FÚNEBRES | 19 de agosto de 2019

18/08/2019 - 22:59 Funebres

FALLECIMIENTO

- Nasah Lola Alegre

- Mario Tadeo Pages

- Manuel Oscar Silva

- Norma Blanca Verón (La Banda)

- Carlos Antonio Espíndola López (La Banda)

- Lina Bravo

- Rómulo Rojas (Cañada - Termas)

- Mario Ramón Moncerrat Maldonado

- Mirta Amalia Dottori

- Nélida Esther Díaz

- Rosa Adela Juárez

- Jubenal Gómez (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sus hijas Juana, Isabel, Jovita, Bety, H. pol. Edgardo y Carlos, nietos Lee, Ana, Carolina, Noe, María y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sus primas Rosalía Alegre y Victoria Alegre de Esper y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Su prima Pila Alegre de Cheein, sus hijos Olga, Alejandro y flia., y Alberto y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan a sus hijas en su dolor. ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Querida Lola te vamos a extrañar! Dora Ruiz, Natacha y Anabella Salvatierra participan con profundo dolor y acompañan a sus hijas Beti y Jovita en tan difícil momento.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Señor ya está ante tí recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno. Sofia Julian, Solcita Amado, Horacio Morello y Jaqueline Julian y flia., participan con profunddo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos " Alonzo y Sra., sus sobrinos nietos Cecilia, Laura, Soledad y sus respectivsas familias y sobrino Gustavo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Querida tia Lola, tu ausencia nos dule en el alma, pero tu recuerdo siempre nos hará sonreir. Te vamos a amar y a extrañar por siempre. Tus sobrinos Chiquita, Gorda y Miguel, y sobrinos nietos . participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de elos es el Reino de los Cielos " Acompañan a su hija Beatriz Galvan Vice Directora del Jardin Nº 117 Margarita Alegre en este dificil momento. Personal Directivo, docente, alumnos, maestranza y asociación cooperadora. Rogamos oracioness en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Justo Alegre, su esposa Silvia Assef, sus hijos Analía, Omar, Lisandro, Fernando, Mariela y Fabián con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Lola y ruegan al Señor de pronta resignación a sus hijas en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Chiqui y Valeria Abdala, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Gabriela Ruiz y Valeria Abdala, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|.

Ana Maria Elias y sus hijos Fernando Abraham y flia., Javier Emilio Abraham y Ana Carolina Abraham de Manzur y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la queridisima y calida tia Lola. ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación para sus hijas.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sus amigos y vecinos que siempre la recordarán con cariño Huda de Zeman y sus hijos Marcia y Martín, Claudia, Sandra y Juan y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Tus sobrinos politicos Carlos Rago, Gianina , Paola y sus respectivas familias, te acompañamos y sentimos tu deseso. Rogamos oraciones en su memoria. Gracias tia por todo lo que nos diste.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Tia Lola; Hijos y nietos de tus primos Nasha, Sofia, Blanca y Napo te despedimos con el gran cariño que ellos en vida supieron cultivar y trasmitirnos. que tu almma descanse en paz.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Otra prima que se va al cielo. Besos a los que te han precedido y feliz reencuentro. Tia Loly, te despido con el mismo gran amor que has savido darme desde que era una niña. Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón, sus hijos Sandro y Oscar con sus respectivas familias, rogamos por tu descanso eterno y cristiana resignación para tus queridas hijas.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Siempre estaras en nuestros corazones porque fuiste una gran persona. tus sobrinos Lucy Chalo, sus hijos y respectivas familias, acompañan en el dolor a sus seres queridos y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Los hijos de Nelly Jorge, ; Sari, Dito, Miri, Moni y sus respectivas familias, participan su fallecimiento con profundodolor y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Dito Jorge y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|.

tia Lola se que ahora estas con tus padres, tus hermanos, tu Noe, tu sobrino Gringo, con Lita, Pochola, con el tio Negro y el tio Miguel. fuiste una mujer incansable y sembraste mucho amor. siempre estaras en nuestos corazones. Marita Navarro, acompañan a Ysa, Bety y Jovita y demas familiares.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Elda Yapur y flia., Flia. Micreff, Mabel de Nader y flia., Graciela de Navarro y flia., acompañan a sus hijas en tan doloroso momento. querida tia Lola gracias por habernos querido tanto. Rogamos oraciones en su memoria.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Tia Lola fuiste una Madre para todos los que te conocimos. Gracias por mimar a tu Gringo. Sentimos tu perdida pero sabemos que tuvista una buena vida y ya descansas. acompañamos a sus hijas, Graciela de Navarro, Vero y flia., Lore y flia., Abraham Marita y Miguel.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Anabel, Julio y Lucas Michref desde Cordoba despiden a tia Lola, seguro estan junto con su sobrina querida Pochola. Descansa en paz tia. Acompañan a sus hijas y nietas con oraciones.

ALEGRE, NASAH LOLA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|.

Mavel N. de Nader y sus hijos Monica, Miguel y Marcela y nietos Andrea, Santi, Fede, y Mica, despiden con gran dolor a la tia Lola, ejemplo de genrosidad y sacrificio. ruegan al Señor fortelaza para sus hijas y nietas.

BARRAZA, ROSA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Compañeros de trabajo de la Sra. Jackeline barraza de Nediani, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su mamá. Elevan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sus amigos Ricardo Colman, Mariana Fabiana Colman de Brüeguen, Falck Brüegen, Silvina Gabriela Colman de Suárez y Eduardo Suárez; su hija Alessia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Roberto, hijas y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. El Ensamble de Cuerdas Gennero participa con dolor el fallecimiento de la esposa del Prof. Roberto Peralta y madre de Verónica Peralta. Eleva oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. La comisión Cooperadora de la ESPEA Nº 1 participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida profesora y acompaña a su familia en el pesar. Eleva oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sus amigos Fernando Nasif, Cristina Cruz y su hija Milagros participan con profunda congoja la perdida irreparable de su amiga. Ruegan oraciones en su memoria. Que Dios tenga a su lado a este ser tan especial.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Polo Cáceres y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. El Dpto. de Ciencias Sociales del Colegio San José participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Adolfo Witte y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Belén Witte y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sus compañeras del Colegio San José, Nivel Superior: Gabriela, Sandra, Claudia y Mariali participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Ariel Chaud, Sandra Anriguez, sus hijos: Nicolás, Martín y Agostina participan y acompañan al Prof. Roberto, sus hijas y demás familiares en tan doloroso momento.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. La comunidad educativa del Instituto San José Nivel Superior despide con profunda tristeza a la Prof. Daniela Capurro y abraza en la oración al Prof. Roberto Peralta, sus hijas y demás familiares.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Carlos Ramírez, Beatriz Gallo y sus hijas Rocío, Natalia y Candela participan con profundo dolor la inesperada partida de su colega y profesora Daniela y acompañan al Prof. Roberto y familia en este difícil momento.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. El Dpto. de Tecnología de la ESPEA Nº 1: Belén, Silvina, Melisa, Mónica, Marina y Omar despiden con profundo dolor a su querida Capurrita. Ruegan oraciones en su memoria y para que Dios de fortaleza a su familia.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Ruth Filippa de Frediani y flia. lamentan profundamente la partida de la apreciada Daniela. "Tu hermosa persona" será recordada siempre con gran cariño. El Señor la reciba en sus brazos y mitigue el dolor de su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Norma Sayago, Lucho Quadrelli, Amalia Domínguez, Rita Ledesma y todos los miembros del grupo literario Nuevos Caminos participan con dolor el fallecimiento de la hija política de su querida socia escritora Lucía Kobylañski de Peralta. Acompañan al querido Roberto y sus hijas en el dolor y la oración.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Silvia Cubas e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Roberto, hijas, Lucy y demás familiares en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CAPURRO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Eduardo Boucard, Bianca Migliorini e hijos Romina, María Florencia y Francisco, Agustina con sus respectivas familias, acompañan con gran pesar a su esposo Roberto e hijas, Lucy y al resto de su hermosa familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones.

CONTRERAS, MARTA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Con gran tristeza despedimos a nuestra amiga.Marta,Flory , Bety con sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ, NELIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Su esposo Honorio, Orellana, sus hijos Alejandro, Carlos, Ramon, María, René, Carina, Daniel, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores a las 11. Casa de duelo Monteagudo 372 Bº 8 de Abril. SERV. CARUSO CIA. ARG. DE SEGURO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DOTTORI, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Su esposo Alberto Abitbol, sus hijas Gabriela, Dana, Adriana, H. pol., Ariel, Anores, Ernesto, nietos, Catalina, Malena, Agusto, Joaquín, Valentino, Josefina participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. HAMBURGO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

DOTTORI, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria., Sus Amigos y Vecinos de siempre Toti, Mario, Emilia y Javier Suasnabar. Ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, JULIO DAMIÁN ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Su madre Adriana Jimenez, su hermana Fiama Jimenez, sus hijos Julio, José, Exequiel, Susi y Lorena, su abuela Rosa, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio La Piedad a las 9 hs. EMPRESA SANTIAGO

JUÁREZ, ROSA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Marcelo Barraza, sus hijas Sisi, llagui, hijo pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ, ROSA ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|.

Que brille para ella la luz que no tiene fin " Anita Cano y sus hijas y familias., participan con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de sus amigas Yaqui y Sisí, Ruegan oraciones en su memoria.

MONCERRAT MALDONADO, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Su esposa Ilda, sus hijos Fernando, Ana, Mario, sus nietos Mario Bautista y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONCERRAT MALDONADO, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. "Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios". Eloísa Brandán, Elizabeth, Gabriela, Rodrigo, Martín acompañan a toda la familia en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

MONCERRAT MALDONADO, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. La profesora y las compañeras del taller " Las Vasijas " , participan con tristeza el fallecimiento del esposo de su compañera y amiga Ylda. Ruegan oraciones en su memoria.

MONCERRAT MALDONADO, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. "Bienaventurados los pobres en espíritu: porque de ellos es el reino de los cielos". Gracias señor Mario, por darme el lugar de hija en su familia, ha sido un "padre" para mí. Que en paz descanse y brille para él la luz que no tiene fin. Mariana Brandán, Maximiliano Valente y flia. acompañan en este difícil momento.

MONCERRAT MALDONADO, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|.

Arq, Ernesto O. Fernandez, sus compañeros y amigos de trabajo. Acompañan a la Dra. Anahí Maldonado Yribas y a toda su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONCERRAT MALDONADO, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|.

Las almas de los justos estan en manos de Dios " Monica Vizoso, participa con profundo dolor su fallecimiento.

MONCERRAT MALDONADO, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tu Reino, participan y acompañan a sus familiares; Andrea Lescano y Bautista Maldonado. Ruegan oraciones en su memoria.

MONCERRAT MALDONADO, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Elsa Laitan de Herrera y Carlos., Ptero Juan Castro Zavalia y el grupo de Adoración Eucarística Catedral Basílica te recurdan que estaras junto a nosotros en todas nuestras Adoraciones, Los Viernes de 10 a 11,30. Te queremos mucho hno.

MONCERRAT MALDONADO, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. No olvides que el Señor tiene predilección por los niños y por los que se hacen como niños y… - hoy en su día - el Señor te llamó para que le cuentes tus niñerías. Tus hermanos del Grupo de Adoración, Alabanza y Acción de Gracias al Santísimo Sacramento participamos su fallecimiento. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

PAGÉS, MARIO TADEO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sus tíos Moñi, Nena Ovejero, primos María Marta, Omar Abdala, sobrinos Tomi y Salvi Abdala participan con profundo dolor su falleicmiento, elevan oraciones en su memoria.

PAGÉS, MARIO TADEO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Cra. Andrea Urquiza, Cr. Pablo Abutti y compañeros de Contaduria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAGÉS, MARIO TADEO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su Suegro Facundo LLanos, hnos pol. Marta, José, Gladys, Carlos Nancy, Julio, sobrinos y sobrinos nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAGÉS, MARIO TADEO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Señor ya esta ante ti recibelo en tu Reino " Tus compañeros del Piso 10; Mario Olivera, Oscar Gimenez, Carlos Toledo, Daniel LLarrull, Roxana Martinez, Marcela Sanchez, Marta Macedo, Valo Ldesma, Fernada Ponce, Mario Hoyos, Ale Bisioli, Raul Cuello, Silvia Soria, Ornella Cura,, Lorena Soriano, Gaby Espeche, Tere Soricich, Alejandra Isequilla, Mara Montenegro, Nora Corral, Natalia LLapur, Gaby Chamas, Carlos Epstein, Ivana Vittar, Marcela Montenegro, Florencia Jugo, Pablo Diaz, Silvio Assep, Edu Lacar, Tete Kraliz, Eugenia Ulman, Maria Laura, Cachin Coronel, Hernan Gorvalan, Rolando Cuello, Kuki Dorado. participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

PAGÉS, MARIO TADEO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Señor ya essta ante tus puertas, permitele el ingreso al reino de los bienaventurados " Amigos de tus hijas;CHiqui, Lili, Emanuel, Lujan, Nicolas, Carlos Ade, Raul, y Silvia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAGÉS, MARIO TADEO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Felipe G. Zabaleta y familia, participan con profundo dolor y tristeza el fallecimiento del querido amigo y compañero de trabajo Marito, Ruegan a Dios ilumine y ampare con su bendicion y resignacion cristiana a toda su querida familia. y el mejor lugar del paraiso eterno para su descanso.

PAZ, ALDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Tu hija de corazon Paula Viera, Sus sobrinos nietos Joaquin, Pablo, Lara sus restos seran inhumados hoy 09:00hs en el CEMENTERIO LA PIEDAD. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

PAZ, ALDO MARCELO (Cabrito) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Querido amigo y hermano de la vida, hoy te despedimos con mucha tristeza, pero con alegría a su vez, que vas al encuentro de los tuyos y en especial de tu hermana Mari. Que el Señor te recoja en su reino. Siempre estarás entre nosotros. Acompañamos a Paula Viera, tu hija espiritual. Tus amigos Mamina, Mario, Lucho,Ramón Cejas y flia. Figue, Vivi, Bruno Diego, Dani. Moira y Anto.

SILVA, MANUEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Su esposa Zulema Castillo, sus hijos Juan Luis, Andres y Romina, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SILVA, MANUEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Sandra Leiva y Claudio Silva; sus sobrinos nietos Agustín, Mailen, Santiago y Octavio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso. Choya.

SILVA, MANUEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Confiamos en tu palabra Señor. Sus sobrinos Daniela Reinoso y Llamil Silva; sus sobrinas nietas Yamila y Yazmin participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

SILVA, MANUEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Tu palabra Señor nos consuela. Sus sobrinos Karina Juarez y Luis Silva; sus sobrinos nietos Cristian, Luis Angel, Batista y Celia Eva participan con dolor su fallecimiento. Choya.

SILVA, MANUEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Tu recuerdo lo guardaremos por siempre. Sus sobrinos Lucrecia Silva y Franco Leiva; su sobrina nieta Sofía participan con dolor su fallecimiento. Choya.

SILVA, MANUEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Señor ya está ante ti. Sus sobrinos Gloria Silva y Sergio Barbieri; sus sobrinos nietos Luján, Lucio y Juliana participan con dolor su fallecimiento. Choya.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ABDALA DE LANNES, SILVIA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. "Vivirá siempre en nuestro recuerdo y nuestro corazón". Sus tías Elisa Abdala de Zuaín, Marta Figueroa de Abdala y Mercedes Serrano de Abdala, sus primos Quela, Mary y Eddy Canllo Abdala; Marta, Guegui, Yuli, Carlín, Yenny y Marcelo Abdala Figueroa; Mario, Mónica y Riky Abdala Serrano; Nilda y Elizabeth Julián Abdala, Marisa, Dany y Paola Zuaín Abdala y sus respectivas familias acompañan en el dolor a sus tíos Hugo y Porota y se unen en oraición al cumplir 9 días de su fallecimiento en Catedral Basílica a las 20,30 hs. "Que su memoria sea eterna, Amén".

CORNEJO, BELINDO CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/13|. Hoy se cumplen seis años de tu partida. Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón y haga brillar para Ti la luz que no tiene fin. Tu esposa Clemira, tus hijos Graciela, Carlos y Adriana, tus hijos poltiicos Claudia y Andres, tus nietos Roxana, Rodrigo, Ale, Mili y Angie y tu bisnieto Ezequiel invitan a la misa que se oficiará a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

GODOY DE LOTO, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/19|. Que el dolor de haberte perdido no me quite la alegría de haberte tenido. Su esposo Javier, sus hijos Soledad, Javier, Cristina, Ariana y Leo, sus hijos políticos Luis, Juan y Desiré y sus nietos Maxi, Loana, Amira, Mía y Amahia, su suegra Sara, sus hermanos Juan Carlos, Ramón, Luis, Daniel, Soledad y Andrea, cuñados Mario, Miguel, Miriam, Walter y Gabriela, tíos y primos agradecen profundamente las muestras de condolencias y afecto recibidas en los momentos de gran tristeza e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS CRIO. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. "La Muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas". Te recordaremos por siempre Juanchi, tus frases "Ni amiga Tiene" - "¡Hace zona!" - "¡Cómo va tirar un Rey!" y todos los momentos que compartimos el grupo de loba en la Abuela Agucha. Tus asados, partidos de fútbol y la alegría de cada domingo. Estarás por siempre en nuestros corazones". Tus compañeros de Loba: Carlos, Dioni, Walter, Norma, Matías, Seba, Ismael, Rubio y Rody invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, Bº J. Newbery, con motivo de recordarse nueve días de su partida al Reino de Dios.

HERRERA, JUAN DE DIOS - CRIO. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. ¡Que tristeza nos dejas tío querido! ¿Quién me dará tantos besos y abrazos cargosos si no sos vos? ¿Quién me dirá "mi ñata"? ¿ A quién lo miraré enojada y me dirá "esos ojitos"? Agradezco a la vida de haberte tenido como tío y guardaré por siempre tantos momentos compartidos. Y te agradezco enormemente por todo el amor que le tuviste y demostraste a mi bebé, por sacarle mil sonrisas, por hacerlo jugar, por pelearle como a él le gusta y estar en cada momento a su lado. Ten por seguro que en su corazón estarás por siempre presente, dejaste una huella que nada la podrá borrar, ni el tiempo. Serás por siempre su "tio Jan" y no habrá ni un solo día en que no te recordemos... Vivirás por siempre en nuestros corazones. Daría todo por un abrazo más, por un solo instante más junto a vos! ¡Mándamos fuerza desde donde estás! Te queremos con el alma y nos consta el amor que nos tenías, inmenso como vos! ¡Gracias por todo! Nos dejas un enorme vacío y nada será lo mismo sin vos. ¡Que en paz descanses tío! Besos al cielo. ¿Ya te dije cuanto te quiero? ¡¡ Estoy segura de que lo sabes !! Tu sobrina Rocío y tu sobrino nieto Salvador invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia Santa Rita a las 20 hs. a los 9 días de tu partida a la casa del Padre.

HERRERA, JUAN DE DIOS - CRIO. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. "Dichosos de aquellos que al ser llamados por el Señor dejan tras de sí una estela de cariño y un ejemplo de virtudes imperecederas". Su compañera Roxana, sus hijos y respectivas flias. agradecen a todas las personas que nos acompañaron de una u otra manera en este difícil momento e invitamos a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita (Bº J. Newbery) con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la casa del Padre.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Hace un año que te fuiste a derrochar belleza, alegría y juventud por lares celestiales. Un "tesoro" para la familia, orgullo por tus logros, mi "abanderado", mi "doctorcito", un placer que disfrutamos 20 años. Muchos corazones tocaste y por eso Jesús se sirvió de lo mejor. Ayúdanos a tu familia y a tus amigos para comprender tu dolorosa partida. Te amo hasta el cielo, tu madrina Nadina y tus primos Matías y Marcos, hasta el encuentro. Invitamos a la misa en la parroquia Santa Lucía a las 19,30 hs., al cumplirse el primer aniversario de tu partida.

LUNA, ROGER RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/18|. Dale Señor el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin. Tu madre Elva, tu hermana Liliana, tu pareja Fabiana rogaremos en la misa al cumplir 8 meses de tu partida al reino de los cielos. Rogamos oraciones en tu memoria en la parroquia San Jose del bº Belgrano el 19/8/19 a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "Hace un año que te has ido y no pude decirte adiós, imposible no estar triste y difícil no lamentar tu ausencia. Te fuiste en un día del niño, como lo eras, un niño bueno, cariñoso y alegre. Tu recuerdo está cada día en mi corazón". Margarita Ramírez ruega oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

APPA, EDGARDO PLINIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/19|. Rubén Manfredi y familia participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ESPINDOLA LÓPEZ, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Su esposa Berta Martinez, Su Hija Noelia, Hijo politico Pablo Sus nietos Emanuel, Exequiel y de mas familiares sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO LA MISERICORDIA. COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

GÓMEZ, JUBENAL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Sus hijos Judith, Melisa, Paola, Rosa, Hugo,Jorge y Chito, hijos Pol y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia. C de duelo R Chávez 1070 SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VERÓN, NORMA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Su hija Magali Torres, Su hijo politico Armando Flores, Sus nietos Rosa, Exequiel, Belen, Facundo, Benjamin y de mas familiares sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO LA MISERICORDIA. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO, LINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/19|. Sus hijos Victor, Alvino, Marta, Juliana, Rosa, Julio, Angel, Omar, Hijos politicos, Nietos y de mas familiares sus restos fueron inhumados en el CEMENTERIO LA CAPILLA. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

CASAGRANDE, FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Iris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CASAGRANDE, FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Mariángeles Karina Rafael y, sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CASAGRANDE, FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Norma Abdala de Matarazzo, esposo, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASAGRANDE, FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Dr. Lucio Suarez y familia participan con enorme pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su angelical memoria y por su eterno descanso en la Gloria del Señor.

CASAGRANDE, FACUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Luis M. Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nieto participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. Que María Santisima interceda ante nuestro Señor y la acoja en su infinito amor. Su hija Betti y su nieto Matias Saavedra participan su fallecimiento.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. Su hija Maria Angelica su hijo politico Rolando, nietos: Marita, Patricia, Cristian y Florencia , nietos politicos y bisnietos.te recordaran con amor y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. Las compañeras Susana Cruz, Mariela González y Mercedes Silva acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su hija Marisa Saavedra, directora del Jardín Bichito de Luz Nº 115. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. "No te angusties por los seres queridos que han partido de esta vida. Ellos están en brazos del Padre y desde el corazón de Dios, están en comunión contigo". Directoras de Jardines de Infantes provinciales participan el fallecimiento de la madre de nuestra colega y amiga Mariza y acompañan en este difícil momento a ella y a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. Cuando alguien que amamos muere, nunca lo podemos superar por completo… Simplemente aprendemos poco a poco a seguir la vida sin ellos, pero siempre estarán en nuestros corazones". Personal directivo del Jardín de Infantes Nº 802 "Quilla Atun" participa el fallecimiento de la madre de su colega Mariza y acompaña en este difícil momento a ella y a su familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. Yo te ofresco en este dia alma vida y corazon mirame con compacion no me dejes madre mia. Tu hija Marisa, tus amadas nietas: Sol y Natali Rodriguez Saavedra. Jesus nuestro salvador te abrace con tu infinito amor.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. Señor ya esta ante ti acojela en tus brazos su hermano politico Lucas Gorosito y su sobrina Luciana, participan su fallecimiento.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. En verdes praderas el me hace descansar y habitare la casa del señor por muy largos dias. Tia Dina siempre estaras en nuestros corazones tus sobrinos Alejandro ,Cristina, Rene, Agustina, Santiago y Daniela.

GONZÁLEZ DE SAAVEDRA, DINA MARIA (q.e.p.d) Fallecio 17/8/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno " Ernesto Corral, Elisa Jorge y Marta Corral, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Mariza, sus nietas Natalí y Sol y demás familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LACOS, MARIO DELFÍN (q.e.p..d) Falleció el 17/8/19| Su esposa Rosa, sus hijos Mario, Rubén, María, Rosa, Andrés, Luisa, Sandra, Corolina, Romina, Martín, Ramón, Flor y nietos participan con profundo dolor su falleicmiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Cañada Escobar. Ceremonial, Exequias, Tanatoproaxia realizadas pro NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

ROJAS, ROMULO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/19|. Su esposa Coca, Sus Hijos Ciria, Paola, Ivana, Hijo Politico Fernando Silva y de mas familiares sus restos seran inhumados hoy 16hs en el CEMENTERIO DE CAÑADA LA COSTA TERMAS COB. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.