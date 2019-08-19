CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de agosto de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIEN QUIERE SER MILLONARIO?
00.45 MI VIDA ERES TÚ
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 ARABESC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. ALTE BROWN
20.00 SÚPER FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PASIÓN POR EL TURF
22.00 PEREGRINOS DE FE
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.30 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE
08.57 TRASCENDER
11.07 ESPEJITO, ESPEJITO
13.02 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE
15.29 ZOMBIES
17.19 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROP
19.57 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE VAMPIRO
22.00 INFRAMUNDO. LA REBELIÓN DE LOS LYCANS
23.42 VAN HELSING, CAZADOR DE MONSTRUOS
TCM
06.40 LOST - T. 2 - EP. 1 - MAN OF SCIENCE, MAN OF FAITH
15.00 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 3 - SUNDAY TIMES
15.26 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 4 - OUT OF THE PAST
15.52 KARATE KID 4
17.45 LOS SUPLENTES
20.04 LA MEJOR DE MIS BODAS
22.00 TODAVÍA SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
TNT
06.39 UN JUEGO VS. EL DESTINO
08.54 SUPERAGENTE 86
10.53 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA
13.28 EXPERTA EN CRISIS
15.25 SON COMO NIÑOS 2
17.13 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
20.05 FURIA DE TITANES
22.00 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
SPACE
06.00 LOS SAQUEADORES
07.43 DE LA CUNA A LA TUMBA
09.31 EL TESORO DEL AMAZONAS
11.21 DIFÍCIL DE MATAR
13.05 OPERACIÓN CACERÍA
14.52 SHERLOCK HOLMES
17.09 EL INVENTOR DE JUEGOS
19.25 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA
22.00 MISIÓN EXTRAORDINARIA
CINECANAL
11.45 LOS MILAGROS DEL CIELO
14.10 LOS SIMPSON
15.50 GUERRA DE PAPÁS 2
17.55 CAPITÁN FANTÁSTICO
20.05 EDDIE, EL ÁGUILA
22.00 MIKE Y DAVE. LOS BUSCA NOVIAS
23.50 NO TE METAS CON ZOHAN
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 FRANCISCO, EL PADRE JORGE
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 23, A LAS 21, FOGÓN Y TERTULIA, CON MARTÍN CUSSA (FOLCLORE). ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.
*SABADO 24, A LAS 21, MISHKILA DE ARPAS.
*DOMINGO 25, A LAS 20, RAÍCES AMERICANAS, CON EL BALLET PERFUME DE CARNAVAL.ENTRADA: ALIMENTO NO PERECEDERO.
*VIERNES 30, A LAS 21.30, CICLO TCHAIKOVSKI, CON LA PRESENTACIÓN DE ORQUESTA SINFÓNICA.
*SÁBADO 31, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA ”SUEÑOS DE UN ARTISTA”, CON LOS UMBIDES Y COMPAÑÍA. ENTRADA GRATUITA.
1º DE SEPTIEMBRE, A LAS 21, SUBIRÁ A ESCENA “PERFECTOS DESCONOCIDOS”, OBRA PROTAGONIZADA POR TOMÁS FONZI Y GRAN ELENCO, CON DIRECCIÓN DE GUILLERMO FRANCELLA.
PATIO MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
EL 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20, VII FESTIVAL DE JAZZ SANTIAGO DEL ESTERO.
CINES
SUNSTAR
ANGRY BIRDS (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
20 AL 21/08 -17:00 hs 19:20 hs (Cast)
ANGRY BIRDS (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
20 AL 21/08 -17:30 hs
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 21 /08 22:00 hs (Cast)
EL REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 21,/08 - 19:30 hs (Cast)
ANNA: EL PELIGRO TIENE NOMBRE (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY AL 21/08 - 22:00 hs (Subt
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
20 AL 21/08 -16:40 hs (Cast)
LA ODISEA DE LOS GILES (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
20,21 /08 17:00 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
20 AL 21/08 -16:50 hs
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 21/08 -19:00 hs (Cast)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 21/08 21:45 hs (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW APTA 13 AÑOS CASTELLANO 2D 22:40
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA CASTELLANO 2D 20:10
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 15:40 (sábado, domingo y lunes)
LA ODISEA DE LOS GI LES CASTELLANO 2D 17:30 - 20:00 - 21:40- 22:30
CASTELLANO 2D 15:00 (sábado, domingo y lunes)
ANGRY BIRDS 2
CASTELLANO 2D 17:50 - 19:30
CASTELLANO 3D 17:20
CASTELLANO 2D 15:10 (sábado, domingo, lunes)
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $250
Jubilados, docentes y estudiantes: $170 todos los días
3D Entrada general: $260
Jubilados, docentes y estudiantes: $180 todos los días.