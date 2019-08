“A veces es peor que lleguen golpeados”

19/08/2019 - 01:10 Deportivo

Racing Club de Avellaneda, último campeón de la Superliga Argentina de Fútbol y próximo rival de Central Córdoba en ese certamen, fue humillado el domingo pasado en su cancha, al caer 6 a 1 ante River Plate. Y aquí surge el primer interrogante: ¿es conveniente para el Ferro que el equipo del “Cacho” Coudet llegue tan golpeado? ¿O todo lo contrario?

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, tiene la cabeza puesta en el compromiso de pasado mañana ante All Boys, por Copa Argentina, pero mira de reojo a Racing. Por eso atendió el llamado de EL LIBERAL y respondió el interrogante planteado. Para el “Sapo”, el 1-6 de la “Academia” no los beneficia.

“No creo que nos beneficie, yo creo que es peor a veces porque son jugadores de Primera y quieren tener revancha. Siempre que el jugador de Primera se siente así por un resultado adverso, sale al otro partido con mucha rabia, con mucha rebeldía”, advirtió el entrenador cordobés.

“Nosotros no tenemos que confiarnos para nada, al contrario. Somos un equipo que recién empieza en la categoría y no podemos confiarnos porque no nos sobra nada a nosotros”, agregó.

Coleoni observó junto a su cuerpo técnico, por televisión, el partido del domingo pasado en el “Cilindro” de Avellaneda. “Fue un partido atípico, no fue un partido normal. River le hizo tres goles en tres minutos, pero estamos hablando de River que está en un momento brillante. Entonces no lo dejó parar, no lo dejó levantar del piso”, explicó.

“Seguramente va a venir acá con una sed de revancha y hay que estar preparado y respetarlo mucho porque es un plantel increíble, de jugadores internacionales. Vamos a tomarlo con seriedad, como corresponde, pero primero está All Boys y hay que tratar de pasar esta llave”, agregó.

Primer bloque

El “Sapo” se aferra a su fórmula 5/12 para mantener la categoría, que consiste en sumar cinco unidades de cada doce disputadas, es decir cuatro partidos. Y el partido ante Racing tendrá la particularidad de marcar el final del primer bloque de cuatro partidos. Y el Ferro, hasta aquí, cosechó cuatro puntos. “Ojalá que sean tres más así podamos tener un poquito de ventajita para el otro bloque de doce y sacar tres, pero esa es la ecuación y estamos bien. Hemos sumado un punto importante en Córdoba por lo que significa lo que estamos peleando. Vamos a tratar de, con la ayuda de la gente, que la vamos a necesitar mucho ante un rival de tanta jerarquía, tratar de estar a la altura”, señaló el DT.

Al ser consultado por la expulsión infantil de César Meli ante Talleres (le arrojó la pelota a un juez de línea), el “Sapo” evitó entrar en polémicas y dejó en claro que el volante asumió su error y valoró el gesto que tuvo. “No hablé con Meli, recién mañana (por hoy) vamos a conversar. Pero cuando se presentó hoy (por ayer) a la práctica, lo primero que hizo fue felicitar a sus compañeros y les pidió disculpas como hace un líder. Ya se hizo cargo y con eso se acabó todo”, sentenció el entrenador “ferroviario”.l