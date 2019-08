Bay: “Sabemos que es un rival que tiene buen trato con la pelota, pero nosotros vamos con lo nuestro”

16/08/2019 - 00:31 Deportivo

El defensor de Central Córdoba Jonathan Bay dialogó con EL LIBERAL antes de viajar a Córdoba y advirtió que, pese a respetar a Talleres, intentarán imponer su juego en el Kempes. “Llegamos bien, tuvimos dos semanas de parate y tratamos de trabajar algunas cosas que nos faltaron y perfeccionar pensando en Talleres. Sabemos que es un rival que tiene buen trato de pelota, pero nosotros vamos con lo nuestro”, avisó.

“El parate nos vino bien porque con Newell’s llegamos con lo justo. En la pretemporada llegaban jugadores mientras estábamos en Córdoba y este parate nos vino muy bien para seguir conociéndonos y que el cuerpo técnico tenga trabajo más fino”, agregó el chaqueño.

El lateral izquierdo sostuvo que el “Ferro” no modificará su forma de jugar. “El equipo va a salir a jugar como lo hizo con Newell’s y con Atlético. Sabemos que es una cancha amplia, la conozco. Tampoco hay que salir desesperados a presionar porque sabemos que ellos tienen un buen trato de pelota, salen jugando de abajo, tienen una idea de juego de hace bastante, con jugadores que vienen algunos de la B Nacional. Por eso tenemos que estar atentos, como lo hicimos acá, y creo que vamos a andar bien”, explicó.

Y agregó: “La idea es darle intensidad al juego. Contra Newell’s lo hicimos pero perdíamos muy rápido la pelota. Con Atlético fue totalmente distinto, tuvimos más la pelota y se nos dio el triunfo”.

Bay destacó el orden táctico como otra de las clave. “El cuerpo técnico que tenemos se identifica con el orden táctico y después salir rápido con los jugadores que tenemos por afuera”, manifestó el jugador.

Para Bay, empatar hoy no sería un mal negocio. “Vamos a ir con la idea de ganar a todos lados, ya sea de local o visitante, pero si no se puede ganar, trataremos de no perder”, manifestó.

Bay entiende que el amistoso que jugó Central Córdoba hace menos de un mes, ante el mismo rival y en el mismo escenario, puede servirles como referencia para hoy. “Te sirve porque ya sabemos la idea de juego que tienen. Con Talleres tuvimos un partido correcto y estuvimos a la altura”, señaló.

Sobre lo que le pide el técnico, contó: “Lo mismo de siempre, pero que esté más atentos en las diagonales de los jugadores que tienen ellos y que son muy rápidos. Los laterales vamos a atacar en todos los partidos, a veces no se nos da pero al idea del cuerpo técnico es atacar”.

Central trabajó en la semana con muchos trabajos tácticos en espacios reducidos. Y eso es algo que Bay consideró como positivo. “No te perjudica en nada, al contrario, te beneficia porque te hace el equipo más corto y agrupado, lo que te permite salir rápido de contra”, concluyó el jugador nacido en Villa Ángela.l