El dólar retrocedió a $59,72 y para septiembre operó en $66,70

15/08/2019 - 22:02 Economía

El acercamiento del miércoles entre el presidente Mauricio Macri y el candidato al cargo, Alberto Fernández -recibido con beneplácito por el mercado- sumado a la decisión del Banco Central de reducir la tenencia de dólares en el spot para entidades financieras, impactaron en la cotización del dólar que retrocedió 3,9% o $2,46 a $59,72 en bancos y agencias de la city porteña.

En el Banco Nación, en tanto, el billete verde se desplomó $4 a $59 (en el canal electrónico se consiguió a $58,95).

Ocurrió en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc), donde la divisa se desplomó $3,15 a $57,25 en una rueda con alta volatilidad y el volumen más bajo de los últimos cuatro meses.

“Los bancos tienen un limite de Posición global neta de moneda extranjera de 5% que se mantiene sin cambios, y se estableció un sublimite del spot de 5%”, señalaron temprano desde la autoridad monetaria. Cabe destacar que esta medida comenzará a regir a partir del próximo martes.

En tanto, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo previo a la apertura del mercado que el dólar “ya tiene un valor razonable y no hay argumentos para que siga aumentando”, y sostuvo la necesidad de “preservar las reservas” del Banco Central.

El volumen bajó un 27% respecto del miércoles (se operaron u$s 538 millones).

No hay que perder de vista que el BCRA llevó a cabo este jueves, por cuenta del Ministerio de Hacienda, tres subastas de venta por un total de u$s 44 millones. En ese sentido, Fernando Izzo, operador de ABC Mercado de Cambios, detacó que un detalle para observar ‘es que el Tesoro Nacional no pudo colocar los u$s 60 millones habituales, y llegó a un máximo total de 44 millones, sin vender los 16 millones restantes’.

En el mercado informal, el dólar blue cayó $3 a $59. En el mercado del dólar futuro se operaron u$s 1.114 millones, 10% menos que el miércoles. Los precios finales para agosto y septiembre, terminaron operándose a $60,25 y $66,70.