“Lo que intento lograr es ser yo misma”

16/08/2019 - 23:43 Pura Vida

¿Cómo fue tu experiencia en “Genios de la Argentina”?

Ha sido una experiencia muy hermosa. Ha sido muy particular porque nunca había tenido tantas emociones juntas y a la misma vez encontradas. Me embargaron sentimientos de felicidad y de tristeza. Cuando uno está ahí, arriba, siente que ha llegado al tope de todo tu sacrificio, no tristeza, sino de saber que todo el esfuerzo valió la pena. A la misma vez he sentido mucho placer, alegría. También he sentido mucho nervio antes de entrar porque no sabía de qué forma podía llegar en el programa, no tenía idea de lo que podía llegar a hacer arriba del escenario. Sabía que tenía que cantar cuando se encienda la luz y eso era todo. En ese momento he pensado ‘que sea lo que Dios quiera’. Lo que intento lograr siempre es ser yo misma y que la gente pueda percibir lo que yo soy en esencia. l