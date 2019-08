Néstor Garnica: “Hasta aquí la vida me ha tratado muy bien, ahora hay que seguirla”

15/08/2019 - 21:35 Pura Vida

Néstor Garnica no le tiene miedo a los balances, y aunque es consciente de que a lo largo de su carrera y de su vida no todo ha sido fácil, para él los números le dan saldo positivo.

¿Qué ambicionas ahora?

Ahora, nada. Seguir tocando. No te voy a decir que he cumplido todos los sueños de mi vida, porque eso sería difícil, pero puedo decir que hasta aquí la vida me ha tratado muy bien. He conocido este instrumento (el violín), toco la guitarra, canto, ando tocando por todo el país, he tocado por el mundo. He conocido mujeres que me han amado, he amado. Tengo hijos con la mujer que he amado. Soy feliz. Ahora hay que seguirla.

Cuando te escuchas haciendo este resumen, ¿qué te sucede?

No ha sido fácil. Pero uno ha buscado la manera de destrabar las cosas como para poder seguir con sus sueños. Quizás seguir la ambición de uno, lo que me he propuesto de tocar mejor el violín y de buscar la manera y la he encontrado. No digo que esto termina aquí. Todavía no soy el gran violinista que querría ser, tengo un rato más para serlo.

Este año siguen las presentaciones por el país, y dices que hay una posibilidad de ir al extranjero, ¿se complican los planes con una situación económica como la que atraviesa la Argentina?

Siempre. Se complica para todos. Se complica para el carnicero, el mecánico, el que trabaja en la municipalidad, el independiente, es un garrotazo que yo lo vengo asumiendo desde que soy chico. Estos garrotazos así, estos cambios económicos desde que me he hecho independiente y he dejado de pedirle plata a mi papá que venimos con esto todos.

¿Y tienes algún secreto que te haya servido para compartirlo con la gente?

Lo que pasa es que lo mío es diferente. Yo en un momento malo económico me fui del país. Hoy en día con mis hijos chicos no me voy a ir del país. Llegar y afrontar las cosas. Lo que yo tengo es que puede tocar en diferentes provincias, puedo ir a un país limítrofe, o un mes a Europa. Ahora estoy acompañando a mis hijos, con mi familia y no me nace todavía la idea de irme. No sé qué posibilidades tienen los demás. Seguir trabajando. Seguirla, lucharla y buscarla. Estos cambios económicos nos han enseñado eso, a sobrevivir.