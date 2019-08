Lectura del santo evangelio según san Mateo (19,16-22)

18/08/2019 - 23:41 El Evangelio

En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó: “Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna?”

Jesús le contestó: “¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es Bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”.

Él le preguntó: “¿Cuáles?”

Jesús le contestó: “No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo”.

El muchacho le dijo: “Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta?”

Jesús le contestó: “Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres -así tendrás un tesoro en el cielo- y luego vente conmigo”.

Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico.

Comentario

Con frecuencia leemos los textos sagrados, en especial los Evangelios, fijándonos sólo en hechos y palabras, y prescindiendo de los sentimientos de donde brotan esos hechos y esas palabras, que también están reflejados en muchas ocasiones en el texto.

Por ejemplo, nos fijamos en la llamada multiplicación de panes y peces y pasamos por encima que Jesús realizó ese signo porque sintió lástima de quienes le escuchaban desorientados y con hambre.

Y sin embargo ese mundo interior de la persona es el que mejor la define.

Y además es lo que es más imitable en Jesús: sus milagros no los vamos a realizar, pero sí podemos tener sus sentimientos de compasión hacia el enfermo, el hambriento, el desorientado, por ejemplo.

John Sobrino llama a conocer la “historia subjetiva de Jesús”, es decir los sentimientos que van conduciendo su vida y predicación.

El texto evangélico de este día nos presenta a los apóstoles tristes, porque Jesús anuncia su muerte y su resurrección.

Ellos se han quedado con lo inmediato, la muerte, prescinden de la resurrección. En la espiritualidad cristiana a lo largo de la historia ha sido frecuente fijarse más en la muerte que en la resurrección, en el dolor y el fracaso, que en la alegría y el triunfo.

Se impone lo evidente sobre aquello a lo que se accede sólo por la fe.

De ahí puede derivar una espiritualidad triste, que podía tener el carisma de espiritualidad de derrotados resignados; o convencidos que ha sido el dolor, no el amor manifestado por Cristo en la cruz, lo que nos salva.

El resto del texto del evangelio con cierto carácter anecdótico sí manifiesta que decisiones de carácter económico-administrativo como el pago de impuestos no deben alterar la predicación de Jesús.

Tampoco que lo que es una consideración que llamaríamos teológica de que Jesús está por encima de quien le exige impuestos, debe ser una razón para eximirse de acomodarse a lo que la ley fiscal le exige.

También eso conviene que lo tengamos en cuenta. Pero sobre todo hay que tener en cuenta el cuidado de Jesús de no dar mal ejemplo por rechazar pagar el impuesto puesto, que es según el texto la razón por la que actúa Jesús y se acomoda a lo ordenado por la ley civil.