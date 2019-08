Old Lions intentará mantener el nivel para volver a ganar

17/08/2019 - 02:09 Deportivo

Con la idea de continuar por el camino de la victoria, Old Lions recibirá esta tarde, desde las 15.30, a Roca RC de General Roca, Río Negro, en la segunda fecha de la Zona 8 del Torneo del Interior B organizado por la UAR y en el cual el equipo santiagueño debutó la semana pasada con un triunfo que lo dejó como escolta de Curne de Chaco.

El “León” sabe que para tener chances de meterse en los cuartos de final del torneo, es prioritario hacerse fuerte como local y el fixture le deparó dos juegos consecutivos en casa en el arranque, lo que puede ser beneficioso si sabe sacar provecho de ello. El sábado anterior dio el primer paso al conseguir una trabajosa victoria frente a San Ignacio de Mar del Plata, aunque no pudo conseguir punto bonus y la visita se llevó un bonus defensivo.

A priori, su rival de esta tarde aparece como el más accesible del grupo y viene de caer claramente en Resistencia (50 a 11) frente a Curne en la primera fecha, pero en este nivel no hay que confiarse ya que los equipos que llegaron a los certámenes nacionales lo hicieron justamente por haber tenido una buena temporada.

Alineación

Old Lions formará esta tarde de la siguiente manera: Gustavo Álvarez, Agustín Pérez Carletti, Benjamín Paz, Fabricio Mendieta, Lino Roldán, Eduardo Charriol, Facundo Ovejero, Agustín Ramos, Nicolás Candussi, Matías Germán, Facundo Santillán, Lautaro Heredia, Facundo Leiva, Matías Barraza y Juan Villalba.

Estos quince jugadores fueron anunciados anoche como titulares en la página oficial de la institución para enfrentar esta tarde al conjunto rionegrino, cuya alineación no está confirmada.

El otro encuentro de la zona se jugará en Mar del Plata, en donde San Ignacio tratará de hacer prevalecer su condición de local cuando reciba justamente a los chaqueños en un partido de pronóstico incierto.

Otras zonas

Zona 1: Jabalíes de Río Negro vs. Old Christians y Liceo Mendoza vs. Santa Fe Rugby.

Zona 2: Los Tordos de Mendoza vs. Comercial RC de Mar del Plata y Aguará de Formosa vs. Palermo Bajo de Córdoba.

Zona 3: Huirapuca de Tucumán vs. Crai de Rosario y Montevideo vs. La Tablada. l