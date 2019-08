El dólar cerró una semana frenética post Paso a $58,12 y con un alza de 24,8% en 5 días

17/08/2019 - 00:56 Economía

Los mercados cerraron una semana frenética post Paso, en la que hubo derrape financiero, reacomodamientos en la gestión de gobierno de Mauricio Macri tras la derrota electoral, disparada del dólar y debacle en las acciones y los bonos.

Sin embargo, al cierre de la semana, la divisa volvió a mostrar un importante repliegue, al descender $1,64 a $58,12 en bancos y casas de cambio de la city porteña. De todas maneras, pese a la segunda baja consecutiva, el billete acumuló en la semana un salto de 24,8%.

En el Banco Nación, en tanto, la moneda de EE.UU. bajó este viernes $2 a $57. Mientras que en el mercado mayorista, la divisa cayó $2,25 a $55. El total operado fue de u$s592,2 millones. La baja del viernes, la segunda de la semana, redujo el porcentaje de ajuste del tipo de cambio que quedó en un 22% respecto de los valores registrados el viernes pasado.

“La corrección del tipo de cambio produjo un cimbronazo financiero que el mercado tardará de absorber en un período preelectoral que ha sembrado dudas entre inversores y ahorristas, con un claro estímulo a la dolarización de portafolios de inversión”, explicó el analista Gustavo Quintana.

En medio de la crisis financiera disparada por el triunfo del candidato opositor Alberto Fernández en las urnas, el presidente Macri buscó reducir el impacto social de la fuerte devaluación del peso (superior al 17%) con la eliminación temporal -hasta diciembre, cuando comienza un nuevo mandato presidencial- del IVA en alimentos básicos.

Además trajo algo de alivio en los mercados el acercamiento entre Macri y Fernández -recibido con beneplácito por el mercado- sumado a la decisión del Banco Central de reducir la tenencia de dólares en el spot para entidades financieras.

“Los bancos tienen un límite de Posición global neta de moneda extranjera de 5% que se mantiene sin cambios, y se estableció un sublimite del spot de 5%”, señalaron desde la autoridad monetaria. Esta medida regirá desde el martes.

“La perceptible mejora en los ingresos de divisas y la consecuencia de las medidas adoptadas el jueves, restringiendo la tenencia de dólares de las entidades financieras, volvieron a mantener un escenario de menor presión sobre la divisa norteamericana y un cambio de tendencia que se acentuó sobre el final de la jornada”, dijo Quintana.

En tanto, la tasa de interés de las Leliq cerró en 74,97% y mostró una leve suba respecto del cierre del jueves ( cuando se ubicó en 74,96%). En la semana avanzó 11,27 puntos porcentuales. En el último día de la semana el BCRA adjudicó $336.667 millones.

En el mercado informal, el dólar blue cerró estable a $59. Las reservas del Banco Central anotaron este viernes su decimoquinta caída consecutiva, al hundirse u$s 1.281 millones a u$s 62.406 millones. En las últimas cinco jornadas post Paso la sangría llegó hasta los u$s 3.904 millones.l