La pelota, por ahora, no vuelve a rodar

15/08/2019 - 23:05 Amateur

Al fútbol de Frías le cuesta arrancar. El torneo de primera división que tendría que haber comenzado meses atrás sigue sin poder dar inicio. Cuando todo estaba listo, volvió a dar marcha atrás. Hasta en el Sub 15 quedó suspendida la fecha.

Los delegados de algunos clubes y el presidente de la Liga le manifestaron a Deportivo Friense lo siguiente: “Todo estaba listo. El Consejo Directivo de la Liga tenía resuelto los aranceles, el estadio y el fixture armado. Pero la traba para el inicio fue el desacuerdo que hay entre las dos facciones arbitrales. Los dirigentes quedaron muy molestos por el problema que existe entre los árbitros, por lo cual se tomó la decisión de suspender el inicio del torneo”.

Los dirigentes del Consejo Directivo tenían ya el fixture del torneo. Los partidos eran para la primera fecha Huracán vs. Talleres, Central Córdoba vs. Villa Paulina, Dos Leones vs. Coinor, Tráfico vs. At. Frías, quedando libres Unión Friense y Estrella Azul. l