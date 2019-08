Maju Lozano suspendió su boda a pocos días de la ceremonia

18/08/2019 - 22:50 Pura Vida

El próximo 31 de agosto Maju Lozano iba a casarse con Juan, su pareja de hace un año y medio. Sin embargo las cosas no salieron como esperaban y tuvieron que tomar una radical decisión: suspender su boda. La noticia la anunció Lio Pecoraro cuando se encontraba con la conductora en el programa “Todas las tardes”. “Maju Lozano suspendió su casamiento. ¿Qué pasó?”, indagó el periodista. Por lo que Lozano manifestó: “¡Me dejaron! No, mentira. Me toco la izquierda. ¡No, que el universo no me haya escuchado!”. Tras bromear en su ciclo televisivo, explicó el verdadero motivo por el cual canceló su casamiento 15 días antes de la gran fecha. Al respecto advirtió: “Nos acabamos de mudar y estamos con la cabeza colapsada, es mucho gasto y no es un momento para casarse. Nos íbamos a casar el 31 de agosto. Decidimos estirarlo un poco. ¿Si está todo bien? Sí, creo que sí. No, si , todo muy bien. En realidad no los quiero invitar a ustedes, entonces no lo hago”, reveló. Maju sale con Juan hace un año y medio. A fines de noviembre del año pasado, la pareja de la conductora la sorprendió en su programa de Canal Nueve cuando entró al estudio con un ramo de flores y le pidió casamiento. l