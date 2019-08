CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de agosto de 2019

17/08/2019 - 20:45 Cartelera

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

18.00 RELATOS CRIMINALES

19.00 CINE. EL PLANETA DE LOS

SIMIOS. REVOLUCIÓN

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. EL PLANETA DE

LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN (CONTINÚA)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 EL CHALLENGE, DESAFÍO

DE ESTILISTAS

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl





AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

20.30 LA CORNISA

TV PÚBLICA

14.00 AUTOMOVILISMO

16.00 JUEGOS PANAMERICANOS

LIMA 2019

19.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

20.00 JUEGOS PANAMERICANOS

LIMA 2019

22.00 EL MARGINAL 3

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 VEER

14.30 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

23.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 EL CLÁSICO: MITRE vs.

ESTUDIANTES

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS

vs. ALTE. BROWN

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE

BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

CANAL4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

12.38 PARKER

02.58 EL INMORTAL

05.18 EL CONDE DE MONTE CRISTO

07.54 AVIONES 2. EQUIPO DE RESCATE

09.20 PADDINGTON

11.09 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS

13.31 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA

BRUJA Y EL ROPERO

16.11 UN MONSTRUO VIENE A VERME

18.12 AVIONES 2. EQUIPO DE RESCATE

19.38 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS

10.00 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN,

LA BRUJA Y EL ROPERO

TNT

06.13 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.28 UNA AVENTURA DE NIÑERAS

08.06 REYES DE LAS OLAS 2. WAVEMANÍA

09.33 SHANGHAI KID

11.31 TOY STORY 3

13.28 ¿QUÉ PASÓ AYER?

15.23 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

17.24 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

19.29 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

22.00 EL CONTADOR

00.32 EL TIGRE VERÓN

01.33 AL FINAL DEL TÚNEL

03.33 NUESTRO VIDEO PROHIBIDO

TCM

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.34 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.50 LOST

07.36 LOST

08.20 LOST

09.05 LOST

09.51 LOST

10.37 LOST

11.24 LOST

12.10 LOST

12.57 LOST

13.45 LOST

14.33 LOST

15.20 LOST

16.06 JUMANJI

17.51 MI PRIMER BESO

19.44 PUNTO LÍMITE

22.00 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO

00.37 BUSCO MI DESTINO

02.17 SILVERADO

SPACE

06.00 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

07.06 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

08.57 HANCOCK

10.33 SOY LEYENDA

12.18 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

14.09 HULK

16.44 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

18.54 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

22.00 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER

DE LA JUSTICIA

00.40 MONZÓN

01.54 RELATOS SALVAJES





A DÓNDE IR

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LÍBANO (S) 244, LA BANDA)

*HOY AL MEDIODÍA,”LA SACHAFUGA”,GANADORES DE COSQUÍN EN EL

RUBRO, CONJUNTO INSTRUMENTAL.

EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(CDTE. CÓRDOBA 456)

* HOY A PARTIR DE LAS 18,”LA PEÑA DEL RANCHO” CON LOS SANTIAGUEÑOS

DEL ALBA, MARTÍN LÓPEZ, LOS DEL CORAZÓN, EL LEÓN SANTIAGUEÑO,

DANI CAMPOS Y RODY LÓPEZ (EL DUELO DEL RECUERDO), RODO

GEREZ (TRIBUTO A LEO DAN), LOS ALBARRACÍN, EL CHANGO MORENO, LOS

SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y TATIANA Y SALOMÓN.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”,

OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON

DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL

ESTERO.





CINE

SUNSTAR

ANGRY BIRDS (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

18,19/08 - 14:30 hs -17:00 hs 19:20

hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

18,19/08 - 15:00 hs -17:30 hs

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18 /08 22:00 hs (Cast) 00:40 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 21,/08 - 19:30 hs (Cast)

ANNA: EL PELIGRO TIENE

NOMBRE (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

18/08 - 22:00 hs (Subt) 00:30 hs

(Subt)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16:40 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

18/08 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

19:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30

hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:00 hs

(Cast) 00:30 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

18,19/08 - 14:45 hs -16:50 hs

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 21/08 -19:00 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18/08 21:45 hs (Subt) 00:30 hs (Subt)





HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS:

HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 20:10

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP CASTELLANO 2D

15:40 (sábado, domingo y lunes)

LA ODISEA DE LOS GI LES

CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00 - 21:40-

22:30 CASTELLANO 2D 15:00 (sábado,

domingo y lunes)

ANGRY BIRDS 2

CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30 CASTELLANO

3D 17:20 CASTELLANO 2D 15:10

(sábado, domingo, lunes)

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $250

Jubilados, docentes y estudiantes: $170

todos los días 3D Entrada general: $260

Jubilados, docentes y estudiantes: $180

todos los días.