CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de agosto de 2019

15/08/2019 - 22:41 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EN ARMONÍA

19.00 BÁSQUET FEMENINO:

ALTE. BROWN VS. SGO. MAGIC

20.30 SÚPER FÚTBOL

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 EL SECRETO DE ADALINE

08.12 DOCTOR HOLLYWOOD

10.12 ADIÓS A LENIN

12.35 EL CÓDIGO ENIGMA

14.52 EL FUGITIVO

17.25 ADIÓS A LENIN

19.47 EL SECRETO DE ADALINE

22.00 EL FUGITIVO

TCM

06.00 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

07.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE - T. 2019

- EP. 7

07.55 LOST - T. 1 - EP. 2 - PILOT - PART 2

13.03 LOST - T. 1 - EP. 9 - RAISED BY ANOTHER

15.59 LOST - T. 1 - EP. 13 - HEARTS AND MINDS

16.44 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN

18.25 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

20.02 POLICÍA DEL TIEMPO

22.00 S.W.A.T.

TNT

07.15 EL AVISPÓN VERDE

09.20 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

11.32 VENGANZA LETAL

13.20 LOS INCREÍBLES

15.26 ARMA MORTAL 3

17.36 ARMA MORTAL 4

20.05 FURIA DE TITANES

22.00 FURIA DE TITANES 2

23.58 ARRÁSTRAME AL INFIERNO

SPACE

06.00 OLAS SALVAJES

07.39 LA ISLA DE NIM

09.16 DESAFÍO MOTOR - T. 1 - EP. 2

09.46 REGRESO A LA ISLA DE NIM

11.22 JACK, EL CAZAGIGANTES

13.23 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL

PRÍNCIPE CASPIAN

15.43 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.

17.51 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

20.08 HOMBRES DE NEGRO

22.00 MIEDO PROFUNDO

23.39 CASTORES ZOMBIES

CINECANAL

11.30 LOCO POR MARY

13.40 LOS MILAGROS DEL CIELO

16.00 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

17.55 DESPUÉS DE LA TIERRA

20.05 LA ERA DE HIELO 3

22.00 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO

DE DOS MUNDOS

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 AMANTE PARA DOS

23.30 CONTAR HASTA DIEZ





A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

*HOY, A LAS 23, “PEÑA DE LOS RÍOS MILENARIOS” CON EL DÚO NAZAR

CHAZAMPI, NACHO CARRIZO Y SUS MÚSICOS, JORGE CASTILLO, BELCO

QUIROGA Y SUENAN VOCES.

*MAÑANA, A LAS 23, LUISA GALVÁN, CARLOS TAPIA, CUCHO GARCÍA,

TRIO ZURDO LÓPEZ Y TRÍO SANTIAGUEÑO.

ENCUENTRO’S (REP. DEL LÍBANO (S) 244, LA BANDA)

*HOY, A LAS 22.30, SHOW EN VIVO “LOS LUGONES”, Y KARAOKE.

*MAÑANA, A LAS 22.30, SHOW EN VIVO DE VIRGINIA FERNÁNDEZ.

*DOMINGO 18, AL MEDIODÍA,”LA SACHAFUGA”, GANADORES DE COSQUÍN

EN EL RUBRO, CONJUNTO INSTRUMENTAL.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 376)

*MAÑANA, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y

CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.

EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI (CDTE. CÓRDOBA 456)

*DOMINGO 18, A PARTIR DE LAS 18,”LA PEÑA DEL RANCHO” CON LOS

SANTIAGUEÑOS DEL ALBA, MARTÍN LÓPEZ, LOS DEL CORAZÓN, EL

LEÓN SANTIAGUEÑO, DANI CAMPOS Y RODY LÓPEZ (EL DUELO DEL

RECUERDO), RODO GEREZ (TRIBUTO A LEO DAN), LOS ALBARRACÍN, EL

CHANGO MORENO, LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y TATIANA Y SALOMÓN.





CINE

SUNSTAR

ANGRY BIRDS (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

16/08 -17:00 hs

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

16,17,18 /08 19:20 hs (Cast) 22:00 hs

(Cast) 00:40 hs (Cast)

el rEY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 21,/08 - 19:30 hs (Cast)

ANNA : EL PELIGRO TIENE

NOMBRE (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

16,17,18/08 - 22:00 hs (Subt) 00:30

hs (Subt)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16/08 -16:40 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

THILLER (+ 13 AÑOS)

16/08 17:00 hs (Cast) 19:00 hs (Cast)

19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00

hs (Cast)

00:00 hs (Cast) 00:30 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACION (ATP)

16/08 -16:50 hs

El REY LEÓN (2D)

ANIMACION (ATP)

HOY AL 21/08 -19:00 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

16,17,18/08 21:45 hs (Subt) 00:30 hs

(Subt

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS:

HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 20:10

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP CASTELL. 2D

15:40 (sábado, domingo y lunes)

LA ODISEA DE LOS GILES

ESTRENO CASTELL. 2D 17:30 -

20:00 - 22:30

CASTELLANO 2D 15:00 (sábado,

domingo y lunes)

ANGRY BIRDS 2 ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:30 - 21:40

CASTELLANO 3D 17:20

CASTELLANO 2D 15:10 (sábado,

domingo, lunes)

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $250

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$170 todos los días

3D Entrada General: $260

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$180 todos los días.