El duro descargo de Diego Jara

El ex Central Córdoba Diego Jara, hizo un fuerte descargo sobre su salida del club santiagueño antes de debutar el viernes pasado con la camiseta de All Boys, rival del “Ferro” en Copa Argentina.

“Hoy quiero expresar mi agradecimiento y saludar con gran cariño a todos los hinchas de Central Córdoba por el apoyo recibido durante el campeonato en el que ascendimos. Durante mucho tiempo me enfoqué en mejorar física y mentalmente para ese desafío, luchando cada momento con la idea de jugar mis últimos años de carrera en primera división. Pero lamentablemente eso no sucedió. Enterarme por los medios que no sería tenido en cuenta fue una frustración y decepción. Sentí hasta “vergüenza”, porque además me había quedado sin trabajo. Pero bueno, ya pasó. También me hubiera gustado hacerlo en mi querido Patronato, pero la experiencia me enseñó que hay decisiones que no dependen de uno y hay que adaptarse”, posteó la “Joya” en su cuenta de Instagram.l