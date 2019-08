Néstor Garnica no imaginó que su fiesta iba a ser un clásico

15/08/2019 - 21:34 Pura Vida

“La Fiesta del Violinero” de Néstor Garnica sigue siendo el espacio peñero más visitado por quienes llegan en agosto a Santiago del Estero.

Hace 15 años de la primera fiesta, ¿te imaginabas esto?

La verdad que uno no dimensiona lo que va a pasar, ni siquiera cuando empiezas a tocar un instrumento. No dimensionas qué va a pasar. Si vas a ser un cantor de barrio, un cantor de la familia. Las cosas se han ido dando. Yo creo que todo ha dependido de con quiénes he ido compartiendo cosas.

En un principio empecé con don Piri Sabalza, él me ha hecho conocer a Juan Carlos Carabajal, por Juan Carlos he conocido a Sixto Palavecino, en el programa (radial) de Sixto he conocido a Fabián Monge, a partir de ahí a Elpidio Herrera, Horacio Banegas, Los Carabajal por el hecho de ser bandeño y tener un vecino hermano de Carlos, y a partir de ahí se empieza a tejer todo.

¿Ese entramado te ha ido llevando a ser quien sos y a tener una trascendencia con una fiesta que no sabías qué dimensiones iba a tener?

Sí, la verdad que sí, porque a partir de ahí he comenzado a tocar la guitarra y a cantar. Después he conocido a Don Sixto con Fernando Matos. Comencé a tocar el violín, a ver la posibilidad de poder viajar. Y con los años, esta fiesta nació en Cosquín en el 2004. En el 2003 tocábamos en una peña que se llamaba “La peña del gato” que es justo al costado del escenario y justo al año siguiente querían cambiarle de nombre y ponerle “La casa de los...”, usando sus apellidos. Me ofrecieron a mí para que sea el que toque todas las noches en la peña, y no se me ocurría ningún nombre. Justo en ese momento estaba sonando mi primer disco en todo Cosquín. Era predecible que iba a salir consagración en Cosquín ese año porque mi primer disco, el primero, que se llama La fiesta del violinero, tiene Chacarera del Violín, El gato de la Negra, Huayra múyoj, El Olvidao, Tal vez así, ha comenzado a sonar en todo Cosquín. Eso ha ayudado a que la gente vaya a la peña. No se me ocurría que se llame la Peña de Néstor Garnica, o La Casa de Néstor Garnica, entonces propuse usar el nombre del disco. Y así nació. Era el 2004, con entrada gratuita y tocábamos todas las noches. Y ese año salgo consagración.

A esa primera fiesta le siguieron 14 más...

A partir de ahí la llevé al Comedor Universitario, después la traje para Santiago para el tiempo del festejo de la Ciudad, en el mes de julio, después comenzamos a hacerlo en agosto, en La Banda, en el Club Recreativo, al siguiente año quisimos volver a hacerlo en el Recreativo y ya lo habían alquilado y no nos quedaba otra que ir a Olímpico, y nos tiramos al hondo, porque es un club muy grande y no era un tipo tan popular. A medida que fueron pasando los años he ido ganando cierta popularidad que no es lo mismo que hace trece años atrás.

¿Qué define la popularidad, la cantidad de seguidores?

Si, la cantidad de seguidores sobre todo. Yo lo veo en cada lugar adonde vamos. Por suerte estamos tocando en todas las provincias del país y en diferentes ciudades y eso tiene que ver con la popularidad y con que el show convence y gusta.

¿Qué te ha llevado a inclinarte por el violín después de haberte iniciado en la música con la guitarra?

No sé, no sabría decirte qué. Yo de todas maneras siempre toco la guitarra también. Me encanta tocar la guitarra. En el escenario nada más toco el violín porque así se han dado las cosas...

Pero,¿hubo algo que te sedujera más del violín?

El sonido... es atrapante. Es un instrumento que uno se mete en el violín y nada... a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta de la bibliografía que tiene el violín y que es inmensa y te vas metiendo, y metiendo hasta que te das cuenta que no voy a terminar de explorar de aquí a 30 años. Tiene que ver con las ganas que tiene uno de seguir estudiando. Lo mío pasa también por mis composiciones, que es lo que más publicito yo.

¿Cómo te has ido sintiendo con ese compositor que llevas dentro?

Brotan, brotan las cosas. Realmente no sé qué es. No sé explicar. Nace. Salen y siempre es diferente. Siempre son composiciones diferentes. Llego a mi casa, agarro el violín y salen melodías y ahí empiezo a trabajarlas, hasta que termine. Hay muchas que quedan a mitad de camino, e intentado retomar, pero en general no retomo.

Te he escuchado decir que el espíritu de tu peña es el de ser un espacio cultural, con artistas de renombre que te acompañan.

La intención de la peña es llevar siempre gente que tiene contacto conmigo como es el caso de los Orellana Lucca es con los que he grabado dos zambas para el disco Hermanos, lo presentaron en Buenos Aires, y me fui a acompañarlos; Los Carabajal también con los que tengo compartidos varios disco, con los que toco y veo seguido, casi siempre. A ellos también los he acompañado en algún Ateneo o shows en el Luna Park, en el Ópera. Son amigos. Y siempre he querido tener este espacio cultural para mostrar primero a Néstor Garnica y su fiesta del violinero,y para que vengan los amigos a cantar, además de ser un espacio para los valores jóvenes que quieran mostrar sus cosas.

¿Qué piensas cuando escuchas nuevos valores o niños dedicándose al folclore?

Me hace sentir vivo y me hace sentir que la música popular argentina tiene vida, y tiene cuerda para rato. Muchos dicen que el folclore se está muriendo y yo creo que nunca va a morir. Imaginate que mi hija toca el violín, y toca chacarera, mi hijo también, y estamos hablando de chicos de cinco años que van creciendo con eso más allá de que se dediquen o no, eso lo van a tener en la sangre. No sé si van a ser famosos o no. Eso nunca se sabe. No se sabe la proyección que uno puede llegar a tener. Hay personas más ambiciosas que otras. Hay otras personas que se conforman con tocar lo que tocan y eso está bárbaro. Hay otras que son más ambiciosas.