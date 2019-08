“A Tinelli lo he sentido como una imagen muy paterna”

16/08/2019 - 23:43 Pura Vida

Carismática y dueña de un desbordante humor, Natalí respondió a cada una de las preguntas formuladas por los lectores de EL LIBERAL, entre ellas una acerca del aspecto físico del conductor televisivo Marcelo Tinelli.

¿Es lindo Tinelli?

Es un hombre muy llamativo. Tiene cualidades que ha toda mujer le puede gustar porque es alto, esbelto y con buena presencia. Pero, particularmente, a mí no me ha llamado la atención su aspecto físico porque cuando lo he tenido cerca he sentido, más que nada, su calidez humana, su aura, su personalidad. Lo he sentido como una imagen muy paterna, muy protectora porque en ese momento, con mis nervios y todo, lo he abrazado y él ha correspondido a mi abrazo. Nunca me miró con ojos de hombre sino con ojos de padre. Te puedo decir eso en lo que puede parecer lindo. Él es una gran persona, un ser humano extraordinario. l