“Argentina vuelve a ser capital creativa”

19/08/2019 - 20:27 Pura Vida

El músico Dante Spinetta consideró que “la nueva generación esta explotando como nunca” y añadió, en una charla con Télam, que para el pop y el rock argentino “es un gran momento porque la Argentina vuelve a ser una capital creativa muy importante”.

Luego de un parate de Illya Kuryaki and the Valderramas, Dante reunió a figuras del rap y de la música urbana como Neo Pistea, Fianru, XXL Irione, Vazquez y Dakillah para Sony Music y ayudó a posicionar a la escena urbana en las bateas y en los oídos del público.

Este año editó el single “Verano Hater” con Duki y luego “No sigas” con Neo Pistea, que tendieron puentes entre la primera camada de raperos y amantes del hip hop y los representantes de la línea dura de la movida urbana que sacude Spotify.

¿Cómo te fueron surgiendo los temas con Duki y Neo?

Hay algo que me atrajo mucho y me sentí muy afín con esta generación de músicos urbanos que es que son abiertos, también. Les gusta la música, están abiertos a la música. No es que somos raperos y nada más escuchamos rap, no hay tantas leyes. Y hay un apoyo de comunidad, todos se apoyan entre sí y van creciendo. Creo que eso le faltó al rap quizás en los 90 y los 2000, de empujar en conjunto. Siempre hubo una bola hater entre todos, estaban todos peleados con todos, por eso también costó que la escena crezca. Hubo raperos increíbles que capaz que quedaron más en el under en esa época.

¿Cómo ves la escena completa de la música argentina?

Creo que Argentina está lista para volver a romper todo. Ojalá pase. Me pasa con Usted Señálemelo. Son grosos, para mí en rock es la mejor banda de América Latina para hacerla. Hay muchas cosas buenas en Argentina. Vuelve a ser una capital de creación importante. También me encanta la movida urbana y me parece que es el mejor momento urbano de Argentina. A nivel internacional también lo que está representando argentina, está re bien representado y para mí es un orgullo ser parte fundacional del urbano. Se volvió a hacer música que puede conquistar al público de otros países y que por su calidad es exportable. Ahora hay toda una nueva generación que está explotando y como nunca, capaz.