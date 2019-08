Tigre y Quilmes acaparan la atención, en la continuidad de la primera fecha

18/08/2019 - 01:38 Deportivo

Tigre, reciente descendido y campeón de la Copa de la Superliga, será local ante Quilmes, que lleva bastante tiempo sin relevancia en sus campañas, en el cotejo más destacado de los seis a jugarse esta tarde en la continuidad de la jornada inicial de la Primera nacional de fútbol.

El partido, por la Zona B, se desarrollará en el estadio José Della Giovanna, en la localidad bonaerense de Victoria, desde las 17.05, con el arbitraje de Pablo Echavarría y televisado por TyC Sports y DirecTV.

También jugarán hoy; Almagro-San Martín de Tucumán (13, Zona B), Brown de Puerto Madryn ante Barracas Central (15.05, A por TyC Sports), Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Jujuy (15.30, B), Gimnasia de Mendoza vs. Defensores de Belgrano (16, B) y Alvarado de Mar del Plata vs. Argentino Agropecuario (18, A).l