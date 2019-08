FÚNEBRES | 16 de agosto de 2019

15/08/2019 - 22:54 Funebres

Fallecimientos

- María Azucena Moyano (Choya)

- Blanca del Rosario Gerez (La Banda)

- Miguel Ángel Escobar

- Carlos Alberto Orellana

- Edberto Orellana (Brea Pozo)

- Reyno Alfonzo Pedraza (Loreto)

- Yrma Estela Barraza (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Néstor Humberto Salim y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. "Que descansada vida, la de aquel que se aleja del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido, los pocos sabios.... que en el mundo han sido..." Un muy triste y dolido Jorge Azuz, despide a su amigo de toda la vida, y a sus hijas e hijo, y familia, cristiana resignación.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Comisión directiva y socios del Club Social, con gran tristeza despedimos a nuestro querido amigo Alberto. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculada Cra. Maria Victoria Alderete. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Cra. Maria Victoria Alderete. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cra. Maria Victoria Alderete. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. El equipo directivo, personal docente, administrativo y de maestranza de la Escuela Técnica Nº 1 participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. René A. Alderete, hermano del Prof. Marcelo Alderete y acompañan al colega y a su familia en este doloroso momento elevando oraciones en su memoria.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Carolina Azar e integrantes del Seminario Clínico de Psicoanálisis, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Ana Lucía y familia en este momento de pesar.

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. Fundación Psicoanalítica Sigmund Freud-Instituto Clínico Jacques Lacan participa con pesar el fallecimiento del padre de su socia Lic. Ana Lucía Alderete.

ESCOBAR, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Su esposa Laurinda Juarez, sus hijas Angélica y Roxana, su hijo pol. Rubén Banegas, sus nietos Ricardo, Adonis, Carlitos y Fernando y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Pampa Muyoj. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Miguel Ángel Siufi y sus hijos Luciana y Miguel Ángel y familia despiden con todo cariño a Maruja y acompañan a sus hijos y demás familia en esta triste e inevitable despedida.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Directivos y personal de Palau Panaderías acompañan a sus hijas, nietos y demás familiares en esta inevitable despedida y elevan oraciones por una pronta resignación.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. La familia de Miguel Nader participa con profundo dolor el fallecimiento de Maruca y elevan oraciones en su querida memoria.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Miguel Nader, Marcelo Gastaldi, Mario Reta, Miguel Tapia, Jorge Acuña participan y acompañan a la familia Seleme en este doloroso momento,.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Lourdes Nuñez y Tesy Carrizo despiden con cariño y tristeza a la inolvidable Maruca, ejemplo de mujer, madre y abuela. Acompañan en este momento de tristeza a María Silvia, Nene, Estela, Cusi y Lili con sus respectivas familias. Siempre en nuestro corazón.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Tesy, Ana María, Fina, Tere, Patricia y Anahí participan con profunda tristeza el inesperado fallecimiento de la querida Maruca y acompañan a sus hijos María SIlvia, Estela, Nene, Cusi y Lili con sus respectivas familias en este momento de dolor.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Ana María Pons, sus hijos Ushi, Shunko y Danshu Ferreyra Pons participan con tristeza su inesperado fallecimiento y acompañan a María Sivia, Estela, Nene, Cusi y Lili en el dolor.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Teresa Nader y sus hijos: Diana, Virginia, Diego y Anahí Mulki, saludan a la flia. Seleme en tan doloroso trance.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Mario y Mirna Tejeda, sus hijos Mili, Abril, Gonzalo, Daniela y Santiago participan el fallecimiento de su vecina y elevan oraciones en su memoria.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Nenina Tejeda participa el fallecimiento de la mamá de Liliana, Silvia y Luci, elevan oraciones en su memoria.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Los amigos de sus hijos, Ricardo Pernigotti y su esposa Analía acompañan con cariño a toda la familia Seleme en estos momentos de pesar. Una oración en su memoria.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos dolorosos momentos.

MARTÍNEZ, NORMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. CPN Marcela Alejandra Laprida, su hijo Marcelo Agustín y su madre Rosa Cuba de Laprida, acompañan con profundo dolor a su hija del corazón Agustina Martinez ante la irreparable perdida de su querida abuelita y elevan una oracion al Padre del cielo por su eterno descanso.

ORELLANA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Su esposa: Caty, sus hijos, padres y demás fliares. part. su fallec., sus restos serán inhumados hoy a las 14 en el cement. de Maco. Casa de duelo: Lorenzo Fazio 514 B. 8 de Abril. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ORELLANA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Mi corazón está triste y mi alma de luto. Dale Señor el descanso eterno. Renato Navarro Rodeyro y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAZ GONZÁLEZ, ROMÁN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Su hija Xiomara, tíos Ramón, Dorcas, hna Brenda, primos Yohana, Constanza, Emma Alvaro participan su fallecimiento sus restos serán inhumados en cementerio La Piedad a las 15 hs Casa duelo Sgo. Herrera 322. Bº J. F. Ibarra. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GOROSITO, EMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Madre amada, descansa y cuídanos desde el cielo porque te necesitamos mucho. Su hija Magui, sus nietos Sergio y Florencia invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

LLANOS, SERGIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Tú nunca morirás en nuestros corazones porque eres eterno por las acciones que en vida realizaste y por las cuales ahora te recordamos con cariño. Espero que podamos reencontrarnos algún día y contarte cuánto bien le dejaste al mundo. "Hasta pronto ángel". Sus padres, hermanos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un año de su partida.

MARQUETTI, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Su esposa Ramona Aragón, su hijo Pedro Marquetti, sus nietos, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa el día 17/8 a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplir seis meses de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLINA, DARÍO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Dos años de tu partida, imposible no estar tristes. Dificil no lamentar tu ausencia, pero tu recuerdo esta cada día en nuestros corazones. Descansa en paz. Su esposa, hijos, hijos opliticos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la Pquia. Catedral Basílica.

NAZAR ARAGÓN, VÍCTOR FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/15|. "Los que son amados no pueden morir, porque amor significa inmortalidad". Por siempre en nuestros corazones. Su hija Gavina, su nieta Alfonsina e hijo pol. Gustavo, invitan a la misa a realizarse hoy en la iglesia Catedral a las 20,30 hs. al cumplirse cuatro años de su fallecimiento.

ROJAS AHUMADA DE GAMBOA, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/2019 en Tucumán|. Las Hermanas del Instituto de las Esclavas del Corazón de Jesús participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hermanos Imelda, Silvia y familia. Se invita a la Eucaristía que se celebrará hoy en Catedral Basílica a las 20.30.

VÁZQUEZ, HÉCTOR ENRIQUE (IKE) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su esposa Norma, sus hijos Héctor, Norma, Verónica, María Inés, Silvia y Miryam, hijos políticos y nietos invitamos a la misa en la parroquia Santo Cristo hoy a las 20 hs. al cumplirse los nueve días de su partida al reino celestial. Rogamos oraciones en su querida memoria.

VÉLIZ DE ANZANI, JULIA A. (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/17|. Madre querida, fuiste mi ejemplo, mi amiga, mi consejera y sobretodo la mejor persona que conocí. Extraño nuestras interminables charlas, tantos momentos compartidos. Sus hijos Sandra y Gustavo y sus nietos Antonella, Matías y Gianfranco invitan a la misa al cumplir dos años de su fallecimiento que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santo Cristo.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA, YRMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Sus hijo Lulo, su hija politica Nene su nieto Tiago Valentin y demás familiares sus restos seran inhumados hoy COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GEREZ, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Personal del Colegio Agrotécnico Nº 4 y IFD Nº 16 de San Pedro Dpto. Gusayán participan con dolor del fallecimiento de la madre del profesor Ariel Lescano.

GEREZ, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Comisión directiva, cuerpo de delegados y afiliados de CISADEMS participan con dolor del fallecimiento de la madre del profesor Ariel Lescano.

GEREZ, BLANCA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Sus hijos José y René, sus nietos Valeria, Juan, Felix, Beatriz, Noelia, Ramón y Blanca y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA, AMÉRICO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. "Que el Señor con su misericordia te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno". El grupo de Peregrinos "Señor Forastero" participa con dolor el fallecimiento del esposo de Yolanda y cuñado de Enrique, integrantes de esta agrupación.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÍAZ DE PONCE, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/19|. ''La muerte no es la última palabra. La esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de Dios''. Su esposo Juan Ponce, hijos Martín, Fernanda y Andrea Ponce, sus amados nietos Noleia, Valentín, Juan Ignacio, Sofía, Jeremias, Nissa, Elias, Benicio, sus yernos Gustavo Barroca y Diego Orellana, nuera Patricia Aguero, invitan a la misa que se oficiará hoy viernes 16/08/19 a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 9 días del fallecimiento de nuestra amada Victoria.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Al cumplirse un año de tu fallecimiento querida madre, te recordamos con cariño y rogamos por tu eterno descanso. Tu hijo Oscar y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Sgo Apóstol- la Banda.

SANTILLÁN, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el16/8/18|. "La muerte no es un punto final...morir no es otra cosa que volver a casa, volver a Dios''. Por supuesto que lloramos y extrañamos tu presencia, pero sabemos que has regresado a tu hogar, has vuelto a Dios. Hoy hace un año desde tu partida al reino de los cielos y es un día más en el que elevamos oraciones al cielo. Su esposa Susana, su hija Celeste, su tía Eva, su suegra Yolanda, su hermano Ricardo y su hermana política Mirta, sus sobrinos Luis y flia, José Felix y flia y Carlos y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

GODOY, DARÍO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/11|. Hijo querido, pasó el tiempo, ya son ocho años y el dolor sigue latente como el primer día, solo te pido que nos acompañes y nos protejas y brille para vos la luz que no tiene fin. Tu mamá: Olga Garnica, tus hnos. Iván y Anahí, tus cuñados y sobrinos, invitan al responso a realizarse hoy a las 16 hs en el cementerio Jardín del Sol. Gracias por acompañarnos.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACHEM, BETTIANA (Q.E.P.D.) Falleció el 14/8/19|. Su cuñado Luis Prado y su esposa Magalí Delgado; sus sobrinos Bautista y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Elena Vera de Duran y flia, Domingo Celso Vera y flia, Manuel, Elida y María del Carmen Vera participan con pesar su fallecimieno y acompañan en estos dificiles momentos al querido amigo Negro y demás familiares. Rogamos por su eterno descanso.

MOYANO, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Su esposo Ricardo, sus hijos, nietos, bisnietos, amigos y de mas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida dto. Choya cob. Caruso Cía. Arg. de Seguros SA. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

PEDRAZA, REYNO ALFONZO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Su hermana Matilde sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto Cob Caruso Cia. Arg. de Seguros servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ULIANA, VANINA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Sus padres Williams y Mónica, sus hnos. Iván, Jhcemir y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltrán, casa duelo Rivadavia 427 (Beltrán)SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

YBARRA, EDBERTO (Pototo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada y brille para tí la luz que no tiene fin. Su esposa Cristina, hijas y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la localidad de Brea Pozo.

YBARRA, EDBERTO (Pototo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. El amor no desaparece nunca, lo que fuiste para nosotros lo seguirá siendo siempre. Su hermana Moñy y Pichin Caballero, sus sobrinos Claudio y Liliana Caballero, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Brea Pozo.

YBARRA, EDBERTO (Pototo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. Su prima Mari Campos y sus hijos Silvia, Alicia, Rodo, Marta y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

YBARRA, EDBERTO (Pototo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Su sobrino Marcelo Ibarra, hermanos e hijos, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en querida memoria.

YBARRA, EDBERTO (Pototo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Vivirás eternamente en mi corazón. Su sobrina Ibarra Mirna, sobrino politico Encalada Gustavo e hijos, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

YBARRA, EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Silvina, Rosi, Pablo y Emilio, compañeros de trabajo de su hija Stella, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YBARRA, EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Osvaldo Luna Ocampo, su esposa Maria Rosa Carabajal, sus hijos Graciela, Alvaro, Maria Belen e Ignacio, hijos politicos Fernando Stella, Santiago y Marilin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la localidad de Brea Pozo. Dpto San Martin.

YBARRA, EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 414/8/19|. Patricio Castiglione, Constanza Dargoltz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

YBARRA, EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Dr. Fabián Humberto Ponce y sus hijos Matías, Marcos y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

YBARRA, EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Solo en Dios descansa mi alma, de él me viene la esperanza. Neli Salega y flia., Eva Sofia Tula Peralta y familia., acompañan a sus amigos Beto y Stella en es duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YBARRA, EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Eduardo Cheein, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su amiga Stella en su dolor. Eleva oraciones en su memoria.

YBARRA, EDBERTO (Pototo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Participan de su fallecimiento los compañeros de trabajo de su hija CPN Stella Ybarra: Dr. Fabián Gil, Dr. Daniel Santillán, Raúl Paz, Nardo Alluz, Victorino Véliz, Gustavo Aguirre, Alfredo Ruiz, Javier Olivera, Oscar Camus, Pablo Morales, Pablo Toledo, Gustavo Díaz y Pedro Luca, y se suman en oraciones para rogar por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin.

YBARRA, EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Sus cuñadas Alba y América con sus respectivas flias., acompañan a sus hijos Estela y Edberto Antonio con gran dolor por esta gran pérdida y elevan oraciones en su querida memoria.

YBARRA, EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su cuñada Miri, sus sobrinos Roger y Silvina, Gabriela y Gustavo, Daniel, Viviana y Esteban, sobrinos nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YBARRA, EDBERTO (Pototo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Magalí, Varela, Alicia, Negro Mattar y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YBARRA, EDBERTO (Pototo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Julio y Alvaro Gómez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Pototo. Elevan oraciones en su querida memoria.

YBARRA, EDBERTO (Pototo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Su cuñado Rodolfo Caballero y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos por su descanso eterno. Chau "Pototo de Brea Pozo".

YBARRA, EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Familia Ybarra ruega una oración por el eterno descanso de su ser querido y amado "Pototo", sus restos fueron inhumados en el cementerio de Brea Pozo. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

OCON, PABLO HUMBERTO (Benito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/08/13|. Hoy se cumplen 6 años de tu inesperada partida. Nos dejaste un vacio muy grande en nuestras vidas, tanto dolor y tristeza. Tu recuerdo está siempre en nosotros, nos consuela saber que estas junto a Dios. Descansa en paz. Tus padres y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19,30 hs en parroquia Inmaculada Concepción de Frías.