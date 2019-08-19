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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de agosto de 2019

- 20:23 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO?

00.45 MI VIDA ERES TÚ

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. ALTE BROWN

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 PEREGRINOS DE FE

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.30 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE

08.57 TRASCENDER

11.07 ESPEJITO, ESPEJITO

13.02 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE

15.29 ZOMBIES

17.19 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROP

19.57 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE VAMPIRO

22.00 INFRAMUNDO. LA REBELIÓN DE LOS LYCANS

23.42 VAN HELSING, CAZADOR DE MONSTRUOS


TCM

06.40 LOST - T. 2 - EP. 1 - MAN OF SCIENCE, MAN OF FAITH

15.00 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 3 - SUNDAY TIMES

15.26 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 4 - OUT OF THE PAST

15.52 KARATE KID 4

17.45 LOS SUPLENTES

20.04 LA MEJOR DE MIS BODAS

22.00 TODAVÍA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO


TNT

06.39 UN JUEGO VS. EL DESTINO

08.54 SUPERAGENTE 86

10.53 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA

13.28 EXPERTA EN CRISIS

15.25 SON COMO NIÑOS 2

17.13 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

20.05 FURIA DE TITANES

22.00 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO


SPACE

06.00 LOS SAQUEADORES

07.43 DE LA CUNA A LA TUMBA

09.31 EL TESORO DEL AMAZONAS

11.21 DIFÍCIL DE MATAR

13.05 OPERACIÓN CACERÍA

14.52 SHERLOCK HOLMES

17.09 EL INVENTOR DE JUEGOS

19.25 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

22.00 MISIÓN EXTRAORDINARIA


CINECANAL

11.45 LOS MILAGROS DEL CIELO

14.10 LOS SIMPSON

15.50 GUERRA DE PAPÁS 2

17.55 CAPITÁN FANTÁSTICO

20.05 EDDIE, EL ÁGUILA

22.00 MIKE Y DAVE. LOS BUSCA NOVIAS

23.50 NO TE METAS CON ZOHAN


VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 FRANCISCO, EL PADRE JORGE


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 23, A LAS 21, FOGÓN Y TERTULIA, CON MARTÍN CUSSA (FOLCLORE). ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

*SABADO 24, A LAS 21, MISHKILA DE ARPAS.

*DOMINGO 25, A LAS 20, RAÍCES AMERICANAS, CON EL BALLET PERFUME DE CARNAVAL.ENTRADA: ALIMENTO NO PERECEDERO.

*VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA.

*SÁBADO 31, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA ”SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.

1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.

PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.


CINES

SUNSTAR

ANGRY BIRDS (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

20 AL 21/08 -17:00 hs 19:20 hs (Cast)

ANGRY BIRDS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

20 AL 21/08 -17:30 hs

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 21 /08 22:00 hs (Cast)

EL REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 21,/08 - 19:30 hs (Cast)

ANNA: EL PELIGRO TIENE NOMBRE (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL 21/08 - 22:00 hs (Subt

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

20 AL 21/08 -16:40 hs (Cast)

LA ODISEA DE LOS GILES (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

20,21 /08 17:00 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

20 AL 21/08 -16:50 hs

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 21/08 -19:00 hs (Cast)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 21/08 21:45 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 22:40

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 20:10

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 15:40 (sábado, domingo y lunes)

LA ODISEA DE LOS GI LES CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00 - 21:40- 22:30

CASTELLANO 2D 15:00 (sábado, domingo y lunes)

ANGRY BIRDS 2

CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30

CASTELLANO 3D 17:20

CASTELLANO 2D 15:10 (sábado, domingo, lunes)

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $250

Jubilados, docentes y estudiantes: $170 todos los días

3D Entrada general: $260

Jubilados, docentes y estudiantes: $180 todos los días.


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