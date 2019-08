El papá de Wanda Nara defendió a Maxi López

19/08/2019 - 20:07 Pura Vida

En medio del conflicto legal y mediático que mantienen Wanda Nara y Maxi López por sus tres hijos, distintos familiares de la modelo argentina se manifestaron a favor y en contra del futbolista, que tomó la postura de denunciar en televisión que su ex mujer no le permite ver a los tres niños.

“Yo, tratando de olvidarme por un instante todo lo que sé como familia, de las cosas que pasó mi hermana y todas las cosas que pasaron, y muchas que ni llegaron a la prensa, pero dejando eso de lado decís pobre, quiere ver a sus hijos y no puede. Pero, por otro lado decís el que quiere ver a sus hijos no va a un programa de televisión a pedirlo, yo te tiro la puerta abajo hasta que los veo”, sostuvo Zaira Nara, hermana de Wanda, al hablar de su ex cuñado.

Sin embargo, quien sí apoyó a Maxi López fue Andrés Nara, el padre de las hermanas modelos y de quienes está distanciado desde hace un tiempo. “Defiendo a Maxi porque es el padre de mis nietos”, sostuvo y agregó que el futbolista “es una excelente persona”.

“Yo no mezclo con la parte económica, a eso lo dejo de lado cuando se están jugando los sentimientos. La plata es algo que va y viene. Es muy mediático el tema. Ellos están todos en una buena posición. Yo quiero que él vea a sus hijos, que comparta esos tiempos”, agregó Andrés Nara en El Show del Espectáculo, ciclo que conduce Ulises Jaitt.

Relación

Por su parte, habló de la relación distante que mantiene con su hija mayor, aseguró que ninguno de los dos “quiere ceder”.

“Ella tiene su carácter y yo el mío. Yo me comporté muy bien. Tiene que ponerse en su lugar de hija y ceder”, manifestó Nara.

“Estoy abierto, no me voy a negar a hablar. Es imposible que le mande un mensaje. Lo hablé con amigos y me dicen que mi postura es impecable”, destacó.

Nuevamente, la “grieta” familiar se abre y se profundiza. Andrés Nara siempre ha sido claro en su postura sobre Maxi López.

En cambio, tanto Wanda como Zaira siempre fueron terminantes en sus opiniones. López abrió fuego en contra de su ex cuando se presentó en el programa “PH: Podemos Hablar” y la cuestionó severamente aduciendo de que le impedía ver a sus hijos. A partir de entonces, las discusiones se pronunciaron con mayor enfasis.