Herrería Juan Ramón y un duro cruce ante La Juntada

15/08/2019 - 23:00 Amateur

El Torneo Clausura 2019 de la Liga Clásicos Barriales del Norte continuará mañana con la disputa de la octava fecha, de la que sobresale el choque entre Herrería Juan Ramón y La Juntada, correspondiente a la categoría C20.

La acción comenzará a las 14, según la siguiente programación:

En Villa Grimanesa, Herrería Juan Ramón vs. La Juntada (20); Chetería vs. Los Pibes de la 18 (20); Chete FC vs. Avenida (20) y Los Calamares vs. Pasaje 421 FC (30). En Polideportivo Borges, La 12 FC vs. La Banda de Memo (20); La Banda de Mario vs. Juv. de la Banquina (20) y Barrio Borges vs. Mal Paso (30). En 6to. Pasaje, Los Sosa vs. Juv. del Gas (20); Amigos del 4º vs. La Barra (20); 6º Pasaje vs. Gas del Estado (30) y Calle 4 vs. La Cochetti (30).

En Morumbí de Borges, Los Tenas vs. La 109 FC (20); Hermanos Juárez vs. Amigos FC (20) y 7º Pasaje vs. Banfiel (30). En San Martín, San Martín vs. Los Pibes del Primero (20); San Lorenzo vs. La Esquina de Kennedy (20); La Medalla Milagrosa vs. Estrella del Norte (30) y Q + Q vs. 3 Amigos FC (30).

En Chañar, Juan Felipe Ibarra vs. Los del Pasaje (20); Juv. de Chañar vs. La Fusión (20); Juanfer vs. Carro Bar Chara (30) y Chañar vs. Los Pumas (30). En Estudiantes de El Deán, Peti FC vs. Calle 106 (30). En Gril, Los 3 Amigos Jrs vs. Los Peregrinos (20); La Gobernador vs. La 23 Jrs. (20) y La Pueyrredon vs. La Perú (20) y La 23 FC vs. El Bajo de Tarapaya (30). En Calle 107, La Banda de Pilli vs. La Bañadera (20); Carnes Los Amigos vs. Barrio Colón (20) y Carne Los Amigos FC vs. Rifas Tuni FC (30). En El Fondo de Borges, Los Pibes del Fondo vs. 5º Pasaje (20); El Milan vs. Villa Borges (20) y Carlos Roble vs. La Unión del Oeste (30). En Santa Rosa, Tigre Jrs vs. Los Primos Unidos (20); El Salvador vs. Juv. de Juan F. Ibarra (20) y Tarapaya FC vs. Rita Car (30). En Suboficiales, La Magallanes vs. Detalin (20); 1er. Pasaje vs. Estrella Jrs (20) y El Triángulo FC vs. Barrio Cáceres (30). En Mal Paso, Peti FC vs. Equipo de Gael (20); 3er. Pasaje vs. Los Pacíficos (20) y Sociedad Avanzada vs. Laureles (20).

En Villa Tranquila, Pasaje 421 vs. La Banda de Diego (20); Borges Unido vs. El PSG (20) y La 203 FC vs. El Fondo de Borges (30). En Pablo VI, Pablo VI vs. Sandwichería El Toni (20) y Los Ángeles vs. Kiosco Roxi (20).l