Buscará extender su racha en Córdoba

16/08/2019 - 00:30 Deportivo

Motivado y envalentonado por su primer triunfo en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), conseguida como local ante Atlético Tucumán, Central Córdoba irá esta noche en busca de un nuevo triunfo cuando visite a Talleres de Córdoba. El encuentro, que comenzará a las 21.10 y corresponde a la tercera fecha de la SAF, contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, será televisado en vivo por TNT Sports y se disputará en el estadio mundialista Mario Alberto Kempes.

El elenco ferroviario dispuso de dos semanas para trabajar luego del triunfo ante el “Decano”. Ese tiempo le vino como anillo al dedo al entrenador Gustavo Coleoni, que pudo seguir amalgamando un equipo que continúa en proceso de formación.

Es que fueron muchos los jugadores que llegaron para esta temporada. Y varios de ellos lo hicieron a mitad de la pretemporada, incluso algunos arribaron a Santiago una vez finalizada la misma. Por eso el “Sapo” aprovechó a full este parate por las elecciones para seguir inculcando su idea y afianzando conceptos.

Lo malo para el DT es que no solamente no pudo recuperar lesionados, si no que engrosó esa lista. El delantero Nicolás Miracco aún no puede recuperarse del desgarro que todavía no le permitió debutar en la Superliga. Y el defensor Ismael Quilez también sufrió un desgarro hace un par de días, lo que no solamente lo marginará del partido de esta noche, si no también de los que se jugarán ante All Boys (miércoles 21 de agosto, en Santa Fe y por Copa Argentina), Racing Club (domingo 25, en Santiago) y Lanús (viernes 30, en Buenos Aires).

La lesión de Quilez obligó al “Sapo” a realizar un cambio con respecto al equipo que venció a los tucumanos. En su lugar regresará Cristian Díaz, quien fue titular en la primera fecha, en la derrota 0-2 ante Newell’s, en Rosario.

Hay un antecedente muy cercano del Ferro ante Talleres. El 21 de julio pasado, en el mismo escenario, Central ganó por penales un amistoso, luego de empatar 1 a 1.

Talleres

La “T” también suma tres puntos. Luego de un buen arranque con victoria ante Vélez (1-0), viene de caer frente a Rosario Central (0-1), y buscará un triunfo para comenzar a encontrar regularidad, sumar y empezar a posicionarse en la tabla en su intento por clasificar a copas internacionales, que es su objetivo principal .

La novedad de esta semana es que el DT Alexander Medina optaría por dejar al margen del equipo titular al delantero colombiano Dayro Moreno, quien en la última práctica no formó parte del primer equipo, y fue Nahuel Bustos quien ocupó su lugar.

Será baja el marcador lateral izquierdo Enzo Díaz, quien sufrió un golpe en el tobillo derecho en los últimos días y dejará su lugar a Fernando Berzano, mientras que los que sí estarán disponibles son Juan Cruz Komar y Andrés Cubas, que superaron molestias musculares y jugarían desde el arranque.l