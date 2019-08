Colocarán gratuitamente implantes subdérmicos anticonceptivos y DIU

18/08/2019 - 23:40 Santiago

Esta semana, en la UPA Nº14 del barrio Almirante Brown realizaran la colocación de implantes subdérmicos anticonceptivos a las mujeres del sector, que tengan de 14 a 30 años, con o sin algún evento obstétrico, y DIU a las mujeres de todas las edades que hayan tenido hijos o no.

La colocación tendrá lugar este miércoles 21, a las 14, en la sede de la UPA que se encuentra en Avda. Belgrano y Calle 6 de esta ciudad.

Los turnos ya se encuentran disponibles en la UPA y recuerdan que todas deberán pasar antes por una consulta obstétrica.

Sin lugar a dudas, cada vez son más las mujeres que solicitan la colocación del implante anticonceptivo subdérmico, un método que asegura un alto porcentaje de eficacia y que fue implementado por el Estado nacional en el marco del Plan Enia, para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia.

Entre la información que se brinda a las pacientes, los médicos hacen hincapié en que este método es sólo para evitar el embarazo, por lo que aconsejan no dejar de usar preservativos para prevenir enfermedades de transmisión sexual. El implante subdérmico anticonceptivo es una varilla pequeña y delgada del tamaño de un fósforo.

Y entre sus beneficios se destaca que es de larga duración, ya que su efecto dura unos 3 años y se controla sólo una o dos veces por año; además es para toda persona con capacidad de gestar que no cuenten con cobertura del subsistema de obras sociales o del subsistema privado, haya tenido o no un evento obstétrico; y debe cambiarse por otro implante luego de 3 años de la colocación. Asimismo destacan que no es necesario hacer un descanso y su eficacia es alta. l