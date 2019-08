Los Carabajal, “Leyendas” vivas del canto nativo de Santiago del Estero

19/08/2019 - 20:12 Pura Vida

¿Cómo desarrollan su trabajo en el contexto social y económico como el que vivimos en la Argentina?

“Musha”. Uno no puede desconocer estos tiempos que corren. Nosotros hemos atravesado todas las etapas: las buenas, las no tan buenas y las muy buenas. Acomodamos el cuerpo y avanzamos. En los momentos de crisis hay que agudizar el ingenio. En tiempos de crisis afloran muchas más cosas de las que uno tiene. Esta crisis que tiene el país, en la cuestión económica, hace que nosotros planifiquemos mucho más. Todo lo que se va consiguiendo es con un poco más de esfuerzo, pero nos vamos adaptando y autogestionando las cosas para que la marcha no se detenga. Todo lo que contiene el disco, y todas las vivencias nuestras, nos ubica en un lugar donde, de repente, hay una vorágine por todo como se vive, por la intensidad de la vida actual. Pero, nosotros tenemos la dicha y la capacidad de volver a la tierra. Juan Saavedra nos decía que lo bueno de nosotros es que siempre volvíamos a la tierra desde donde emergemos con más fuerza. Nosotros vamos sorteando las dificultades y así le vamos ganando al tiempo. Tenemos una programación lista y la presentación del disco, que está para cantarlo de punta a punta sin siquiera agregar nada de los clásicos. El disco está tan bien equilibrado que nos va a permitir cantar todos los temas que lo conforman sin otro agregado. A pesar de la crisis, los organizadores de los festivales piensan en Los Carabajal, un grupo que está equilibrado económicamente y ofrece muchas cosas sólidas en lo artístico. El 12 de octubre estaremos en el Festival del Caballo, en Bragado. El 9 de noviembre en Coronel Dorrego. El 19 de enero del 2020, en Jesús María. Esas son pequeñas muestras del crecimiento que tenemos y que en estos momentos de la crisis Los Carabajal emergemos siempre.

¿Qué revelan en “Leyendas”, su nuevo disco?

“Musha”. Fundamentalmente, estamos felices porque vamos a ser “papá”. Nace un nuevo “hijo” y a ese hijo hay que estimularlo, hay que quererlo, brindarle mucho amor. Lo que nosotros queremos reflejar en el disco es la idea musical que tiene Los Carabajal para que quede como un documento para toda la vida. Y, de hecho, ha sido así. Cada canción, en tres minutos, es como una película en donde relatamos historias. Tiene un alto contenido emotivo por el recuerdo de algunos personajes, por el paisaje por donde se va deslizando la poesía y tiene invitados que enriquecen y jerarquizan “Leyendas”, el disco número 53 de la historia de Los Carabajal. Este disco es uno de los mejores, si no es el mejor, de la historia de Los Carabajal. Confiamos plenamente en todo lo que está produciendo ya sin haber salido. El disco sale en septiembre. Lo presentamos oficialmente el 20 de septiembre, en La Trastienda (Buenos Aires). Y todo lo que ya genera es un síntoma altamente positivo. Una vez que la gente lo tenga y lo escuche va a descubrir una identidad muy fuerte de Los Carabajal, que es la identidad santiagueña y la proyección. El disco tiene un alto contenido emotivo en estos tiempos en donde las cosas son como más livianas y no tan profundas. La historia de Los Carabajal nos reclama no ser livianos en la propuesta. Por eso que buscamos a los referentes fundamentales de las canciones, caso Carlos Carabajal y Los Hermanos Ábalos, pero no descuidamos a las nuevas generaciones que han hecho un aporte fundamental como Jacinto Piedra.

Grandes invitados para darle razón y fundamento a grandes historias que narran.

Walter. Ha sido un honor tener a grandes figuras como invitadas para nuestro disco. Estuvo Lito Vitale, con quien desde hace tiempo queríamos hacer algo con él. También “Peteco” Carabajal y Rubén Patagonia y Lisandro Márquez, quien canta cuarteto y tenía un grupo que se llamaba “Sabroso”. Participan Los Tekis, Facundo Ramírez y el músico uruguayo Lucas Hugo y los hermanos Lucio y Alfredo Rojas. “Leyendas” es un disco muy sólido, compacto, enterito. Tiene un concepto que va desde lo espiritual hasta lo paisajista. Musicalmente, está muy bien logrado. Estoy muy orgulloso de este nuevo disco.

Cali, ¿“Leyendas” es la ratificación de un estilo, la consolidación de un trabajo a conciencia sobre la identidad santiagueña?

“Cali” Carabajal. Con el título del disco tratamos de resumir toda nuestra carrera de más de cincuenta años. Ahí está todo el sentimiento y los conceptos que nosotros manejamos con respecto al repertorio. A este disco le tenemos mucha confianza, nos gusta. Tenemos la conciencia tranquila de haber hecho un trabajo acorde a los tiempos que vivimos, porque hay que buscar el equilibrio de lo bien tradicional con los sonidos modernos con la intención de insertarnos en un movimiento musical y tratar de ser diferente con la música que nosotros tenemos incorporada. Hemos conseguido ese equilibrio. Estamos con la conciencia tranquila porque el resultado es un trabajo muy lindo. Ojalá que logremos el objetivo que tenemos todos los músicos: llegar al sentimiento de las personas.