Para analistas, el nuevo ministro no hará grandes cambios en la economía

18/08/2019 - 23:12 Economía

Distintos economistas consultados por EL LIBERAL coincidieron en que el nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, no tendrá margen para realizar cambios en el contexto actual, e indicaron que tendrá una tarea compleja en administrar las medidas lanzadas hasta el final del mandato del actual Gobierno.

Los analistas Jorge Colina (Idesa), Aldo Abram (Libertad y Progreso), Diego Martínez Burzaco (MBa Inversiones) y Leonardo Svirsky (Bull Market) se refirieron al contexto actual.

En este sentido Jorge Colina, al ser consultado respecto de qué cambios estima que puede darse en la economiá con la llegada del nuevo ministro designdo en remplazo de Nicolás Dujovne, indicó que “no va a cambiar nada. Porque el daño ya está hecho. El Banco Central debería haber protegido el valor del peso cuidando que el dólar no supere el techo de la zona de la no intervención ($51,45). Eso hubiese evitado el rebrote inflacionario”. A su vez, al consultársele sobre cómo estima que será la negociación con el FMI, apuntó que “es muy difícil saber cómo va a reaccionar el FMI ante tamaño incumplimiento del acuerdo. Se violentó el objetivo de preservar la estabilidad y el déficit cero. El Fondo ya decía que la deuda era pagable, pero difícil de pagar y requería mucho esfuerzo. Con un dólar a $60 se hará más difícil aún. El 80% de la deuda pública argentina está en dólares. Y lo que queda claro es que nadie en la sociedad quiere que se pague”.

En tanto, sobre el efecto de la quita del IVA en el precio de los alimentos, destacó que “hace más daño que beneficios. Quienes más la disfrutan son los sectores de ingresos medios y altos que compran más cantidad de alimentos que los pobres en supermercados, que pueden reducir el IVA. Los pobres compran en almacenes informales que nunca pagaron IVA, con lo cual la medida es inocua. Pero lo peor es que genera un sobrecosto en los sectores productivos de alimentos porque no podrán descargar sus créditos de IVA, por lo que la ayuda de los planes de pago se anula con el alza de costos que produce sacar el IVA al consumidor final”.

Abram

Por su parte, el economista Aldo Abram de la Fundación Libertad y Progreso, indicó que “con la llegada de Lacunza no va a cambiar mucho. Va a tener que adaptarse a esto que le tocó vivir. No creo que cambie mucho la estrategia. Hoy claramente está todo puesto en términos políticos de preservar cierta institucionalidad a futuro aunque eso cueste hacer en términos económicos cosas que no estén del todo bien”.

En este punto, destacó que primará la necesidad de sostener la calidad institucional. “A los países lo peor que les puede pasar es perder en términos de calidad institucional, porque a la larga la economía se puede recuperar y desarrollar, pero si no se tiene calidad institucional, el país está condenado”, indicó.

Con respecto a la relación con el FMI, sostuvo que “el último desembolso va a llegar, creo que el FMI en esta transición va a aceptar ciertos desvíos porque los vamos a tener”.

Por otro lado, en cuanto a la quita del IVA, dijo que “con una depreciación de la moneda los precios de muchos bienes tienen que subir hacia adelante un 30%. Lo que va a pasar es que por el IVA se va a moderar este aumento y van a bajar entre 21% y 10,5%”.l