FÚNEBRES | 17 de agosto de 2019

- Carlos Antonio Medina (La Banda)

- Clara Beatriz Barrionuevo (La Banda)

- Manuel César Luna (La Banda)

- Emma Isabel Bracamonte de Ludueña (Frías)

- María Soledad Salto (La Banda)

- Nahiara Milena Sayago

- María Alejandra Maglio Nellem

- Ramón Emigio Suárez (La Banda)

ALDERETE, RENÉ ALBERTO Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/19|. La honorable comisión Directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento del amigo y acompaña en este doloroso momento a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

BRACAMONTE DE LUDUEÑA, EMMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Su hija Claudia Gabriela Ludueña, su hermana Nora Bracamonte y Mary, sus sobrinos Marcos Jerez, Viviana y Marcela, sus sobrinos nietos Carlos, Enrique, Viviana y Cristina, sus amigos Cristian, Evaristo y José, sus empleadas Grecia, Amanda, Vilma, Sonia, Graciela, Blanca y Julia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frias.

BRACAMONTE DE LUDUEÑA, EMMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. La Comunidad Educativa y la Asociación Cooperadora de la Esc. Técnica N° 5 "Dr. Ramón Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Claudia Gabriela Ludueña, personal de esta casa de estudios. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Sus hijos Benjamín, hnos. Adriana, Toño, hnos pol. Jose Velez, Lis Orieta, sobrinos tias, Pelusa, Mabel, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz hs 11, casa duelo P.L. Gallo 330, S.v. SERV.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARCÍA, RAFAEL ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Sus hermanos Elisa, Rolando, María, Berta, Luis Garcia y sus respectivas familias participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso, Serv. Cia. Caruso Arg. de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARCÍA, RAÚL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció en Quilmes Bs.As. el 25/7/18|. "Señor ya esta ante ti, recibelo en tu Reino " Liliana, Carlos Gomez y familia., acompañan a su hermana Berta, Pedro y flia. en estos momentos de tristeza y dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

GUZMÁN, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció en Miami, Florida, EE.UU el 14/8/19|. Sus tíos Tere, Stella, Koky, Gary Fernández Trejo, tíos políticos Rubén Catán, Omar Ojer y Amanda Coronel y sus respectivas familias acompañan en el dolor a sus seres queridos y elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció en Miami, Florida, EE.UU el 14/8/19|. Adolfo Frediani y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Altísimo que ilumine su alma.

GUZMÁN, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció en Miami, Florida, EE.UU el 14/8/19|. Ele querida, fuiste una guerrera incansable, hoy nos duele tu partida, pero nos queda el consuelo de saber que ya descansas. Con mucho dolor te despedimos, tus tíos Miguel y Silvia Trejo.

GUZMÁN, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció en Miami, Florida, EE.UU el 14/8/19|. Ele, tu partida hoy nos duele, pero ya descansas junto a los abuelos. Con mucho dolor te despide tu prima VirginiaTrejo y familia.

GUZMÁN, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció en Miami, Florida, EE.UU el 14/8/19|. Elena, gracias por todo lo que entregaste sin pedir nada a cambio. hoy ya descansas, que el Señor le depaz a tu alma y brille para ti la luz que no tiene fin. Tu prima Leticia Trejo y familia te despiden con dolor.

JIMÉNEZ, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/819|. Su esposo Ramòn Cardenas, hijas Natalia, Valeria, hijos pol. Cristian, Franco, nietos Irene, Francescho y demás fliares. participan el fallecimieinto, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz, SERV.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMENEZ DE CÁRDENAS, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Su hermana Beby Jimenez, sobrinos Hector, Marcela y Rita Campos, sobrinos politicos Norma, Hector y Luchi, sobrinos nietos Macarena, Lourdes, Tomas, Trinidad, Catalina e Isabella, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMENEZ DE CÁRDENAS, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Sus sobrinos Hector Campos y Norma Lidia Matach, participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios y a la Virgen para que hoy te tenga en la Gloria.

JIMENEZ DE CÁRDENAS, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|.

Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá " Madre Mia te despedimos con todo cariño y amor, siempre estarás en nuestros corazones. tu hija Valeria, tu nieta Francesca y tu hijo politico Franco, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su querida memoria.

JIMENEZ DE CÁRDENAS, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Maria Cristina Macarol de Regazzoni, Luis Emilio, Rita Romina, Sebastian y familias, participan su fallecimiento, descansa en paz querida Lily.

JIMENEZ DE CÁRDENAS, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Asi eras tu querida Liliana. tus primas hermanas, Luz, Norma, Viviana Nediani y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMENEZ DE CÁRDENAS, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Negri de Matach e hijos Roberto Matach y flia., Horacio Matach y flia., Norma Lidia Matach y Hector Campos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

JIMENEZ DE CÁRDENAS, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. querida Liliana permaneceras en el recuerdo de nuestras familias, hijos y nietos de Esther y Juan Gauna. ; Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

JIMENEZ DE CÁRDENAS, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. querida amiga ya estas junto al Señor. Te voy a extrañar. Permaneceras siempre en mi Corazón. Susana Gauna y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMENEZ DE CÁRDENAS, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Siempre estarás en nuestros corazones porque fuiste una gran persona. Lily querida descansa en paz. " Tus consuegros Mario De Marco y Liliana Alcalde y su hija Flavia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan al Altisimo por el eterno descanso de su alma.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Rulo Mulki y Nena Neme, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una oración en su memoria.

LEAS VDA. DE SELEME, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Oscar Luis Karam, Carmen de Karam, sus hijos Carime, Luis, Gonzalo y Susana participan su fallecimieinto con mucho dolor.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Ale querida tu recuerdo quedará por siempre en nuestros corazones. Perderte es motivo de mucha tristeza pero encontramos paz y consuelo ya que estarás con Dios gozando de la gloria eterna. Tu amiga de toda la vida Gizela Trejo, César Risso Patrón y sus hijos Jeremías y Martina. Ruegan oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Señor, Alejandra ya está en tu reino, recíbela, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Walter Trejo, Gizela Macarol, sus hijos Gizela, Emilio, Santiago y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. "No te angusties por los seres queridos que han partido de esta vida. Ellos están en los brazos del Padre y, desde el corazón de Dios, están en comunión contigo". Prof. Juana Vallejo de Gomez participa el fallecimiento de la hermana de la rectora del colegio La Asunción Prof. Ivana Maglio y acompaña en el dolor a ella y a su flia. Ruega una oración por la cristiana resignación de todos ellos y que brille para Alejandra la luz que no tiene fin.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. María Francisca Torresi y María Esther Terán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a José María,Sofía y Gonzalo Rodriguez. Elevan oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculada. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. La Honorable Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del Valle Argarañas, participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. José María Rodríguez y sus hijos: Sofia y Gonzalo, part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo:Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. María del Carmen Carpintero participa su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor. Rogando oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Señor ya esta ante tí, recíbela en tu Reino " Su prima Maria Florencia Gonzalez, Conrado Corvalan y flia.l, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Haz que brille para ella la luz que no tiene fin " Su tia Cristina Carpintero, sus primos Florencia y Sebastian, participan su fallecimioento con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino " Su tia Chela Carpintero,, sus primas Karina, Fernanda , Cecilia y sus respectivas flias., acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|.

Las almas de los justos estan en manos de Dios " Kitty, Nico y Karina Nazar, acompañan a su flia. en tan doloroso momento y ruegsan oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|.

A tí Señor levanto mi alma, dios mio en tí confio " José N. Nazar, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su nuera y consuegra en este dificil momento.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|.

Señor tu hija ya está ante tí, haz que brille para ella la luz que no tiene fin " tu tiia Olga, primos Natalia, Pacho, Fernando, Luli, Luciano, Tobias, Lara, Salvador y Mia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|.

Señor recíbela en tu Reino " tu tia Sonia, primos Maria José y Silvina y flia., que te amaremos siempre. Ruegan oraciones en tu querida memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|.

Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reinoi de los Cielos " Mariana y Soledad Herrera junto a familias y alumnas del Club Patin Belgrano, Acompañan a Sofi, Jose y Gonzalo en este dificil momento. rogamos oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|.

Dr. Rafael Maguna, su esposa Natalia y sus hijos Conce y Kani, tu sonrisa y alegria siempre hablará de tu maravillosa forma de ser, Amiga, Esposa, Madre o siemplemente Ale " participan con dolor su fallecimiento y acompañan a José, Sofi y Gonzalo.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Cachila, Amiga del alma, Mi sonrisa Eterna ! Como te voy a extrañar, pero algun dia nos volveremos a juntar para reirnos como siempre. _Tu hermano de la vida Rana Rigourd y flia., Ruegan oraciones por tu eterno descanso.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|.

A tí Señor levanto mi alma. Dios mio en tí confioi " Tu Mamá Salomé Nellen y tus hermanos Ivana y Sebastian, participan con profundo dolor su fallecimiento y roegamos oraciones en su querida memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|.

Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno " Poli, Ivana, Valentina, Jucan Cruz y Maria del Huerto, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|.

Al Señor le conmueve la muerta de sus amados " Acompañamos en este dificil momento a nuestra amiga Ivana, que el Señor consuele su corazón. Fernanda, Viviana, Analia y Soledad, ruegan oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Jorge Teves, su esposa Martha Beggeres y sus hijas María Cecilia, María Eugenia, María Eliana y María Laura con su respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su querida memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Mi querida Ale, mi querida Ahijada, ya descansas en paz, en un mundo sin dolor. queda en mi mente y en mi corazón los recuerdos de la Ale inquieta, buena, Madraza, excelente personita, gran compañera de sus hijos. Ruego a Dios Padre que bendiga y guie a tu familia, en especial a Sofi y Gonza, y les de resignación para seguir adelante aunque se puede desde ella siempre los protegeras y guiaras los pasos. Nunca te olvidaré mi querida Ale. Eugenia Roger.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Ale querida, sin palabras pero preferimos pensar que ya descansas en paz. Pedimos resignación para Sofi, Gonza y José Maria y toda tu familia. Guardamos en nuestro corazón hermosos momentos compartidos. Nunca te olvidaremos. Vivi Chazarreta, Aldana Zapeter y flia., acompañan en este dificil momento a su familia.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno " Su tia Lidia Alegre y sus primos hermanos Gabriela, German, Leonardo, Gustavo, Silvia y Carolina, sus sobrinos Virginia, Lautaro, Delfina, Antonella, Valentino, Brunella y Martiniano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Con gran tristeza te despedimos mi querida Ale " Sonia, Rafaela, Suny y Benja, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Fernando Morellini y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Los compañeros de su hermana: Fernando, Gustavo, Victorio, Leonardo, Carlitos, Luis y Roberto participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, NAHIARA MILENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Su padres Fidel Sayago y Karina Jimenez sus hnos Tamara, Pricila, Nahuel, Lux, Francisca sus abuelos Pepe Jimenez, Erminia Velez,Raul Sayago y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas cementerio Los Fflores COB OBRA SOCIAL MUNICIPAL SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, NANCY ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/19|. Mamita: te extraño mucho. Sé que estás en el cielo junto a mi abuelita Tita, desde allí guíanos a todos los que te amamos mucho. Te quiero mamá Nancy! Tu hija Milagros. Te recordaremos a 5 meses de tu partida al cielo en la misa de hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

DÍAZ, ALCIRA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Madre te extrañamos todos los días y te amaremos por siempre, te recordaremos comos vos querías con alegría, sabiendo que siempre nos diste lo mejor de lo poco que tenías solo nos queda la tranquilidad de saber que ya descansas en paz junto a nuestros ángeles. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo.

GUALLAMA, JOEL RICARDO (q.e.p.d) Falleció el 14/8/17|. Hermano, te has ido de aquí para un lugar mejor. Te has ido y no entiendo la razón, solo sé que donde sea que te encuentras siempre guiarás nuestro camino. Para ti gran hermano, un abrazo desde aquí y hasta pronto. Sus hermanos Elida, Orlando, Sara, Silvia y Darío y sus hermanos politicos con sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse 2 años de su desaparición física.

IBÁÑEZ DE SUÁREZ, MARÍA HAYDÉE (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Sus hijos Luis y Loly Suarez, su nieta Natalia agradecen a todas las personas que los acompañaron con su presencia, participaciones y oraciones en estos dolorosos momentos e invitan a la misa que en su memoria se celebrará hoy a las 20 en la pquia. San José, Bº Belgrano al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Viejita querida, en un abrir y cerrar de ojos, cambiaste el rumbo de nuestras vidas. Quién! ahora como tú? Nuestros corazones duelen, queman el alma. Gracias! Tesoro como nos decías a cada uno de nosotros. Gracias! porque llenaste vacíos en nuestras vidas, fuiste la abuela consentidora, fuiste una grande! mi tita querida. Gracias! mi vieja querida por adoptarme en esta vida por segunda vez en tu familia y así darme la oportunidad de que jamás me sintiera sola. Te amamos y te amaremos por siempre. Tus hijos Walter y Marcela, nietos Rocio, Florencia, Francisco, Raulito, Marcelo y bisnietos Benicio y Santino invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en pquia. San José del Bº Belgrano.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Mamá: nueve días sin tu mirada, sin tu voz, sin tus manos acariciando nuestros rostros alegres al verte. Solo le ruego a Dios que estés gozando con alegría su casa. Acá estaremos bien, te recordaremos siempre. Tus hijos Florencia, Matías y tu bisnieto Benicio, te amamos mamá. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en pquia. San José del Bº Belgrano.

LAZO DE CORONEL, JUANA PAULA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Madre: aunque ya no estás a nuestro lado, la huella que dejaste resplandece en nuestras vidas. Siento tu presencia, pasarán días, meses y tu ausencia seguirá doliendo, mi corazón está agotado, herido de extrañarte. Le pido a Dios que en el cielo te bendiga!!! Ya descansa en paz mamita, que bien te lo mereces. Te recordaremos en la misa de hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano a 9 días de tu partida a la casa del Señor. Tus hijos, nietos, sobrinos y toda tu flia, que te amará por siempre.

MARQUETTI, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Su esposa Ramona Aragón, su hijo Pedro Marquetti, sus nietos, sobrinos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplir seis meses de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, SANTIAGO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/17|. Santi querido: hace ya 2 años que Dios te llamó a su lado y los ángeles te acogieron junto a El. Desde allí protege a todos los que te amamos y te guardaremos por siempre en el corazón. Sus padres Liliana y Pablo, su hermano Juan Ignacio, sus abuelos Juanita y Ciro; Nilda y Daniel, sus tíos Ariel, Adriana y Ramiro y sus primas Sofía, Micaela y Candela invitan a la misa en su memoria hoy 17 de agosto a las 20 en la iglesia San José del bº Belgrano.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Papi: te fuiste, pero el rastro que dejó tu existencia ha sido un regalo para los demás. Tu amor, tu bondad y tu cariño, ha hecho crecer y florecer la obra que sembraste. Supiste aprovechar bien el tiempo que Dios te entregó, dándonos la vida y luchando para que nada le faltara a tu familia. Siempre te recordaremos con orgullo. Sus hijos, nietas, hijas políticas invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en capilla San Cayetano (Gorriti y Belgrano), al recordarse un mes de su partida.

GÓMEZ, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Su familia agradece al Dr. Carlos Saín, a todo el personal del Sanatorio Alberdfi. al Dr. Ezequiel Espamer, a sus ex compañeros de trabajo y ex compañeros de trabajo de su esposa, amigos de basquet y futbol y familiars que nos acompañaron en ocación de su partida.

BARRIONUEVO, CLARA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Su padre Ciro Barrionuevo, hnos. y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

BARRIONUEVO, CLARA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. "Clara, que el Señor te tenga a su lado, te muestre su rostro y encuentres en él la paz". Su padre Ciro, sus hijos Cristian y Cristina y su nieta Renata participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, CLARA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte". Sus hermanos Mirta, Silvina, Mariana, Fabio, Ivana y su hermano político René participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, BERTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. Fuiste una madre ejemplar, gran compañera, fiel amiga, la mejor abuela, dejaste un gran vacio en nuestros corazones. Se que te fuiste en paz. Te queremos mucho. Tu esposo Lito Lescano e hijos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Iglesia Cristo Rey, con motivo de cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial. Se ruega una oración a su memoria.

LUNA, MANUEL CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Sus hijos Manuel, Luis, Roberto nietos y demas familiares part. su fallec. velatorio en Colonia El Simbolar Dto. Robles e inhumacion hoy en el cement. local. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS-NORTE SERV. SOC. Lapridaa 383 La Banda.

MATIELLO, FRANCISCA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Sus hermanos Angel, Hector, Sixto, Roger, Ruben, Cesar, Carlina, Juan, Nancy, Dario, Sobrinos y de mas familiares sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO LOS ACOSTA COB. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Su esposa Maria Mercedes Egea, sus hijos Carlos Ariel, Ramiro Salvador, hijas polit. Carmen Damasco, Maria Eugenia Palavercino y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de Cañada Escobar. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Su sobrina Viviana Egea, Victor Moukarzel y sus hijos Luciana, Exequiel, Ignacio e Ivonne, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Mi corazón está triste y mi alma de luto, dale Señor el descanso eterno''. Ana Alcalde de Egea, sus hijos Viviana, Daniel, Diego Egea y sus respectivas familias, acompañan en este profundo dolor a la tia Nena, Ariel y Ramiro. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Sandra Egea de Balagueró, José Balagueró, Ruli Egea y familia, Elvio Egea y familia, Ángel Egea y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Titi y acompañan en este duro momento a sus primos Arielito y Ramiro. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Fernando Lencinas participa con pesar el fallecimiento del padre de su amigo Ariel y acompaña a su familia en este doloroso momento. Ruega una oracion en su memoria.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Carlos Ariel Medina. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. La Honorable Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cr. Carlos Ariel Medina. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del Valle Argarañas, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cr. Carlos Ariel Medina. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. ''El dolor de su partida, en sus seres queridos, no puede remediarse...pero más alla de este mundo su AMOR vivirá eternamente Liva de Scaglioni, sus hijos Rubén y Mangui y sus respectiva flias., acompañan a la flia en este triste momento. Se ruega una oración en su memoria.

PRADOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Su esposo Leonor Absalón Díaz, sus hijos Jorge, Pablo, Andrea, hijo pol Fabián y nietos Florencia, Agustín, Patricia y demás fliares participan el fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia, Serv. Hamburgo Cia de Seguros S.A. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PRADOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Su tía Juana Prados de Robles, sus primas Magalí del Valle Robles, Lida Robles de Vizcarra, su primo político Enrique Vizcarra y sus sobrinos Romina, Luciano y Virgina Vizcarra participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

PRADOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ana Maria Ledesma, Liliana, Luis, Gabriel, Moni, Ramiro, María Celeste, Franco participan su fallecimiento.

SALTO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Su esposo Eduardo Luna sus hijos Eduardo, Ignacio, Walter Edurdo, David Eduardo,Claudia Luna h. politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, RAMÓN EMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Participan ccon profundo dolor. Sus hijos Estela, ramón, nietos, bisnietos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados el 17/8/19 a las 15 hs en el cementerio Jardin del Sol, La Banda. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Servicio realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Papito querido: Ya paso un año que no estás con nosotros, pero parece que fue ayer, nos consuela saber que estas junto a mamá nuestro hermano, dinde todo es alegria y no hay dolor. Descanzaen paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 19:45 hs.

IBÁÑEZ VDA. DE DIÓSQUEZ, MARÍA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. "Dice el Señor, yo soy la Resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque muera vivirá". Madre querida a nueve días de tu partida, no encontramos consuelo. Te extrañamos. Te lloramos. Te amaremos por la eternidad. Descansa en paz junto al Padre celestial. Brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos Claudia Fernanda, Matías, Elizabeth y Daniel Diósquez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Cristo Rey. Ruegan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ GARCÍA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05|. Querido Alberto yo sé que vos estas estás esperando este recordatorio como todos los años, hoy estarías cumpliendo 86 años, pero pasaron 14 años de tu partida al reino de los cielos gozando la gloria de Dios y no poderte abrazar y besar como lo solía hacer, yo también hace 4 días cumplí 79 años, mi amor, no estás físicamente, pero si espiritualmente en todo momento, buenos y malos dándome fuerzas para poder seguir, no es fácil, porque perdí a un gran compañero, un padre que vivió pendiente de sus hijos Tito y Sergio y de sus 3 adorados nietos Marhita, Albertito y Nachito. Cada día le agradezco a mi Dios y la madre María, por haberte conocido de formar una familia, esposo, padre y abuelo incondicional. Querido mientras viva no te faltarán mis visitas todas las semanas adonde descansas, mis oraciones, mis lágrimas y las flores y contarte como pasé la semana. Tu esposa Angélica.

ACHEM, BETTIANA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. El Sr. director de nivel primario prof. Gustavo Grimaldi, el Sr. supervisor Ruben Salazar, amigos, compañeros de la comunidad educativa de la Esc. Nº 9 Pablo Lascano de Estacion Simbolar participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amiga, ruegan una oración en su memoria.

CASTILLO, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19 en la ciudad de Córdoba (Capital)|. Su hermano Oscar Castillo, su hermana política Mary Montis y sus hijos Javier, Cristian (y sus respectivas familias) y Matías, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

GARCÍA NAJARRO DE KHAIRALLAH, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/19|. "El amor, tu inquebrantable fe y esperanza son el legado más preciado que nos dejaste. Tú hermosa y dulce sonrisa nos iluminara eternamente hasta nuestro rencuentro". Su esposo Luis "Negro" Khairallah, sus hijos Luis, Rosana y Oscar, hijos políticos y nietos y bisnietos invitan a la misa con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento, que se oficiara mañana domingo a las 10 horas en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Fernández.

GÓMEZ, SALVADOR MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Su esposa Villalba Alicia, su hija María Gómez, hijos pol. y demás fliares participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Santos Lugares a las 9 hs. casa duelo s/calle s/n Santos Lugares, Dpto. Alberdi. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19 en San Miguel de Tucumán|. Germán Santucho, su esposa Silvia, sus hijos Norma, Eduardo, Ricardo, Angélica, Germán y Carlos; y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento rogando por su eterno descanso; y que sus restos serán sepultados en dicha ciudad. Las Termas.

YBARRA, EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Sus primos: Victor Numa, Sofia Durán, sus hijos Beto y Carlos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YBARRA, EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Dra. Marta Suarez participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de Estela Maris y Edberto (h). Ruegan oraciones en su memoria.

YBARRA, EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/19|. Las amigas de sus hijos Estela y Beto, Gaby Gigena, Silvia Pirro, Daniela Uriondo, Nelly González, Nancy Prieto. Ruegan por el alma de Pototo que ya descansa en paz y dé consolación a la familia.

MORANTE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Fuiste un ser especial en esta tierra, tu ejemplo de humildad, amor y bondad será siempre nuestra guía. Gracias! Su esposa, hijos, nietos y demás familiares agradecen a todas las personas que de una u otra manera nos acompañaron en tan doloroso momento e invitan a la misa que se realizará domingo 18 de agosto a las 17 hs en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Clodomira.

FERREYRA, MARÍA ANSELMA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/09|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." Tus hijos, Nery, Coco, Fidel y Oscar Ferreyra, nietos y bisnietos te recuerdan con cariño al recordarse un nuevo natalicio. Que Dios te tenga en su gloria.

VALENZIANO, EDITH NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/04|. Su esposo, hijas, nietos y demás familiares invitan al responso a oficiarse hoy a las 18 hs. en el cementerio de Gramilla, Dpto. Jiménez con motivo de cumplirse 15 años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria