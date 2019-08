FÚNEBRES | 18 de agosto de 2019

18/08/2019 - 00:03 Funebres

- Carlos Alberto Luna (La Banda)

- José Antonio Juárez (La Banda)

- Daniela Capurro

- Margarita Felisa Brandán

- Dolores Elena Cuadra (La Banda)

- Mercedes Cáceres (La Banda)

- Dina María González de Saavedra (Suncho Corral)

- Timoteo Córdoba (Loreto)

- Walter Bustamante (Suncho Corral)

BRACAMONTE DE LUDUEÑA, EMMA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Damuco Suárez participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga. Ruega una oración en su memoria y consuelo para su hija y demás familiares.

BRANDÁN, MARGARITA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Su hijo Danielñ, su nuera Soledad y nietos Mauro, Melina y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 16 hs en el cementerio Jardin del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Su madre Maria, su esposo Roberto, sus hijas Valeria, Veronica, Victoria, sus hermanos Laura, Silvana, Silvina, hijos politicos y de mas familiares sus restos seran inhumados hoy 11:00hs en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Osiris Faccio y Nelly Esther Assaf, sus hijos y nietos participan con profunda pena su fallecimiento y acompañan a su esposo Roberto y familia en este momento de tremendo dolor, rogando al Altísimo la reciba en su reino.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Las ex compañeras de su esposo Roberto, jubiladas del colegio San José nivel primario participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan penoso momento.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Willian Mananicci, Aída Villavicencio y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Daniela, hija política de nuestra apreciada Lucy y acompañamos en este momento a Roberto y a su querida familia. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Mafalda Gimenez y sus hijos Virginia, Juan Patricia, Luis, Adriana, Martin, Elisa y sus respectivas familias acompañan a su esposo Roberto y a sus hijas en este dificil momento. Piden una oracion en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Elisa Agüero, Claudio Montenegro y sus hijos abrzan a Roberto y a sus hijas en este doloroso momento.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Personal de la escuela San Vicente participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Su compañera del profesorado, Marcela Montenegro participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en oración a Roberto, Laura y Rodo en tan doloroso momento.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sorpresa, consternación, tristeza ... pero la más profunda fe de que Daniela está junto al Señor, la noticia me toma lejos, pero en la oracion acompaño el dolor de Roberto y familia. Diego Basualdo y flia.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Daniel Kobylañski y Lucía Lami, sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Roberto y a sus hijas en tan dificil momento.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. María Cristina Gimenez de Kobylañski y sus hijos Daniel, Pablo y Fernando participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Que tu alegría quede siempre presente recordándote en cada sonrisa. Hasta siempre querida amiga. Verónica Sorroche, Andrea Pereiro, Paola Smith y Gabriela Jorge.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Andrea Pereiro, su esposo Marcelo Mattalia, sus hijos Ana Victoria, Lucca y Octavio participan y acompañan en este momento a Roberto y a sus hijas.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Tu presencia en nuestras vidas fue un toque increíble, lo especial, lo distinto… éramos especiales, "Las Cuatro Corbatas"… Sin tiempo, ni distancias. Hasta pronto querida Dani, nos debemos la Fondeau. Andrea Pereiro, Paola Smith, Gabriela Jorge.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Poly Nasser, Silvia Márgari, Neley Torresi, Marcelo Renolfi y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia ante tan irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Germán Zucal lamenta el fallecimiento de su estimada colega Daniela y acompaña a la familia con afecto en este doloroso trance. Pide a Dios por su feliz resurrección.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Qué fugaz es la vida. Te fuiste en silencio Dany queriendo pasar desapercibida. Seguro andarás colocando flores, encendiendo bellas lucecitas, adornando todo con tus mágicas manos, mientras haces un comentario chistoso... Descansa en paz amiga, que en nuestros corazones vivirás por siempre. Marisa, Gachi, Raquel, Rosana C., Rossana M., Lili, Amanda, Adri, Tere y Daniela acompañan a la familia en este dificil momento.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. El Dpto. de Matematica del colegio San José acompaña con profundo dolor el fallecimiento de su compañera Daniela. Ruega una oración en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Neco, Marisa Elías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. El equipo de Conducción de Nivel Medio del Colegio San José, Profesoras: Rossana Monge, Raquel Lamadrid y Paola Ferreiro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones por su alma.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. El Dpto. de Ciencias Naturales de Nivel Medio del Colegio san José participa con gran pesar el fallecimiento de su querida compañera y elevan oraciones por su alma.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. El Área de Humanidades del Colegio San José (Nivel Secundario) Silvia, Norma, Mariam, Marcia, Miqui, Oscar, Agustín, Vanina y Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida compañera Daniela. Ruegan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. "Gracias por cada mañana de amor. Un beso al cielo. Hasta siempre Profe". Los alumnos de 4º año A y B del ESPEA Nº 1 participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida profesora Dani y acompañan a toda su familia en estos momentos de tristeza.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. José Elías y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposo Roberto, hijas y demás familiares en el dolor y la oración.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Lucy Kobylanski, sus hijos Pedro, Cecynés y Pablo, Jorgelina y Pablo, despiden a Dani, esposa de Roberto con quien formarán una familia ejemplar en la docencia, el arte y la vida.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Carmen Corvalan Olivera de Ávila, sus hijos Orlando Nicolás y familia, Daniel Alberto y Carolina Costa participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Roberto, hijas, Lucy y demás familiares en esta irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Querida Martita ya estás en los brazos del Señor, junto a tu padre y tu madre. Siempre te recordaremos. Sus tíos Mirta, Tere, Luis y Orlando Perez Barraza con sus respectivas flias., participan con dolor su partida y pedimos oraciones para ella.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos. Te recordaremos siempre. Tus vecinos de la Calle 9 de Jorge Newbery, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Lila Salvatierra, Beyi Luna e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Martita y acompañan a su flia. Rogando por su resignación, piden oraciones en su memoria.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Tus compañeros de la promoción 1982 PTBI del Colegio San José, participan con profundo dolor tu partida. Seguirás estando con nosotros en nuestros corazones. Hasta siempre compañerita.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu morada de paz y amor. Dorita y Negro Herrera y flia., participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

Tus amigas; Graciela, Lela y Lidia, lamentan tu partida pidiendo al Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Elevan oraciones en su querida memoria.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Con gran tristeza despedimos a nuestra amiga Martita; Mario Carabajal, Rosa Maria Marcoux, sus hijos Cecilia, Mario, Patricia y Flora, con sus respectivas flias., participan su fallecimiento, acompañan a sus hermanos e hijo en su dolor y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Martita tu recuerdo quedará por siempre en nuestros corazones. Amalia, Eduardo, Fanny y Ramona Sayago Moya y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Martita amiga del alma, como te voy a extrañar, pero algun dia nos volveremos a encontrar para reirnos como siempre. Tu hermana de la vida. Ramona Sayago Maya, Hugo Lettari, sus hijos Juan Ignacio y Mauricio Nicolas Lettari. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Marta querida, sufriste un montón, ahora estás en el lugar de luz infinita, alegría y paz. Te reencontraste con tu mami que tanto se preocupaba por vos. También Claudio te habrá recibido con un abrazo como lo hacia aquí. Te despido con el corazón estrujado por dejar un hijo adolescente. Lo seguirán cuidando desde el cielo como lo hicieron siempre. Dios se encargará de acompañarlo en su gran dolor. Pido resignación para toda la familia de modo especial para Benjamín. Un adiós hasta volver a ser vecinas. Descansa en los brazos del Padre. Un besito. Dorita, Nelly, Roberto, Luis, Lucy y sus colaboradores. Siempre te recordaremos.

DÍAZ, ADELA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Su hija Mariel, su nieto Pablo, sus sobrinos Jorge, Marta, Sebastian, y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

DÍAZ, ADELA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Ve en paz hacia los brazos del Señor, ya está ante ti, recíbela en tu morada de paz, luz y amor. Su hermana política Noemí Trejo, sus sobrinos Martín, Alejandra y María de los Ángeles Díaz y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ADELA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Los compañeros y colegas del turno tarde de la Escuela de Comercio Antenor Ferreyra acompañan a la Prof. Alejandra Luna por el fallecimiento de su madre y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ADELA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Fue una gran colaboradora en la construccion de la gruta en honor a la Virgen Rosa Mística, con pesar participamos su fallecimiento y acompañamos a su hija Mariel y demás familiares. Pety de Zanoni y flia.

DÍAZ, ADELA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Arq. Anselmo Vezzosi, Marcela Scocozza junto con sus hijos Juan Bautista y flia, José Vicente y flia, participan con dolor el fallecimiento de Beba, apreciada vecina y querida amiga. Descanse eternamente en la paz del Señor.

DÍAZ, ADELA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. El grupo de oración María Rosa Mística de las calles Sor Mercedes Guerra, Pje. San Lorenzo y Av. Moreno participan y acompañan a su hija y nieto y demás familiares del fallecimiento de nuestra hermana en Cristo Beba que ya descansa en paz.

DÍAZ, ADELA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Prof. Martin Acuña, Elena Broggi con sus hijos María Laura y flia, María Elena y flia, participan y acompañan a su hija Mariel, su nieto Pablito y demás familiares en la irreparable perdida de su mamá Beba. Descansa con el Señor esperando la resurrección.

GALVÁN HORACIO DEL TRANSITO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Sus hijos Horacio, Rodolfo, Claudio, Roxana, Valeria, Oscar, hijo politico Ernesto, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

JIMENEZ DE CÁRDENAS, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Su tía Elia Giménez de Ávila e hijos Ing. Edgardo, Walter, Ariel, Eliana, María de Ávila y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMENEZ DE CÁRDENAS, LILIANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Veteranos de Estudiantes (C-55) participan con dolor, el fallecimiento de la Sra. esposa de nuestro querido amigo y jugador, Ramón Cárdenas, pidiendo al Altísimo resignación para él y su familia.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. A veces preferimos que algunas cosas no cambien, detener ese cambio, que el tiempo vuelva atrás, que todo vuelva a ser como antes pero la vida no funciona así. El cambio es permanente y no podemos poner resistencia. Sabemos que a partir de hoy, la vida va a tomar un nuevo rumbo y queremos que sepas que vamos a acompañarla en este momento de cambio para sobrellevar esta ausencia física (nunca espiritual) con amor, paciencia y mucha fe. La Comunidad Educativa del Nivel Secundario del Colegio La Asunción acompaña a la Rectora Prof. Ivana Maglio Nellem en el profundo dolor por el fallecimiento de su hermana.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|.

Que el Señor te cubra con su manto. Ex compañeras del Centro Exp. del Centenario Nº 1 de su mamá; Sally, Mery, Alicia, Graciela, Piqui, Maria Esther, Kela, Betty y Teresita, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|.

Sus vecinos José y Silvia Retamosa junto a sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Alejandra y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAGLIO NELLEM, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Ale querida, amiga y hermana de la vida, hoy te despedimos con mucha tristeza, pero con la tranquilidad de que ya descansas en paz. Rogamos que el Señor te acoja en su reino. Nos quedan los gratos momentos compartidos y la certeza de que siempre estarás entre nosotros. Tus compañeros y hermanos de la Prom. 89, ISTA te decimos hasta pronto y elevamos oraciones en su memoria.

AHUMADA, LEANDRO RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/15|. Cuatro años pasaron de aquel día en que Dios decidió tener un nuevo ángel a su lado. Cuatro años en que tu recuerdo se hace más fuerte cada día. No estás ausente, estás presente, Rodri querido, por siempre en nuestras vidas. Sus padres, hermano y madrina invitan a la misa que se realizará hoy a las 20,30 hs. en la Catedral Basílica para rogar por el eterno descanso de su alma.

CARMONA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/98|. Amado papá, vives feliz entre los ángeles y entre las estrellas luminosas, mirándome con amor, aún desde el más allá. Quiero que sepas que por siempre te recordaré, sobre todo en este día. Te fuiste un Día del Niño! Y aún así te vuelvo a decirte que en mi corazón vivirás. Te recordaré, no por la forma en que te fuiste sino por la forma en que viviste, como nos amaste y protegiste a tu familia. Gracias por tanta bondad. Gracias por amar tanto a tus nietos. Fuiste un ser maravilloso. Descansa en paz junto a mi madre y que el Señor los cobije entre sus brazos. Cuanto te extraño papá. Su hija Susy, su hjio político Daniel Bravo, sus adorados nietos Ana Cecilia, Daniel y Mariano Bravo Carmona, sus nietos políticos Carlos, Fernanda, Cecilia y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse veintiún años de su fallecimiento.

LOPEZ, LUIS ARMANDO (q.e.p.d.)|. Su esposa y hermanos invitan a la misa el domingo 18 a las 20.30 hs en Pquia. Sagrado Corazón de Jesus del bº Guemes, con motivo de cumplir 11 años y seis meses de su partida. Se ruega una oracion en su memoria.

LÓPEZ, MARCELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/99|. Su madre y hermanos invitan a la misa el domingo 18 de agosto a las 20.30 en Pquia. Sagrado Corazón de Jesus del bº Güemes al cumplir 20 años de su partida. Se ruega una oracion en su memoria.

SARACCO DE ÁVILA SILVETTI, ALINA EBE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/10|. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa al conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento, que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano. Se ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE BAZÁN, SEVERA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/88|. al cumplirse treinta y un años la recordamos con profundo dolor, su hijo José y flia, Titina y flia, Bety y flia.

CÁCERES, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sus hijos Fabián, Norma, Aldo, Mario, Juan, Gladys, nietos Nahiara, Santiago, Samuel, Gael y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 15. Casa de duelo Lavalle 1828 Banda. SERVICIO SINDICATO DE CAMIONEROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CUADRA, DOLORES ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Sus hijos y demás flia. participan con profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatoptraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CUADRA, DOLORES ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Su tía Lola, tus primos Pedro y Rodolfo Vensal y familia (de Córdoba), participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor por tan irreparable pérdida.

CUADRA, DOLORES ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Roberto Chelala y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este momento con una oración pidiendo el eterno descanso de su alma.

CUADRA, DOLORES ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Personal de la firma Roberto Chelala participa con profundo dolor el fallecimiento de la suegra de su compañero de trabajo Jose Santillan y acompañan a sus familiares en este momento y elevan una oración por su eterno descanso.

CUADRA, DOLORES ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Conorvial SA participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CUADRA, DOLORES ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Walter Rojas participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CUADRA, DOLORES ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. GHustavo Guzman participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

JUÁREZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Su madre Lola, esposa Mari Leguizamón, sus hijos José y Ramiro participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo Irigoyen y Garay (SV) SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Vecinos y amigos: Nancy, María Luisa, Rodolfo, Carlos, Hector Alfredo Andreani y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Chachilo. Que brille para el la luz que no tiene fin. Acompañan con afecto y expresan sus más sentidas condolencias a toda la familia.

JUÁREZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Jorge Costas y Norma Rosa Perez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan e el dolor a sus familiares, ruegan oraciones en su memoria

LUNA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sus hijos Liana, Mario, , Laura y Daniela, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11:30 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo Irigoyen y Garay (SV) CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. José Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pérdida irreparable.

LUNA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Su consuegra Rita Manzur participa su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de profundo dolor. Ruega oraciones en su memoria.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sus primos Oscar Orlando, Carlos Alejandro, Berta del Carmen, Miguel Angel, Elva Beatriz, Ada, Norma Luna y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 11,30 en el cementerio Jardin del Sol.

MEDINA, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Pbro. Gastón Cuello, Pbro. Carlos Paz y el grupo de la Virgen de la Dulce Espera de la Parroquia Cristo Rey, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la servidora Nena Egea y cuñada Lili Egea y acompañan con afecto y expresan sus más sentidas condolencias a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Su hermana Adela Prados, su cuñado Pepe Carrasco, sus hijos Norma, José, Carlos, Marcelo, anabel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

PRADOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/19|. Su sobrina Norma Carrasco y su hijo Matías José Carrasco participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ADUR, RAMÓN JORGE FERNANDO (TURCO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/13|. En un día como hoy, pero ya hace seis años, Dios, decidió llevarte a su lado. Aunque digan que el tiempo cura todo, no es así, la vida es injusta, y aún hoy sentimos un gran vacío y un profundo dolor en nuestro corazón. Descansa en paz junto a tu amado padre, que siguió tu mismo viaje. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Te amamos y te extrañamos. Su abuela Erme, su tía y madrina Mary, su tío Tito y sus primos Noni, Luján y Sofía invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda.

SUÁREZ, AURORA TERESA (CHINCHINA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Su esposo Juan Carlos Díaz, sus hijos Omar, Mariel y Reneé, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs en iglesia Santiago Apostol, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

BUSTAMANTE, WALTER (q.e.p.d) Falleció el 17/8/19|. La Sra. Intendente de la ciudad de Suncho Corral, Estela Protti de Azar, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones a su memoria.

BUSTAMANTE, WALTER (q.e.p.d) Falleció el 17/8/19|. El presidente del Honorable Concejo Deliberante Sr. Jorge Daniel Azar. Participa con dolor su fallecimiento. Ruega oracion a su memoria.

BUSTAMANTE, WALTER (q.e.p.d) Falleció el 17/8/19|. Los empleados de la municipalidad de Suncho Corral participan con profundo dolor su fallecimiento.ruegan oracion a su memoria

BUSTAMANTE, WALTER (q.e.p.d) Falleció el 17/8/19|. Personal Directivo, docente, alumnos de la escuela Nivel Secundario de Yuchan y Agrupamiento 86089,acompañan en este dificil momento al profesor Walter Bustamante.elevan oraciones al altisimo en su memoria.

CÓRDOBA, TIMOTEO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sus hermanos Rufino, Isabel, Urbano, sobrinos, Claudia, Angel, Luis, Mariela, cuñada Carina Veron y de mas familiares sus restos seran inhumados hoy 11:00hs en el cementerio La Noria Dpto. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

DÍAZ DIRCEO HECTOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Su hijo Hector, hija politica Mercedes Pachilla, sus nietos Kiara, Hector, Alejandro, Jessica, Micaela, Gabriel, Daniel, Lucas, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Colonia El Simbolar (dpto.Robles). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. Sus hijos: Betti, Mariza, Maria Angelica, y prof. Mario Saavedra, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amada madre y ruegan oraciones a su memoria.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. Su hijo profesor Mario Saavedra, su hija politica prof. Alejandra Guillin, sus nietos: Mariano y Maria Alejandra Saavedra.participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. Personal directivo, docentes y alumnos de la Escuela Nivel Secundario de Yuchan, acompañan en este dificil momento al preceptor Matias Saavedra, ruegan oraciones a su memoria.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. "El Señor la reciba en su regazo". Los profesores: Regina, Patricia, Alejandro, Daniel y Edi. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del colega Mario Saavedra y Madre politica de la prof. Alejandra Guillin.ruegan oraciones a su memoria.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. El IFD Nº 9 de suncho corral, participa con dolor el fallecimiento de la madre del prof. Mario Saavedra y Madre politica de la profesora Alejandra Guillin.ruegan oraciones.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. Personal docente y de maestranza del Jardín Nº 115 (Ambos turnos) participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la directora de dicha institución Prof. María de los Ángeles Saavedra y acompañan a ella y toda su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

MORANTE, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/19|. Fuiste un ser especial en esta tierra, tu ejemplo de humildad, amor y bondad será siempre nuestra guía. Gracias! Su esposa, hijos, nietos y demás familiares agradecen a todas las personas que de una u otra manera nos acompañaron en tan doloroso momento e invitan a la misa que se realizará hoy 18 de agosto a las 17 hs en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Clodomira.