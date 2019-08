Damián Tintorelli: “Tenemos que igualar o mejorar lo del año pasado”

14/08/2019 - 23:51 Deportivo

Damián Tintorelli será sin dudas uno de los referentes del plantel de Olímpico, que transita sus primeros días de pretemporada, con la ilusión de armar un equipo competitivo.

“Estoy muy contento, con mucha alegría y con muchas ganas de que arranque esta temporada. Creo que el equipo se está formando muy lindo, por lo menos el grupo humano. Lo tuve a Leo y eso hace un combo para que uno venga y esté feliz”, fueron las primeras palabras del pívot juninense.

Tintorelli recordó su anterior paso por el club. “Yo acá me sentí muy a gusto con todo, con la institución, con los dirigentes, con la gente, con toda la familia de Olímpico. Cuando me tocó irme, me fui como en todos los equipos, porque por ahí no calzaba para esa temporada. Pero bueno, para ésta sí”, explicó reconfortado.

“Que me tenga en cuenta Olímpico para este proyecto me puso muy feliz. Y con todo este combo, con los nacionales, que a varios los conozco. Se está formando un lindo grupo con los chicos que trabajan en la parte física y médica que los conozco a todos, son recontra laburantes y hacen un trabajo de 10. Creo que va a ser un lindo año”, indicó.

Consultado acerca de si la actuación de Olímpico en la temporada pasada será una presión, explicó: “Creo que estimula a que uno quiera hacer las cosas bien y deje todo. Tenemos que igualar o mejorar lo del año pasado. Lo de Olímpico fue un proyecto nuevo y terminó en una posición muy buena en la liga que no es facil. Al contrario, es muy meritorio. Creo que esto a uno le dan ganas y la motivación suficiente para llegar ahí, al lugar que estuvo, que no fue nada facil”.

Por último, habló en el plano internacional. “Ahora se suma la Sudamericana, que es algo muy bueno para la institución, que se pueda hacer acá, con todo lo que implica la localía de Olímpico y la gente que venga a apoyar. Es un combo para que uno esté feliz haciendo lo que le gusta, que es jugar al básquet”, concluyó.

El plantel de Olímpico se entrenará en un solo turno hasta el sábado y descansará el domingo.

El cuerpo técnico, encabezado por Leonardo Gutiérrez, evaluará cómo continuará la pretemporada la semana próxima.

En tanto, la dirigencia sigue trabajando en completar el plantel. El mejicano Alex Reina arribará en los próximos días, mientras que Karel Guzmán deberá solucionar un problema con su pasaporte.