“Los suicidios de adolescentes no son originados por un solo problema”

19/08/2019 - 22:47 Santiago

El médico psiquiatra doctor Gastón Noriega explicó que erróneamente se piensa que un último episodio motiva el suicidio o el intento de quitarse la vida de un adolescente o un joven, cuando en realidad, esta determinación “tiene muchas causas” que tienen su tiempo, y que seguramente originaron que esa persona diera algunas señales de alarma.

“Cuando uno escucha sobre un intento de suicidio o un suicidio consumado, piensa que se debe a una causa o a lo último que ha pasado. Por eso por ahí es que sale en las noticias que se peleó con la novia y se intentó matar. Parece que la novia es la culpable, pero en realidad, siempre esa determinación extrema depende de muchas cosas”, sostuvo el doctor Noriega en dialogo con EL LIBERAL, consultado sobre el problema que se presenta en nuestra provincia y en todo el mundo.

El profesional fundamentó su afirmación enumerando que esas causas provienen “desde la genética; de lo que vive y observa la persona de su familia; el comportamiento de sus padres y hermanos; todo lo que va sucediendo en su adolescencia y lo que le pasó los últimos tiempos antes de hacer el intento”.

Señales

“Uno siempre culpa a lo último que vio. Pero resulta que cuando se investiga un poco, esa persona tenía problemas con la droga, dificultades económicos o familiares, de aislamiento de los grupos que frecuentaba y algunos otros, o sea que venía dando señales”, amplió.

Entre esos mensajes que envían los chicos cuando se encuentran atravesando un momento difícil, mencionó que hay que tener en cuenta el cambio de comportamiento, el consumo de drogas, la rebeldía, el aislamiento.

“Estamos con una generación que se ha criado con el celular, la tablet, la computadora; que recibe información, que está aislada y conectada a la vez, y que consume contenidos que no son aptos para su edad, como sexo, violencia y otros tipos de productos que no son óptimos para los chicos. No hay forma de poner filtros, no hay formas de saber qué es exactamente lo que están viendo los chicos, y se exponen por internet a cuestiones como el cyberbullying, el grooming, o el sexting”, analizó el especialista.

El doctor Noriega fue convocado en numerosas ocasiones para disertar respecto de esta problemática, en colegios de diferentes puntos de la provincia, donde la problemática está minando a los jóvenes, y donde pudo advertir que “hay muchos padres que están muy preocupados por esta situación que golpea fuerte”.