En el día de su cumpleaños, el “Sapito” Coleoni desborda optimismo

16/08/2019 - 19:25 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, se mostró optimista de cara al duelo de esta noche ante Talleres, en Córdoba, a pesar de las adversidades que afrontó el plantel a la hora de entrenar.

“El triunfo nos dio la posibilidad de trabajar con cierta tranquilidad y tuvimos una semana más para consolidar algunas cosas, a pesar de que las condiciones no fueron las óptimas, pero estamos en la búsqueda de no dar tantas ventajas desde ese lugar”, manifestó el “Sapo”, en diálogo con EL LIBERAL.

Te recomendamos: "Central Córdoba vs Talleres: hora, TV y formaciones "

La queja del DT apunta a la falta de canchas con buen piso para entrenar. “A nadie le gusta venir a trabajar y que las condiciones no sean las adecuadas. Pero los dirigentes están en la búsqueda, Santiago no es fácil de conseguir. Lo que digo es que hace dos meses que ascendimos y podrían haber tenido alguna cosita. Pero todavía no encontramos el lugar para poder trabajar igual que los otros clubes de Superliga”, explicó el cordobés.

A pesar de eso, Coleoni sostuvo que “llegamos bien, hemos hecho una semana muy buena, trabajamos cuestiones que nos faltaban. Vamos a ir a buscar un buen resultado”.

Tras confirmar el equipo, con la variante obligada de Díaz por Quilez, anticipó el planteo que realizará: “Debemos hacer una buena estructura, no dejar que Talleres nos venga y domine el juego. Es un rival que hace de la posesión una fortaleza, entonces hay que cortar los circuitos de pase y después atacar los espacios, hacer nuestro juego y manejar la pelota. Pero no cometer distracciones ni hacernos un equipo largo. Tenemos muy claro lo que debemos hacer”.

Te recomendamos: "Buscará extender su racha en Córdoba "

Coleoni advirtió que falta mucho para que encuentre el equipo. “Si encontramos el equipo en cuatro partidos, con 20 jugadores nuevos, no sería normal. Ojalá nos pase, porque el equipo mostró una cara importante, pero es muy difícil. Nos va a llevar un tiempo y en ese lapso hay que tratar de achicar las diferencias con equipos que ya llevan entre dos y tres años de laburo en una liga que no conocíamos”,explicó. Y agregó: “Tenemos que tratar de ser un equipo competitivo, estar a la altura y que la gente sepa que ganarle a Atlético estuvo bueno, pero vamos a ir de a poco y no estamos con los tiempos iguales que los otros equipos”.

“La gente de Central tiene que disfrutar, no tener paciencia. Que disfruten de venir y jugar en Primera, la paciencia es problema de ellos. Tienen que disfrutar que ponemos la tele y jugamos con Boca, River. Ahora si queremos ir a la Sudamericana sí hay que tener paciencia”, concluyó.l