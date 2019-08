Estiman que suprimir el IVA aliviará bolsillos, pero dudan de su aplicación

16/08/2019 - 00:09 Economía

La decisión del Gobierno nacional informada por el presidente Mauricio Macri de reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que gravita en un 21% en la mayoría de los productos alimenticios, fue analizada por supermercadistas, economistas y expertos en materia tributaria consultados por EL LIBERAL. Los mismos señalaron que aliviará el bolsillo de los consumidores, pero expresaron sus dudas con respecto de la capacidad de seguimiento y control del cumplimiento en todos los eslabones comerciales por parte del Estado y por la duración de la medida que, según indicaron, debería ser mayor.

Cabe destacar que la tasa general del IVA gravita en un 21% en el precio de los alimentos, aunque hay algunos de ellos que tienen una tasa diferencial del 10,5%. A su vez, la cantidad de productos en los cuales se suprimirá la aplicación del gravamen son 20 en total, entre los cuales están los siguientes: pan, leche sachet y UAT, aceite girasol y mezcla, huevos, azúcar, pastas secas, arroz, harinas de trigo, polenta, rebozador y pan rallado, yerba mate, mate cocido, té, conservas de frutas, hortalizas, legumbres y yogures.

En primer término el experto tributario y presidente de la Federación de Asociaciones de Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce), Cr José Arnoletto, señaló al ser consultado por EL LIBERAL que “siempre es bueno bajar el IVA sobre los productos de primera necesidad. Pero lo que no siempre ocurre es que los comerciantes bajen los precios. Puede suceder que los dejen tal cual están y se queden con esa diferencia, pero además, la implementación no suele ser sencilla. La medida es buena, pero en la implementación puede sacar alguna ventaja alguna de las partes”.

Añadió que “es muy buena medida si se aplica sobre esos productos. Pero creo más en la baja de la alícuota general y no en alícuotas especiales para determinados productos, porque siempre generan distorsión en la economía. Tal vez se aplique en algunos aceites por ejemplo y en otros no, al igual que en el pan. Pero que va a servir, va a servir”.

Para el ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria, CPN Miguel Siufi, “es una idea novedosa, me parece atractiva, creo que tiene impacto. Pero a la vez creo que no es de fácil implementación, aunque sí es probable. Creo también que va a necesitar monitoreo y cuidados. Es una buena idea, con implementación dificultosa lo que no quiere decir que no se la pueda llevar adelante”.

A su turno, el economista Camilo Tiscornia, de CT y Asociados, señaló al ser consultado por EL LIBERAL que “esta medida del IVA es muy importante, porque si se traslada completamente a los precios finales, que siempre ese es un tema difícil de saber, puede llegar a recortar la inflación en dos puntos. Entonces de golpe si sube la inflación a 4 puntos por efecto del dólar y luego se tiene una pérdida de 2 puntos por la baja del IVA, quizá hay una inflación del 2% precisamente por la baja del IVA, pero esto duraría hasta fin de año”.

Puntualizó en este sentido que “si a fin de año este Gobierno, o el que sea que resulte electo en octubre, repone el IVA, entonces ahí se va a tener de nuevo dos puntos adicionales de impacto en la inflación”. l