Putin cumple 20 años en el poder, en medio de una crisis económica y de credibilidad

15/08/2019 - 22:33 Mundo

MOSCÚ. El presidente ruso, Vladímir Putin, cumple hoy 20 años desde que llegara al poder de la mano del antiguo KGB, aniversario que coincide con un aumento del descontento popular, una imparable involución democrática y la erosión de su imagen como líder infalible.

Putin ‘podrá unir a quienes tendrán que renovar la Gran Rusia en el siglo XXI’, dijo por televisión Boris Yeltsin, primer presidente democrático de la historia de Rusia, al proponerlo en agosto de 1999 como sucesor.

En cuestión de días, un auténtico desconocido para la gran mayoría de los rusos y la totalidad de la comunidad internacional se convirtió, primero, en heredero del trono del Kremlin; una semana después, en primer ministro y, cuatro meses más tarde, en presidente de la Federación Rusa.

Muchos pensaban que no duraría mucho, pero se equivocaron. Putin logró afianzarse en el poder con una mezcla de imperialismo trasnochado, mano dura, fe religiosa y recetas autoritarias.

La Duma o congreso de los diputados le ratificó como jefe del Gobierno el 16 de agosto de 1999 y poco después el Ejército ruso dio el cañonazo de salida a la segunda guerra chechena, conflicto que disparó su popularidad y le granjeó la victoria en las elecciones presidenciales de marzo de 2000.

El sociólogo Lev Gudkov, director del Centro Levada, cree que la llegada al poder de Putin fue la consecuencia de un proceso ‘lógico’ que comenzó con el cañoneo de la Casa Blanca, sede del Parlamento ruso, decisión de Yeltsin que él apoyó en su momento y que ahora reconoce fue un ‘grave error’.

Veinte años después, Gudkov cree que el sistema creado por Putin está ‘anquilosado’, se encuentra en pleno proceso de degradación y no soportará ni una nueva crisis económica ni una drástica caída de los precios de los hidrocarburos.

‘La indignación popular se centra en el primer ministro, Dmitri Medvédev, el Gobierno y la Duma, pero el régimen es tan personalista que Putin también comienza a sufrir la erosión’.

Agotado ya el fervor patriótico que trajo consigo la anexión de Crimea (2014), la popularidad de Putin no deja de caer y en el último año ha aumentado en once puntos el porcentaje de rusos que no quiere que siga en el Kremlin, según Levada.

Respaldo a Venezuela y a Nicolás Maduro

Rusia ratificó ayer su respaldo a la resistencia venezolana frente a los “intentos de EE.UU. de cambiar a las autoridades electas”.

“Destacamos la presión sin precedentes de Washington, encaminada a desestabilizar la situación en su país”, afirmó el ministro ruso de Defensa, Serguei Shoig, en una reunión que celebró con su colega venezolano, Vladimir Padrino López.

‘Apoyamos los esfuerzos de las autoridades (venezolanas) de llevar a cabo una política exterior independiente y oponerse a los intentos de EE.UU. de cambiar el Gobierno legítimo electo’, afirmó.

El ministro ruso celebró el hecho de que el gobierno venezolano frustara un plan, que le atribuyó a Estados Unidos, para organizar protestas masivas y dividir la sociedad bajo la excusa de ayuda humanitaria.