los sobrevivientes del plantel que consiguió el ascenso, fue titular en el primer partido de la Superliga, en la derrota 0-2 ante Newell’s Old Boys, en Rosario.

La lesión a Quilez no solamente lo marginará del partido de mañana ante Talleres de Córdoba, si no también del encuentro ante All Boys (miércoles 21 de agosto, en cancha de Unión de Santa Fe y por Copa Argentina) y el del domingo 25 ante Racing Club (en el Oeste y desde las 15.30 por la tercera fecha de la SAF). A partir de ahí, y de acuerdo con su evolución, se evaluará si estará en condiciones de reaparecer por la quinta fecha, el viernes 30, cuando el Ferro visite a Lanús.

La lesión le cayó en un momento muy inoportuno a Ismael, ya que ante Atlético Tucumán había vuelto a jugar un partido oficial tras casi ocho meses, producto de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió el año pasado, cuando jugaba en Aldosivi de Mar del Plata.

El equipo

Con el cambio de Díaz por Quilez, y con la continuidad del esquema táctico 4-1-4-1, Central Córdoba formará mañana con: Diego Rodríguez; Díaz, Hugo Vera Oviedo, Matías Nani y Jonathan Bay; Cristian Vega; Facundo Melivilo, Marcelo Meli, Nicolás Femia y Franco Cristaldo; José Valencia.

El plantel ferroviario realizará hoy su última práctica en Santiago. Será a las 9 en las instalaciones de Old Lions Rugby Club y a puertas cerradas. Luego, a las 11, habrá atención a la prensa en el estadio “Alfredo Terrera”.

Tras la práctica, Coleoni definirá la lista de los que emprenderán el viaje a Córdoba, vía terrestre, que será hoy a las 15 horas.

Central Córdoba cuenta con tres puntos en la tabla de posiciones y, en los promedios, por ahora se mantiene fuera de descenso. Pero será vital sumar.