Alessandroni destacó la actitud de su equipo

17/08/2019 - 01:56 Deportivo

Juan Alessandroni, mediocampista central de Mitre, se mostró dolido por la derrota, pero satisfecho por la actitud de su equipo en el debut.

“La verdad que fue un encuentro raro, porque si bien no hicimos nuestro mejor partido, ellos se llevan los tres puntos con poco, una pelota parada. Nosotros no tuvimos el debut esperado. Pero así y todo, con muchas ganas, con todo el esfuerzo, por momentos los metimos en su arco y bueno... Nos faltó un poco de claridad a la hora de jugar. Tuvimos dos chances claras, pero lamentablemente no las pudimos hacer y se nos hizo complicado”, explicó en rueda de prensa.

Acerca del trámite del partido, opinó: “Al principio se vio un equipo medio ansioso, impreciso y eso llevó a que cometamos errores. Así y todo, el equipo rival no generó situaciones. Fue una pelota parada y nada más. Hoy tuvimos mala suerte. Ellos tuvieron una y nos embocaron. Somos conscientes de que tenemos que mejorar. No hicimos el partido que queríamos, de mitad de cancha hacia adelante no estuvimos claros. Tenemos mucho trabajo para la semana”.

Alessandroni explicó que Mitre necesitará tiempo de trabajo. “Sabíamos de antemano que nos iba a costar, porque son muchos los jugadores que se fueron y muchos los que llegaron. Hay que acoplarse. Y lamentablemente los amistosos, por un lado te dan cosas, pero en el partido es otro ritmo, otro el rival, se juega a muerte. Vamos a necesitar de minutos de juego para tratar de mejorar. Tenemos que irnos preocupados por la parte ofensiva, por la creación de juego, pero después se vio un equipo con una actitud bárbara”, indicó.

Por último, señaló: “Hay que hacer el duelo rápido. En la semana trabajaremos en los errores que se cometieron y todo lo que nos falta. Tenemos una semana larga para preparar el partido y más que nada enfocarnos en nosotros y no tanto en el rival”. l