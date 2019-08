Marcelo Véliz le hace frente a la crisis con prepotencia de trabajo

18/08/2019 - 22:50 Pura Vida

“Es una gira extraordinaria la que estoy realizando en Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. Me siento feliz por las cosas buenas que la vida me brinda. Estoy agradecido a Dios por el don que me ha dado. Brindo y celebro por la vida en cada actuación en donde tengo el acompañamiento de la gente. Sencillamente algo soñado y que se repite cada vez que vengo a la gran capital de la Argentina”.

Así se expresó, en diálogo con EL LIBERAL, Emilio Marcelo Véliz, el reconocido cantautor guarachero de Santiago del Estero tras las exitosas presentaciones que concretó (seguirá haciéndolo esta semana) en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires.

Desde la Villa 31 hasta en José C. Paz, en Moreno, Luján y en San Pedro son algunos de los lugares en donde Véliz llevó lo mejor de su repertorio.

“Realmente estoy muy contento por este buen presente laboral, por el éxito que nos acompaña siempre en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal”, expresó Marcelo Véliz, infatigable difusor de la guaracha santiagueña. Mientras disfruta del lanzamiento de su nuevo disco “Marcelo Véliz: La Máquina Santiagueña” y sus exitosos conciertos en la capital argentina, ya está inmerso en lo que será el próximo y con un invitado de lujo: Pablo Lescano, el vocalista de “Damas Gratis”, la banda ícono de cumbia villera que es furor en el país.

De esta manera, Véliz dará continuidad a su proyecto de grabar sus guarachas con referentes de los distintos géneros musicales, tal como lo hizo Mario Álvarez Quiroga, Los Palmeras, Raly Barrionuevo, Jorge Rojas, Carlos “La Mona” Jiménez, el Dúo Orellana Lucca, Roxana Carabajal y Néstor Garnica, entre otros connotados músicos y conjuntos.l