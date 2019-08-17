CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de agosto de 2019

-
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
18.00 RELATOS CRIMINALES
19.00 CINE. EL PLANETA DE LOS
SIMIOS. REVOLUCIÓN
20.00 MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. EL PLANETA DE
LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN (CONTINÚA)
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 SUSANA GIMÉNEZ
00.30 EL CHALLENGE, DESAFÍO
DE ESTILISTAS
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
20.30 LA CORNISA
TV PÚBLICA
14.00 AUTOMOVILISMO
16.00 JUEGOS PANAMERICANOS
LIMA 2019
19.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS
20.00 JUEGOS PANAMERICANOS
LIMA 2019
22.00 EL MARGINAL 3
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 VEER
14.30 EL CHAVO
18.00 DALE LIKE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
23.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE FE
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 DE A DOS
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 EL CLÁSICO: MITRE vs.
ESTUDIANTES
19.00 DALE FERRO
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS
vs. ALTE. BROWN
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE
BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
12.38 PARKER
02.58 EL INMORTAL
05.18 EL CONDE DE MONTE CRISTO
07.54 AVIONES 2. EQUIPO DE RESCATE
09.20 PADDINGTON
11.09 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS
13.31 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA
BRUJA Y EL ROPERO
16.11 UN MONSTRUO VIENE A VERME
18.12 AVIONES 2. EQUIPO DE RESCATE
19.38 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS
10.00 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN,
LA BRUJA Y EL ROPERO
TNT
06.13 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.28 UNA AVENTURA DE NIÑERAS
08.06 REYES DE LAS OLAS 2. WAVEMANÍA
09.33 SHANGHAI KID
11.31 TOY STORY 3
13.28 ¿QUÉ PASÓ AYER?
15.23 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
17.24 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
19.29 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
22.00 EL CONTADOR
00.32 EL TIGRE VERÓN
01.33 AL FINAL DEL TÚNEL
03.33 NUESTRO VIDEO PROHIBIDO
TCM
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.34 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.50 LOST
07.36 LOST
08.20 LOST
09.05 LOST
09.51 LOST
10.37 LOST
11.24 LOST
12.10 LOST
12.57 LOST
13.45 LOST
14.33 LOST
15.20 LOST
16.06 JUMANJI
17.51 MI PRIMER BESO
19.44 PUNTO LÍMITE
22.00 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO
00.37 BUSCO MI DESTINO
02.17 SILVERADO
SPACE
06.00 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE
SOMBRAS
07.06 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
08.57 HANCOCK
10.33 SOY LEYENDA
12.18 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
14.09 HULK
16.44 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
18.54 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
22.00 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER
DE LA JUSTICIA
00.40 MONZÓN
01.54 RELATOS SALVAJES
A DÓNDE IR
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LÍBANO (S) 244, LA BANDA)
*HOY AL MEDIODÍA,”LA SACHAFUGA”,GANADORES DE COSQUÍN EN EL
RUBRO, CONJUNTO INSTRUMENTAL.
EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI
(CDTE. CÓRDOBA 456)
* HOY A PARTIR DE LAS 18,”LA PEÑA DEL RANCHO” CON LOS SANTIAGUEÑOS
DEL ALBA, MARTÍN LÓPEZ, LOS DEL CORAZÓN, EL LEÓN SANTIAGUEÑO,
DANI CAMPOS Y RODY LÓPEZ (EL DUELO DEL RECUERDO), RODO
GEREZ (TRIBUTO A LEO DAN), LOS ALBARRACÍN, EL CHANGO MORENO, LOS
SANTIAGUEÑOS DEL RÍO Y TATIANA Y SALOMÓN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”,
OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON
DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.
PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL
ESTERO.
CINE
SUNSTAR
ANGRY BIRDS (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
18,19/08 - 14:30 hs -17:00 hs 19:20
hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
18,19/08 - 15:00 hs -17:30 hs
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
18 /08 22:00 hs (Cast) 00:40 hs (Cast)
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 21,/08 - 19:30 hs (Cast)
ANNA: EL PELIGRO TIENE
NOMBRE (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
18/08 - 22:00 hs (Subt) 00:30 hs
(Subt)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:40 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES
(2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
18/08 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)
19:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30
hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:00 hs
(Cast) 00:30 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
18,19/08 - 14:45 hs -16:50 hs
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 21/08 -19:00 hs (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
18/08 21:45 hs (Subt) 00:30 hs (Subt)
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS:
HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 20:10
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS ATP CASTELLANO 2D
15:40 (sábado, domingo y lunes)
LA ODISEA DE LOS GI LES
CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00 - 21:40-
22:30 CASTELLANO 2D 15:00 (sábado,
domingo y lunes)
ANGRY BIRDS 2
CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30 CASTELLANO
3D 17:20 CASTELLANO 2D 15:10
(sábado, domingo, lunes)
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $250
Jubilados, docentes y estudiantes: $170
todos los días 3D Entrada general: $260
Jubilados, docentes y estudiantes: $180
todos los días.