CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de agosto de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EN ARMONÍA
19.00 BÁSQUET FEMENINO:
ALTE. BROWN VS. SGO. MAGIC
20.30 SÚPER FÚTBOL
21.30 PEDALIER
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 EL SECRETO DE ADALINE
08.12 DOCTOR HOLLYWOOD
10.12 ADIÓS A LENIN
12.35 EL CÓDIGO ENIGMA
14.52 EL FUGITIVO
17.25 ADIÓS A LENIN
19.47 EL SECRETO DE ADALINE
22.00 EL FUGITIVO
TCM
06.00 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
07.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE - T. 2019
- EP. 7
07.55 LOST - T. 1 - EP. 2 - PILOT - PART 2
13.03 LOST - T. 1 - EP. 9 - RAISED BY ANOTHER
15.59 LOST - T. 1 - EP. 13 - HEARTS AND MINDS
16.44 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN
18.25 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO
20.02 POLICÍA DEL TIEMPO
22.00 S.W.A.T.
TNT
07.15 EL AVISPÓN VERDE
09.20 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
11.32 VENGANZA LETAL
13.20 LOS INCREÍBLES
15.26 ARMA MORTAL 3
17.36 ARMA MORTAL 4
20.05 FURIA DE TITANES
22.00 FURIA DE TITANES 2
23.58 ARRÁSTRAME AL INFIERNO
SPACE
06.00 OLAS SALVAJES
07.39 LA ISLA DE NIM
09.16 DESAFÍO MOTOR - T. 1 - EP. 2
09.46 REGRESO A LA ISLA DE NIM
11.22 JACK, EL CAZAGIGANTES
13.23 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL
PRÍNCIPE CASPIAN
15.43 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
17.51 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
20.08 HOMBRES DE NEGRO
22.00 MIEDO PROFUNDO
23.39 CASTORES ZOMBIES
CINECANAL
11.30 LOCO POR MARY
13.40 LOS MILAGROS DEL CIELO
16.00 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO
17.55 DESPUÉS DE LA TIERRA
20.05 LA ERA DE HIELO 3
22.00 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO
DE DOS MUNDOS
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 AMANTE PARA DOS
23.30 CONTAR HASTA DIEZ
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
*HOY, A LAS 23, “PEÑA DE LOS RÍOS MILENARIOS” CON EL DÚO NAZAR
CHAZAMPI, NACHO CARRIZO Y SUS MÚSICOS, JORGE CASTILLO, BELCO
QUIROGA Y SUENAN VOCES.
*MAÑANA, A LAS 23, LUISA GALVÁN, CARLOS TAPIA, CUCHO GARCÍA,
TRIO ZURDO LÓPEZ Y TRÍO SANTIAGUEÑO.
ENCUENTRO’S (REP. DEL LÍBANO (S) 244, LA BANDA)
*HOY, A LAS 22.30, SHOW EN VIVO “LOS LUGONES”, Y KARAOKE.
*MAÑANA, A LAS 22.30, SHOW EN VIVO DE VIRGINIA FERNÁNDEZ.
*DOMINGO 18, AL MEDIODÍA,”LA SACHAFUGA”, GANADORES DE COSQUÍN
EN EL RUBRO, CONJUNTO INSTRUMENTAL.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 376)
*MAÑANA, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y
CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.
EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI (CDTE. CÓRDOBA 456)
*DOMINGO 18, A PARTIR DE LAS 18,”LA PEÑA DEL RANCHO” CON LOS
SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, MARTÍN LÓPEZ, LOS DEL CORAZÓN, EL
LEÓN SANTIAGUEÑO, DANI CAMPOS Y RODY LÓPEZ (EL DUELO DEL
RECUERDO), RODO GEREZ (TRIBUTO A LEO DAN), LOS ALBARRACÍN, EL
CHANGO MORENO, LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y TATIANA Y SALOMÓN.
CINE
SUNSTAR
ANGRY BIRDS (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
16/08 -17:00 hs
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
16,17,18 /08 19:20 hs (Cast) 22:00 hs
(Cast) 00:40 hs (Cast)
el rEY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 21,/08 - 19:30 hs (Cast)
ANNA : EL PELIGRO TIENE
NOMBRE (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
16,17,18/08 - 22:00 hs (Subt) 00:30
hs (Subt)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16/08 -16:40 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES
(2D)
THILLER (+ 13 AÑOS)
16/08 17:00 hs (Cast) 19:00 hs (Cast)
19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00
hs (Cast)
00:00 hs (Cast) 00:30 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACION (ATP)
16/08 -16:50 hs
El REY LEÓN (2D)
ANIMACION (ATP)
HOY AL 21/08 -19:00 hs (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
16,17,18/08 21:45 hs (Subt) 00:30 hs
(Subt
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS:
HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 20:10
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS ATP CASTELL. 2D
15:40 (sábado, domingo y lunes)
LA ODISEA DE LOS GILES
ESTRENO CASTELL. 2D 17:30 -
20:00 - 22:30
CASTELLANO 2D 15:00 (sábado,
domingo y lunes)
ANGRY BIRDS 2 ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:30 - 21:40
CASTELLANO 3D 17:20
CASTELLANO 2D 15:10 (sábado,
domingo, lunes)
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $250
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$170 todos los días
3D Entrada General: $260
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$180 todos los días.