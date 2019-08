Cuidador de una finca le mandó fotos a su ex pareja con un cable alrededor del cuello y después se ahorcó

19/08/2019 - 22:25 Policiales

Minutos de desesperación vivió una joven residente en la localidad de El Arenal, quien recibió un mensaje de WhatsApp de su ex pareja, quien le mandó una fotografía suya con un cable alrededor de su cuello, donde le avisaba que se iba a matar.

La policía informó que el trágico episodio ocurrió durante la noche del domingo, cuando un hombre que cumplía funciones de cuidador en una finca de la localidad de La Mesada, departamento Río Hondo, tomó la determinación de ponerle fin a su vida.

El sujeto antes de arrojarse al piso y quedar suspendido en el aire, tal como lo había planeado, se tomó una foto y se la mandó a su ex pareja, con quien había finalizado el vínculo sentimental unos meses atrás.

Al parecer el hombre no aceptaba el fin de la relación por lo que tomó la drástica determinación. Cuando la mujer recibió el mensaje le pidió a su ex que desistiera, pero al no obtener respuestas pidió ayuda a la policía.

Enterados de la situación, efectivos de la Subcomisaría de El Arenal arribó de inmediato a la finca y encontró a la víctima en el interior de un galpón, colgado, atado a un tirante del techo. Cuando lograron bajarlo, ya no tenía signos vitales.

La fisca de turno -Dra. Melissa Deroy dispuso que el médico de la Policía realice un examen en el cuerpo de la víctima.

Además pidió que peritos de Criminalística secuestren todos los elementos que había en la escena de la tragedia.

El médico de Sanidad realizó una inspección en el cadáver y terminó que presentaba una lesión en el cuello producto del ahorcamiento, por lo que no recomendó autopsia.

Ante dicho informe la representante del Ministerio Publico ordenó que el cuerpo sea entregado a sus familiares, para ser velados.