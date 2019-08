Los consejos que recibió “Paco” Pérez Nazar para la realización del Festival Nacional de Cine “Premios Termas de Río Hondo”

17/08/2019 - 20:08 Pura Vida

José Martínez Suárez, hace seis años, iba a convertirse en el presidente del Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo tras haber sido recuperada esta muestra cinéfila, en la ‘Ciudad Spa’, por el empresario santiagueño Francisco Pérez Nazar. Pero, no pudo ser. Y fue el mismo Pérez Nazar quien le explicó las razones de no haber aceptado.

“Cuando decidimos, hace seis años, retomar la producción del Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo, él me llamó y me dio varios consejos y lamentó no poder acompañarnos en las distintas ediciones del festival por una cuestión de ética, ya que era el presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata”, recordó.

“Fue una persona generosa en cuanto a conceptos, a indicarnos como hacer todo. Ha sido un referente en lo se refiere al festival de Las Termas de Río Hondo, incluso en varias oportunidades le hemos insistido en brindarle un homenaje y siempre, con esa humildad que lo destacaba, nos decía que no hacía falta un tributo”, recordó Francisco Pérez Nazar a EL LIBERAL.

“Estoy muy triste. La verdad, he seguido la evolución de su enfermedad. En este momento tan doloroso para su familia, estoy en Buenos Aires para acompañar tanto a Mirtha como a Goldi y también a Marcela Tinayre”, destacó “Paco” Pérez Nazar.

Francisco definió a don José como “un ser sumamente adorable, un caballero muy simpático, ocurrente, gracioso. Era cariñoso. Lo hemos tratado bastante a través de Mirtha. Era habitué a los tés de los domingos en casa de “Chiquita”. Siempre llegaba con su sombrerito caminando y al saludar, por ejemplo, se sacaba el sombrero con esa caballerosidad de gente de la época de él. Siempre se interesaba por la vida de sus amigos”.

“Tengo un profundo dolor en el alma”, expresó “Paco”.