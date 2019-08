FÚNEBRES | 15 de agosto de 2019

15/08/2019 - 00:49 Funebres

Fallecimientos

- Américo del Valle Herrera (La Banda)

- Sofía de Jesús Veliz (Dpto. Guasayan)

- María Elena Martínez

- María Estela Leas

- Roque Justino Tévez Luna

Sepelios Participaciones

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Mario Rodolfo de la Silva y Darío Augusto Moreno participan con profundo dolor la desaparición física del compañero peronista.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Dr. Jorge Jiménez y Sra. participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo René. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. El Gremio UTI Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su dirigente y amigo René. Eleva oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Osvaldo Barreñada, secretario general del Gremio UTI participa con profundo dolor el fallecimiento de su dirigente, compañero y amigo de Santiago del Estero, René. Eleva oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Amado Tomás Chamorro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Ramón Ernesto Chamorro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Ramón, Belén Pena y sus hijos acompañan a Victoria y familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Lic. Lucia Alderete.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Instituto Arturo Jaureche e Instituto José Artigas participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Dra. María Nélida Bravo junto a sus hijos Maneli y José, participan el fallecimiento del amigo Alberto, agradeciendo sus atenciones en el PAMI (Banda) y rogando resignación para su familia.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Sus consuegros Nora y Eugenio Ongaro, participan con dolor su fallecimieto. Ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. María Carolina y Pablo Russo e hijos: Federico, Matias y Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. María de los Angeles Ongaro y Alberto Barraza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. "Dice el Señor yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque muera vivirá". José Gómez y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento y acompaña a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. "Que el Señor con su misericordia te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". La Comisión Directiva, Subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. El C.P.N. Rubén Durán y el Dr. Juan José Díaz participan con dolor el fallecimiento del amigo René y envían un abrazo compañero a sus hijos Lucas, Ana y Vicky. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Ing. Mario Scrimini y José acompañan en este momento a sus hijos Lucas, Mara, Ana Lucia y Victoria. Partió mi querido y amado primo, se te extrañara.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Gladys y Mario Moreno, Adriana Vega acompañan a su sobrina Ana y sus hnos. En tan irreparable pérdida.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Maria Eugenia Neder y Mariano Barnetche participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Luky y Polaco y flia. Participan el fallecimiento de su amigo Alberto.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Sus compañeros de trabajo de la agencia La Banda del INSSJP (Pami): Veronica Negrillo, Gabriela Albornoz, Sandra Fabri, Marianela Nervo, Matias Juárez, Orlando Lopez, Luis Rodriguez, Norberto Frantice, Fabricio Favaro, Omar Blazquez, Jorge Garay y Cristian Busch, sus ex - compañeros Azucena Basualdo, Lola Ruiz, Mercedes Paz y Enrique Hisse participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Sus amigas Ana Farias, Miriam Chávez y Elena Farias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Los amigos botineros - botineras de su hija Vito participan y acompañan en el dolor por la pronta partida de su querido papá. Elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Tus amigos Chinga, Orlando y Chueca participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Lula Ávila y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Nilda Riachi y familia participa con inmenso dolor la partida de mi querido amigo y compañero Alberto y pide que el Altísimo lo reciba en su trono y que eleve bendiciones para su familia.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Miriam Romero e hijas Carla, Belén y Oriana participa con profundo dolor el fallecimiento de mi gran amigo, compañero de lucha. Descansa en paz Alberto, que brille la luz en este largo camino hacia la resurrección.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Ceci, Belen, Susi, Anita, Yisela, Rodri, Alejandra, Luis, Toño, Ezequiel, Patricia, Silvana, José y Mariano participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. José Luis Cerioni y flia. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Sus amigos Cristian Busch Frers, su esposa Nelly Noemí Llado, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor rogando por el descanso eterno de su alma y pronta resignación de sus seres queridos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. ¡Querido compañero! Que dolor me causa tu partida. No era tiempo aún, tenías mucho para dar, hacedor de militantes, cuántos caminos recorrimos junto a tu amada dirigencia, pregonando la doctrina justicialista. Gracias por dignificar mi vida. Hoy lloro tu partida. ¡Hasta siempre Maestro de la causa del pueblo! Tu compañera de causa, Luisa Torres.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Miguel Rafael y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo René Alberto y acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos. Rogando una oración en su querida memoria.

ALEGRE, JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/8/19|. Su sobrina Adriana Alegre Rojas y sus hijos Dr. Ignacio Agustín Castiglione y Clara del Carril participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALEGRE, JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 11/8/19|. Justo Alegre y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Negro, deseando pronta resignación a sus familiares. Elevando oraciones en su memoria.

BARRAZA, ELENE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Su hna Lorenza Barraza sus sobrinos y sobrinos politicos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin Sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, BENITA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Sus hijos Carlos, Coco y Omar participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

GOMEZ, BENITA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Su hijo Omar, su hija política Nilda, sus nietos Sol, Ricardo, Liz, sus nietos políticos Pablo y Luján y sus bisnietos Octavio, Bastian y Bautista participan con profundo dolor de su fallecimiento.

GÓMEZ, BENITA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Descansa en paz mami querida. Algún día nos encontraremos. Ruego descanso eterno. Su hijo Carlos Leguizamón, sus nietos Veronica Leguizamón, Carolina Leguizamón, Lucas Alomo, Cristian Buena y sus bisnietos Leonela y Constantino. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, BENITA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Sus hijos Carlos, Coco, Omar, hijas políticas, nietos, nietos políticos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Sus hijos Estela, Darío, Rubén, María Silvia, Liliana, nietos, bisnietos y demás familiares participan el fallecimiento. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Juan Bautista Leiva y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Ruben y Dario. Elevan oraciones en su memoria.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Mariano Leiva, Belén Giuliano y Lucia Leiva participan con profundo el fallecimiento de la mamá de sus amigos Ruben y Dario. Elevan oraciones en su memoria.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Abuelita querida!!! Fuiste mi ejemplo, mi amiga, mi consejera y sobre todo la mejor persona que conocí, Dios te bendiga y te tenga abrazada fuerte!!! Voy a extrañar nuestras interminables charlas, nuestro licuado por las mañanas de zanahoria y tu cálida compañía. Te amo con toda mi alma querida abuela. Hasta siempre!!! Tu Lucilita.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Jorge Vittar, su señora Georgina, hijas Justina e Inés participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Pinky Bailón, su esposa Susana e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de Maruca y ruegan oraciones en su querida memoria.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Ricardo Terán, su esposa Miryam e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Alejandro De Nicola y flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus amigos Nene, Dario, Maria, Silvi y Liliana.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Arq. Osvaldo Mario Maffini y Sra. Participan con profundo dolor el fallecimiento de Maruca y la despiden con dolor.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Chino Gubaira, su esposa Faviola Vittar, sus hijos: Oso, Toti, Gabi y Guada participan su fallecimiento y acompañan a familiares y amigos en tan doloroso momento.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (Q.E.P.D.) FALLECIÓ EL 14/8/19|. (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Abuelita querida, fuiste mi ejemplo, mi amiga, mi consejera, y sobre todo, la mejor persona que conocí. Dios te bendiga y te tenga abrazando siempre. Voy a extrañar nuestras interminables charlas; nuestro licuado de zanahoria por las mañanas y tu cálida compañía. Te amo con toda mi alma querida abuela. Hasta siempre. Tu Lucilita.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Coty, Tano y José amigos de Perikos participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la Flia. Seleme.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Valeria Escalada, Sergio Pereyra y Martina Pereyra participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Rogamos pronta resignación a su familia."Que brille para ella la luz que no tiene fin".

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Pedro Leonardo Mulki y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Nélida de Elall, sus hijos Graciela, Humberto, Marcela y Miryam y sus respectivas familias participan con hondo pesar la partida al reino celestial de la querida amiga Maruca. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Su esposo Ricardo Zalazar sus hijos Ricardito, Barbara y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el Descanzo SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MARTÍNEZ, NORMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Su esposo René Rizzoli, su hijo Muchi, Valeria y Rosa, sus nietos Melina, Agustina, Agustin, Vale, Victoria, Andrés, Alvaro, Fran y Juan, bisnieto Valentino, sus hermanos Pilar y Faido, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatoproxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MARTÍNEZ, NORMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. La comision directiva del Colegio Psicopedagogo y demás miembros acompañan en tan profundo dolor la pronta partida de la Sra. abuela de la Contadora del Colegio, Agustina Martínez. Rezan oraciones en su memoria.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Lamentamos la pérdida de la estimada Coqui y compartimos nuestro dolor con toda su familia. Firman: Marisa Yachelini, Pedro Yachelini y María Celeste Matteucci.

PAZ, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. "Que brille para ella la luz divina que no tiene fin". Carolina Sanguedolce, su hija Claudia Marcela Jerez y Mario Luis Seiler, sus nietos Stefano, Maximiliano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a sus hijos María Emilia y Manuel. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, JULIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Sus hermanos Luis, Pibi, Norma y Katy, Alicia, María, Juan y Rosa, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. cementerio La Piedad. casa de duelo Bº Huaico Hondo, EMPRESA SANTIAGO.

PONCE, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Sus hijos Marta, Carlos, Hugo, César, hijos pol. Marta, Norma, Adriana, nietos Gabriel, Erika, María, Emanuel, Guillermina, Lourdes, Alejandro, Federico, Bryan, David, Matías, Eliana, Marlene, Juan Cruz, Milena, Selena, Agustín, Julio, Malena y demas fliares. partic. su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.EMPRESA SANTIAGO.

TÉVEZ LUNA, ROQUE JUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Su esposa Graciela, hijas Jimena, Paula, H. pol. Carlos, nietos Facundo, Pilar, Leonela, Ivana, Antonella, Iván, bisnietos Briana, Genaro participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11. Casa de duelo SV Nº 2, P. L. Gallo 330. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

FIGUEROA DE NAUFAL, MARÍA VICTORINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. Madre querida: hoy se cumplen 5 años de tu partida hacia el Reino del Señor, un vacío imposible de llenar pero siempre con la esperanza de recibir los dones que supiste aconsejarnos. Te extrañamos y te queremos mucho. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se ofiará en la parroquia San José de Belgrano hoy a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

PÁEZ, AMANDA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Mamá querida te amamos y te extrañamos mucho! Has dejado un dolor muy grande en nuestras vidas. Solo nos consuela saber que ya descansas en paz junto a Dios. Sus hijos Beatriz y Rafael, sus hijos políticos Fabián y Silvia, sus nietas Melany, Guadalupe y Ludmila invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria. Agradecemos a todos los que nos acompañaron de una u otra forma en este doloroso momento.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su hija Aurelia Zurita Fantoni, su hijo pol. Daniel Juárez Muas, sus nietos Constanza y Augusto Juárez Muas invitan a la misa a realizarse hoy a las 20,30 hs. en iglesia Catedral al cumplirse un año de su partida al reino celestial. Rogamos oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

ACOSTA PAGLIONI, GUILLERMO GUSTAVO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/10|. Al cumplirse 58 años de su natalicio. Querido hijo: "Aunque estés lejos de mi, siempre estarás en mi mente. Nunca serás mi pasado y siempre serás mi presente. Gracias por ser ese pedacito de cielo...". Tu madre Alva Paglioni de Acosta, tus hermanos Juan, Tito, Hugo, Claudia y tu sobrino Fernando elevan oraciones en tu memoria.

ORIETA, VIRGINIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/14|. En manos de Dios. Esposo amado, sigues siendo la razón de mi vida en mi cotidiano existir y lo serás eternamente; lentamente se retira la tarde y junto a ella el sol con su lento caminar y la noche cubre su opaco velo como cubre el dolor de mi triste corazón y yo aquí llorosa gimiendo tu ausencia, mientras del cielo cae en tanto, leve llanto sin cesar. Volando giran los días, veloces huyen los años, pero siguen presente, toda está presente, por eso en este día tan importante para mí están presente los cinco años que se quedaron aquí desde que te fuiste para no volver y todo me recuerda por que todo está aquí. Eras el hombre de mi destino que Dios puso en mi camino, como una bendición para toda la vida estamos unidos por lazos celestiales y nuestro matrimonio ante el creador, marchó por la vida llevando en nuestro corazón el amor, la luz y la armonía en nuestro diario vivir. Eras el hombre inteligente que sabías cuidar lo que tiene valor, modesto quizás en demasía pero lleno de pundonor y dignidad, para ti la amistad era el afecto limpio y desinteresado que se fortalecía en el trato cotidiano y más allá en los momentos difíciles. La sonrisa de un niño fue el mejor premio de tus afanes, te interesaba por sus problemas y juegos, volcabas su cariño y su fe en los pequeñuelos con los cuales marchaba por ínsulas remotas más allá del egoísmo, la mentira, y la impiedad, eras un ser sociable jamás dejaste en la estacada a nadie, eras un hombre cabal, compenetrado de todas las necesidades habidas y por haber, un hombre de campo, siento orgullo al prounciar esta palabra; nuestro automóvil siempre ha estado al servicio del prójimo sin cobrar un centavo porque tenías un lema "Todos somos troperos y en la huella andamos" que todo esto hacías por un dictado de tu corazón o sin duda esa era tu misión en esta vida "ayudar al prójimo" todo lo hacías en forma silenciosa en tu vida de peregrino en esta estancia en la tierra, para que alguien siga tus huellas, tomando tu ejemplo de buen cristiano y ojalá algún día la gente se den las manos para ayudar, no para perjudicar, para construir, no para destruir. Mi cielo, eras la balanza perfecta en equilibrio permanente y ahora no te tengo, sin que yo ni tú lo esperabas caíste como una estrella, como una cuerda que se rompe, como la música que se apaga en la lejanía de la noche, después que rendiste el último suspiro con la misma tranquilidad que si hubieras entrado en el más dulce sueño, sin duda la santísima Virgen María no quiso elevarse sola y te tendió sus brazos al eterno Padre, con el mismo ritmo que vuelan las estrellas, poniendo congoja en mi atribulado corazón, mi mano retenía tu mano para no dejarte marchar pero tu destino pudo más y te fuiste nomás dejando tras sí una estela luminosa de recuerdos imperecederos y tomaste el camino luminoso de las estrellas, hoy ya no peeteneces al mundo material y quedan aquí los recuerdos, hoy tu nuevo destino es el mundo espiritual, donde seguirás repitiendo en tu lenguaje mudo el himno de fe, de amor y de paz que volcaste en tu alma con la vocación de servir. Hoy es otro día distinto, porque tu lenguaje está en silencio, ya no puedes moverte porque tu cuerpo yace inerte, ya no hay sonrisas en tus labios porque tus labios cárdenos y yertos están cerrados, ya no hay luz en tus ojos porque tus ojos están sin vida y vacíos. Mientras observo nuestro hogar lo veo triste y vacío porque vos llevaste toda la alegría y hoy me queda el frío en mi corazón, como presintiendo que no volverás; mis ojos se llenan de lágrimas, mientras las palabras se cortan con el tajear sin rumbo de la despedida. Pienso que no vale la pena ganar el mundo, si lo que se pierde es la "Vida". Que tu espíritu guarde reposo en la luz, que tu memoria sea el culto talismán que me alientes en la luchas cotidianas y desde allí cada amanecer sigamos conversando y pulsando nuestras inquietudes como en otrora. En este día musito una plegaria profunda para ti, mi amor incondicional. Virgi, te amaré toda una vida, a donde vaya voy honrando tu nombre. Amén, Amén, Amén. Tu esposa que no encuentra consuelo. Farides G. de Orieta.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BAZÁN DE GUILLET, ROSA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. Sus compañeros de trabajo: Dres. María Luciana Capizzani, Maximio Ruiz y Marta Gerez; Noemí Gómez, Pedro Trejo y Facundo Orellana participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Dr. Sergio Mario Guillet y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, AMÉRICO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Su esposa Yolanda Gonzalez, sus hijos Lourdes, Sergio, Milagros, Alejo, Hijos politicos Fernando, Wiliam, Andrea, cuñados Mario, Victor, Susana, Enrique y demas familiares sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO LA MISERICORDIA COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

VILLALBA, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" compañeros de trabajo de su hija Adriana Brandan; C.P.N. Andrea Urquiza, C.P.N Pablo Abutti y personal de Contaduría General de la Provincia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación cristiana a toda su familia.

VILLALBA, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Compañeros de trabajo de su hija Adriana Brandan; Mario A. Olivera, Carlos Toledo, C.P.N. Daniel Llarul y Oscar Giménez participan con profundo dolor su fallecimiento y desean que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan una pronta resignación cristiana a toda su familia.

ZANONI DE CAPUTO, MARÍA AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Sus primos hermanos: Bailón Edgardo Gerez; Teresita Elena Gerez Zanoni, Marta Beatriz Gerez y Mario Ernesto Gerez junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ZANONI DE CAPUTO, MARÍA AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Sus primos hermanos Luis Zanoni (a) y flia. Ernesto Zanoni y flia. Maria del Carmen Zanoni de Marcette (a) y flia, Maria Cristina Zanoni de Brandan y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI DE CAPUTO, MARÍA AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Marta Gerez de Zanoni junto a sus hijos Milagros, Agustín y Constanza Barcia Gerez y familias, sus hijos políticos José Escobar, Jessy López y Martín Fourcans, participan con dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a su querida familia. Rogando a nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

ZANONI DE CAPUTO, MARÍA AMPARO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. María Constanza Barcia Gerez, su esposo Martín Fourscans, participan su fallecimiento, acompañando con cariño a sus familiares ante tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Querido Lalo vivirá eternamente en nuestros corazones. Su esposa Muki y sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse un año de su fallecimiento.

SILVA, DIEGO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Su hermano Ramón, su cuñada Ale, invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Sgo. Apóstol, al cumplirse 9 días de su partida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ABRAHAM, EDIC AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. El grupo de mujeres Rosana, Alejandr,a, Claudia Cpronel,Dorys, Claudia, Fabiana, Fernanda, Julieta, Lety, Maria Elena, Mariana, Mary, Mercy, Mónica, Paz, Pilar, Paulina y Betty acompañan a Silvia en este profundo dolor.

ABRAHAM, EDIC AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Enzo Victorio Piumetti, su esposa Vicky sus hijos Valeria, Sebastian y Antonella, hijo político y Alicia Herrera participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACHEM, BETTIANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Su esposo Juan M. Prado, sus hijos Santiago, Martín y Julián, sus padres María Rosa Suderle y Alberto Achem, su abuela Tita Suderle y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza, Clodomira, EMPRESA SANTIAGO.

ACHEM, BETTIANA (Q.E.P.D.) Falleció el 14/8/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su primo Exequiel Ledesma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en Clodomira.

ACHEM, BETTIANA (Q.E.P.D.) Falleció el 14/8/19|. "Hoy y siempre que brille para ti la luz que no tiene fin". Su primo Luciano Ledesma y familia participan con gran dolor su partida al Reino Celestial y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

ACHEM, BETTIANA (Q.E.P.D.) Falleció el 14/8/19|. "Dijo Jesús.yo soy la Resurrección y la Vida, el que cree en mi aunque muera vivirá". Sus primas Dani y Lili Rigo y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados ayer en Clodomira.

ACHEM, BETTIANA (Q.E.P.D.) Falleció el 14/8/19|. "Que el Señor te tenga en la gloria y que brille para tí la luz que no tiene fin". Su prima Vanina Ruchelli y familia participan su inesperada partida al Reino Celestial y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

ACHEM, BETTIANA (Q.E.P.D.) Falleció el 14/8/19|. "Esten siempre alegres en el Señor pues está cerca.No se inquieten por nada pues la paz de Dios anidará en sus corazones." Sus padres Alberto y Maria Rosa; sus hermanos Pablo y Marina y Horacio participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

ACHEM, BETTIANA (Q.E.P.D.) Falleció el 14/8/19|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Su tia Miriam Achem y su prima E.

ACHEM, BETTIANA (Q.E.P.D.) Falleció el 14/8/19|. "Esten siempre alegres en el Señor pues está cerca. No se inquieten por nada pues la paz de Dios anidará en sus corazones". Sus padres Alberto y Maria Rosa; sus hermanos Pablo y Marina y Horacio participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

ACHEM, BETTIANA (Q.E.P.D.) Falleció el 14/8/19|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su tia Miriam Achem y su prima Emilse Ledesma participan con inmenso dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en Clodomira.

ACHEM, BETTIANA (Q.E.P.D.) Falleció el 14/8/19|. "Aclamad al Señor la tierra entera, sirvan al Señor con alegria y lleguen a Él con cánticos de gozo". Su tia Nilder Achem y su primo Turi Ruchelli participan con inmenso dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en Clodomira.

ACHEM, BETTIANA (Q.E.P.D.) Falleció el 14/8/19|. Negrita Achem y flia. y Dora Maria Achem (Peli), Ana Lucia y Gustavo Gonzalez Achem participan con inmenso dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

ACHEM, BETTIANA (Q.E.P.D.) Falleció el 14/8/19|. Tano Jaime y Graciela López , sus hijos Martin, Franco, Cayetano y Sebastián, sus primos Lauri y Omar López, su tio Héctor López y su prima Noelia participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a la familia por la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA, LORENZO BENILDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. La Comision Directiva de la Asociacion de Productores de la Industria Forestal (APIF) participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/19|. Jorge Vittar su señora Georgina y sus hijas Justina e Inés participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUDUEÑA DE CORREA, INÉS ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. A la tía alegre y de bella sonrisa la despedimos con gratitud y tristeza, descansa en paz tía. Adolfo Bustos y Chela Soria, Su spbrina Maria del Rpsario participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

MALDONADO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/19|. Chicha y Lucy Riachi participan con gran dolor el fallecimiento del amigo Juan Carlos, elevan oraciones para que su alma llegue a los brazos de Jesús y piden bendiciones para su familia.

VÉLIZ, SOFÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Sus hijos Jorge, Miguel, Blanca, Luis, Dario, Angel, Erminia, h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Guampacha Dto Guasayan SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

CORPAS MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Viejo, mi querido viejo. Ya pasaron 15 años desde que no estás con nosotros. Tratamos de recordarte con una sonrisa siempre, eso aplaca un poco el dolor de no tenerte. "No lloren por mí, no se dejen dominar por la tristeza, sean buenos, honrados, voy a reunirme con Dios". Su esposa Ana, sus hijos Silvana, Luis y Guillermo, hijos políticos Ani, José, nietos Nico, Luli, Vale y Vitto invitan a la misa el día 16/8/19 en la capilla de San Roque de la ciudad de Fernández a las 20hs.